هل يمكن أن تصاب بالبرد والأنفلونزا في وقت واحد؟؟

أفادت منظمة الصحة العالمية أن أوبئة الأنفلونزا تصيب نحوا من ثلاثة إلى خمسة ملايين، حول العالم وتودي بحياة نحو 290 ألفا إلى 660 ألف شخص كل عام.

تحرير:مي فؤاد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

العطس

لم ينته موسم البرد والأنفلونزا، و بغض النظر عن مقدار العناية التي نوليها للحفاظ على صحتنا، نصاب بالبرد والأنفلونزا في أي وقت طول فصول السنة. بين السعال والعطس، قد نتساءل بالضبط ما سبب الإصابة؟ ما أعراض فيروس البرد الشائع؟ وكيف نميز بينه وبين الأنفلونزا؟ وهل يمكن الإصابة بالاثنين معًا؟ هناك أوقات يمكن أن تصاب فيها بنزلة برد وأنفلونزا في نفس الوقت، قال الدكتور كيفن بونهام، حسب صحيفة health24، إن تلك الحالة تسمى "عدوى فائقة"، وعندما يحدث ذلك، يتفاعل نظام المناعة في جسم المصاب بطريقة معينة.

كيف يمكن أن يتداخل البرد والأنفلونزا في نفس الوقت؟ عندما تكون مصابًا بفيروس واحد، فإن استجابتك المناعية تكون ضعيفة ومن الممكن أن يهاجمها أي فيروس آخر، على الرغم من ذلك، يكون من غير المرجح أن تحدث العدوى الثانية أثناء محاربة جسمك للعدوى الأولى، حسب مجلة Science Focus. مع ذلك، على الرغم من أنه