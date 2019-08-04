هل يمكن أن تصاب بالبرد والأنفلونزا في وقت واحد؟؟

أفادت منظمة الصحة العالمية أن أوبئة الأنفلونزا تصيب نحوا من ثلاثة إلى خمسة ملايين، حول العالم وتودي بحياة نحو 290 ألفا إلى 660 ألف شخص كل عام.
لم ينته موسم البرد والأنفلونزا، و بغض النظر عن مقدار العناية التي نوليها للحفاظ على صحتنا، نصاب بالبرد والأنفلونزا في أي وقت طول فصول السنة.
بين السعال والعطس، قد نتساءل بالضبط ما سبب الإصابة؟ ما أعراض فيروس البرد الشائع؟ وكيف نميز بينه وبين الأنفلونزا؟ وهل يمكن الإصابة بالاثنين معًا؟
هناك أوقات يمكن أن تصاب فيها بنزلة برد وأنفلونزا في نفس الوقت، قال الدكتور كيفن بونهام، حسب صحيفة health24، إن تلك الحالة تسمى "عدوى فائقة"، وعندما يحدث ذلك، يتفاعل نظام المناعة في جسم المصاب بطريقة معينة.
كيف يمكن أن يتداخل البرد والأنفلونزا في نفس الوقت؟
عندما تكون مصابًا بفيروس واحد، فإن استجابتك المناعية تكون ضعيفة ومن الممكن أن يهاجمها أي فيروس آخر، على الرغم من ذلك، يكون من غير المرجح أن تحدث العدوى الثانية أثناء محاربة جسمك للعدوى الأولى، حسب مجلة Science Focus.
مع ذلك، على الرغم من أنه
كيف يمكن أن يتداخل البرد والأنفلونزا في نفس الوقت؟
عندما تكون مصابًا بفيروس واحد، فإن استجابتك المناعية تكون ضعيفة ومن الممكن أن يهاجمها أي فيروس آخر، على الرغم من ذلك، يكون من غير المرجح أن تحدث العدوى الثانية أثناء محاربة جسمك للعدوى الأولى، حسب مجلة Science Focus.
مع ذلك، على الرغم من أنه من النادر أن يصاب أي شخص بالزكام والأنفلونزا في نفس الوقت، إلا أنه من الممكن.
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البرد الشائع والأنفلونزا سببها عائلات مختلفة من الفيروسات، قال الدكتور بونهام لموقع Health.com إنه على الرغم من عدم وجود دراسات منشورة تبحث في طرق الإصابة بالفيروسين معًا، فلا تزال هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك.
يبقى البرد في منطقة الأنف والجيوب الأنفية، في حين أن الأنفلونزا يمكن أن تدخل في عمق الرئتين وتسبب مضاعفات، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة.
أعراض البرد هي أيضا أكثر اعتدالا وأكثر شيوعًا، وهذا هو السبب في أنها معروفة باسم "نزلات البرد"، السبب الأكثر شيوعا لنزلات البرد هو فيروس الأنف، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ويصاب البالغون من مرتين إلى ثلاث مرات بنزلات البرد في السنة.
الأنفلونزا، من ناحية أخرى، أكثر حدة من البرد وقد تسبب أعراض الحمى والصداع والتهاب الحلق وآلام الجسم وحتى بعض الأعراض المعوية، ويمكن أن تكون قاتلة.
أفادت منظمة الصحة العالمية أن أوبئة الأنفلونزا تصيب نحوا من ثلاثة إلى خمسة ملايين، حول العالم وتودي بحياة نحو 290 ألفا إلى 660 ألف شخص كل عام.
أضاف بونهام، أنه على الرغم من اختلاف الأعراض، فإن نتائج الدراسات أثبتت أن كلا الفيروسين يهاجمان الجهاز التنفسي، وليس هناك سبب لعدم تمكنهما من الفتك بالجهاز المناعي في نفس الوقت.
قال الدكتور بونهام أيضًا إنه إذا كان الفيروسان اللذان تصاب بهما متشابهين للغاية، مثل نزلات البرد والأنفلونزا، فستبدأ المرحلة الأولى من استجابة الجهاز المناعي بكثافة عالية وسوف يدخل الجسم في "حالة مضادة للفيروسات" ويقاوم الفيروسين بطرق مماثلة، في حين أن المرحلة الثانية ستستهدف الفيروسين بشكل فردي.
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هل توجد أي خطورة من الإصابة بفيروسين في نفس الوقت؟
في حين أن الإصابة بالزكام والأنفلونزا تجعلك تشعر بالتعب الشديد، فإن الخبر السار هو أن جسمك قادر على محاربة كل عدوى في الحال.
أوضح بونهام، أنه من المحتمل أنك لن تكون قادرًا على معرفة بأنك مصاب بالفيروسين في وقت واحد، لكنك بالتأكيد ستشعر بتعب أشد من الإصابة بفيروس واحد.
القلق الأكثر أهمية هو أنه، وفقًا لمراجعة نُشرت عام 2017 في مجلة فرونتيرز في علم الأحياء المجهرية، عند الإصابة بالبرد والأنفلونزا معًا، فهناك قدرة أعلى على الإصابة بعدوى بكتيرية، مثل الالتهاب الرئوي.
هناك عدد من التدابير للحماية من نزلات البرد والأنفلونزا، منها غسل اليدين بانتظام، وتنظيف الأسطح بالصابون المطهر، وتجنب لمس الأشياء في الأماكن العامة.
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