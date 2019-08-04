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هل يمكن أن تصاب بالبرد والأنفلونزا في وقت واحد؟؟

أفادت منظمة الصحة العالمية أن أوبئة الأنفلونزا تصيب نحوا من ثلاثة إلى خمسة ملايين، حول العالم وتودي بحياة نحو 290 ألفا إلى 660 ألف شخص كل عام.
تحرير:مي فؤاد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
العطس
العطس
لم ينته موسم البرد والأنفلونزا، و بغض النظر عن مقدار العناية التي نوليها للحفاظ على صحتنا، نصاب بالبرد والأنفلونزا في أي وقت طول فصول السنة. بين السعال والعطس، قد نتساءل بالضبط ما سبب الإصابة؟ ما أعراض فيروس البرد الشائع؟ وكيف نميز بينه وبين الأنفلونزا؟ وهل يمكن الإصابة بالاثنين معًا؟ هناك أوقات يمكن أن تصاب فيها بنزلة برد وأنفلونزا في نفس الوقت، قال الدكتور كيفن بونهام، حسب صحيفة health24، إن تلك الحالة تسمى "عدوى فائقة"، وعندما يحدث ذلك، يتفاعل نظام المناعة في جسم المصاب بطريقة معينة.
كيف يمكن أن يتداخل البرد والأنفلونزا في نفس الوقت؟   عندما تكون مصابًا بفيروس واحد، فإن استجابتك المناعية تكون ضعيفة ومن الممكن أن يهاجمها أي فيروس آخر، على الرغم من ذلك، يكون من غير المرجح أن تحدث العدوى الثانية أثناء محاربة جسمك للعدوى الأولى، حسب مجلة Science Focus. مع ذلك، على الرغم من أنه
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زيادة-هرمون-الاستروجين

دراسة: رقع الأستروجين تصيب النساء بأمراض القلب

عند اقتراب المرأة من سن اليأس، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر فى حالتها النفسية وصحتها الجسدية، وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذي تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب وتصلب الشرايين. يعد العلاج بالأستروجين آمنًا عموما، ولكن هناك بعض المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وروابطه بسرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
زهايمر (2)

اختبار جديد للدم يكتشف الزهايمر قبل سنوات من ظهوره

نجح الباحثون بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، في اكتشاف طريقة جديدة من نوعها لتشخيص الخرف لدى مريض الزهايمر عن طريق فحص الدم، ربما قبل سنوات من إجراء فحص الدماغ للكشف عن المرض. قال الباحثون في تقريرهم عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Neurology الطبية، إن الاختبار سيحلل مستويات بروتينات الأميلويد، التي يُعتقد أنها مؤشر على مرض الزهايمر. إلى جانب عوامل أخرى، بما في ذلك العمر والوراثة، قال الباحثون إن اختبارهم دقيق بنسبة 94%، من حيث التنبؤ بالمرض المدمر، حسب صحيفة فوكس نيوز الأمريكية.
الصداع والإرهاق

دراسة: النساء الأكثر عرضة للصداع النصفي

توجد كثير من الأسباب المؤدية للصداع مثل ضغوط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والجلوس المستمر أمام التليفزيون أو الهواتف المحمولة، وليس ذلك فقط، بل يحدث نتيجة لبعض من المشكلات الصحية، وتناول المشروبات السكرية والنوم المستمر، والتعرض للشمس أو الضوء من المحفزات التي تزيد من الصداع النصفي، كما جاءت بعض الدراسات موضحة أن النساء هن الأكثر عرضة للصداع النصفي أكثر من الرجال، قد تكون نتيحة للاختلاف البيولوجي، أو مدى تأثير العوامل الخارجية، نقلًا عن "boldsky".
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العطس

هل كتم العطس خطر على صحتك؟.. إليك الحقيقة

الشعور الأسوأ لديك عندما تحتاج إلى العطس، لكن العطسة لا تخرج، ليس هذا فقط، بل عند كتمها نتيجة وجودك في مكان هادئ أو مزدحم بالناس لدرجة أنك لا تستطيع إخراجها. يشعر بعض الأشخاص بالإحراج من العطس مثل الكحة تماما، لذا يلجؤون إلى كتمها، ولكن يبقى التساؤل، هل من الآمن كتم العطس؟ وماذا يحدث للجسم عند القيام بهذا الأمر؟ العطس هو رد فعل فسيولوجي معقد، ويحدث ذلك عندما تتنفس مادة أو جسيمات مزعجة تمر عبر فتحة الأنف إلى بطانة أنفك. وتوضح أماندا تايلور، إخصائية الأنف والأذن والحنجرة، أن احتقان الأنف أو الحساسية يؤديان إلى إطلاق الهيستامين.
اكزيما الجلد

دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بالإكزيما

أظهرت دراسة جديدة، حسب موقع "health 24"، أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالتطور الجلدي المزمن المعروف باسم الإكزيما. خلال هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بالصحة وأنماط الصحة والأنظمة الغذائية لـ1520 طفلا في الولايات المتحدة تمت متابعتهم منذ ولادتهم كجزء من دراسة ممارسات تغذية الرضع، التي تقودها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
قهوة

كيف تؤثر القهوة في صحة المرأة خلال فترة الحمل؟

على الرغم من الشعور المذهل الذي ينتاب المرأة وقت سماعها خبر حملها، فإنها يمكن أن تشعر أيضا بالظلم الشديد عندما تضطر إلى التخلي عن تناول بعض الأكلات المفضلة لديها؛ مثل الجبن والشاي والقهوة، طيلة التسعة أشهر. تعد القهوة من المشروبات المحبوبة، التي لا تريد غالبية النساء الحوامل التخلي عنها، ولكن مع القلق منها بالطبع؛ وذلك بسبب تضارب الكثير من المعلومات والشائعات عن ما إذا كان الكافيين (بشكل عام، لا في القهوة فقط) يمكن أن يؤثر سلبًا فى صحة كل من المرأة الحامل والجنين.
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