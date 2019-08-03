الزوجة والعشيق يشرحان كواليس تنفيذ قتل «لواء السلام»

الجيران: الشارع كله سمع إخوات «إسماعيل بيه» لما قالولها قتلتِه ليه وبعد الحادثة الشقة اتقفلت والبنات مشيت مع خالها.. الله يرحمه كان طيب مايستاهلش اللي حصله

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة الخائنة وعشيقها، المتهمان بقتل لواء الشرطة المتقاعد بمنطقة السلام، واسمه «إسماعيل. ز»، خلال التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة، بعد العثور على جثة الضابط أعلى سطح العقار، وبها طعنة نافذة في منطقة البطن، وعثر إلى جواره على «مرتبة ومخدة وزردية»، لتتواصل المفاجآت في تلك القضية التي تمكن رجال المباحث من كشف لغز العثور عليها، إذ تبين أن زوجة الضابط دفعت 70 ألف جنيه للعشيق كى ينفذ جريمته النكراء، لتأمر النيابة العامة بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.

وقف العشيق أمام وكيل النائب العام، ينعي حظه، مفجرا مفاجأة بقوله: «هي اللى حرضتنى، منها لله دفعتلي 70 ألف جنيه عشان أقتل جوزها، والشيطان ساعدني على تنفيذ الجريمة»، موضحا في اعترافاته أنه تعرف على زوجة الضابط منذ 4 سنوات قبل أن يخرج زوجها على المعاش، إذ نشأت بينهما قصة حب، تطورت إلى علاقة

وقف العشيق أمام وكيل النائب العام، ينعي حظه، مفجرا مفاجأة بقوله: «هي اللى حرضتنى، منها لله دفعتلي 70 ألف جنيه عشان أقتل جوزها، والشيطان ساعدني على تنفيذ الجريمة»، موضحا في اعترافاته أنه تعرف على زوجة الضابط منذ 4 سنوات قبل أن يخرج زوجها على المعاش، إذ نشأت بينهما قصة حب، تطورت إلى علاقة غير شرعية، وظلا يتقابلان ويمارسان الحرام والعلاقة الرذيلة، لمدة 4 سنوات كاملة، مستغلين في ذلك انشغال المجني عليه في عمله ووجوده الدائم فيه.

يسرد المتهم تفاصيل تحريض زوجة الضابط القتيل إياه كي ينفذ جريمته، موضحا أنه عقب خروج المجني عليه على المعاش، بات موجودا في المنزل أغلب الأوقات، ومن ثم قلّت لقاءاتهما المحرمة، وخلال تلك الآونة طرأت في ذهن زوجة الضابط فكرة الخلاص من زوجها المتقاعد، كي تتمكن من لقاء عشيقها بحرية تامة وتمارس معه الحب الحرام.



يقول الجاني «العشيق» إن الزوجة طلبت منه تنفيذ الجريمة وقت مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، نظرا لعلمها بشغف زوجها بمباريات كرة القدم، وانشغال غالبية سكان العمارة بذات المباراة، وفي سبيل ذلك، دفعت له 70 ألف جنيه، لتنفيذ جريمته.



«قطعت وصلة الدش، وطلبت من جوزها يطلع على السطح عشان يصلحه»، يوضح العشيق المتهم أن فكرة الخلاص من الضابط كانت بدافع من زوجته في الأساس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها طلبت منه قتل زوجها خلال صعوده أعلى العقار، بعدما ينجح في الاختباء في سطح العمارة.





تقول التحقيقات إن المتهم كان في انتظار المجني عليه، وفي أثناء صعوده لإصلاح وصلة الدش، باغته من خلفه بعدة ضربات قاتلة، وفي أثناء احتضاره ولفظ أنفاسه الأخيرة، اعترف له بخيانته مع زوجته طالبا منه الغفران والسماح على فعلته، كما أنه ظل جالسا إلى جوار جثة الضابط القتيل حتى صعدت روحه إلى بارئها.

بدورها أبدت الزوجة الخائنة المتهمة عدم ندمها على قتل المجني عليه، وظلت تردد في أثناء التحقيق معها: «أنا مش ندمانة، ولو رجع بيا الزمن هقتله تاني، عشان مش عايزة أعيش معاه»، وظلت تتمتم بعبارات غير مفهومة، وسردت تفاصيل ما جرى ليلة الحادث على وجه الدقة.

وأظهرت التحقيقات أن الضابط المتقاعد المجني عليه كان يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه، وكان معروفا وسط الجميع بحسن المعاملة والكرم، وأفاد الجيران قائلين: «كان فيه خلافات بينه وبين مراته آخر مرة قعدت غضبانة وسابت البيت 6 شهور ومارجعتش غير من 15 يوم.. إسماعيل بيه عمره ما كان بخيل معاها كتب لها شقتين باسمها وفتح لها محل ملابس قدام البيت وكان بيديها معاشه كله وياخد منها مصروفه، الله يرحمه ويحسن إليه».

«حسام» صاحب محل حلاقة أسفل عقار المجني عليه قال: «شُفت الجثة عرفته من هدومه لأنه كان معدي من قدام المحل في نفس اليوم قبل المغرب، كان راجل كويس بس مراته كانت بتستلف فلوس كتير من الناس هنا وكلنا زعلانين على اللي حصله».



أما زوجة حارس العقار فقالت: «من سنة بتعمل مشاكل مع جوزها، ويوم الواقعة طلبت مني أجيب له فطار وهي كانت بتحاول تبعدني عن مدخل العمارة وطلبت مني أروح أشتري لها أكل، والشارع كله سمع إخوات إسماعيل بيه لما قالولها قتلتِه ليه، بعد الحادثة الشقة اتقفلت والبنات مشيت مع خالها.. الله يرحمه كان طيب مايستاهلش كده».