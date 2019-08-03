جريمة

الزوجة والعشيق يشرحان كواليس تنفيذ قتل «لواء السلام»

الجيران: الشارع كله سمع إخوات «إسماعيل بيه» لما قالولها قتلتِه ليه وبعد الحادثة الشقة اتقفلت والبنات مشيت مع خالها.. الله يرحمه كان طيب مايستاهلش اللي حصله
تحرير:تهامى البندارى ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة الخائنة وعشيقها، المتهمان بقتل لواء الشرطة المتقاعد بمنطقة السلام، واسمه «إسماعيل. ز»، خلال التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة، بعد العثور على جثة الضابط أعلى سطح العقار، وبها طعنة نافذة في منطقة البطن، وعثر إلى جواره على «مرتبة ومخدة وزردية»، لتتواصل المفاجآت في تلك القضية التي تمكن رجال المباحث من كشف لغز العثور عليها، إذ تبين أن زوجة الضابط دفعت 70 ألف جنيه للعشيق كى ينفذ جريمته النكراء، لتأمر النيابة العامة بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.
وقف العشيق أمام وكيل النائب العام، ينعي حظه، مفجرا مفاجأة بقوله: «هي اللى حرضتنى، منها لله دفعتلي 70 ألف جنيه عشان أقتل جوزها، والشيطان ساعدني على تنفيذ الجريمة»، موضحا في اعترافاته أنه تعرف على زوجة الضابط منذ 4 سنوات قبل أن يخرج زوجها على المعاش، إذ نشأت بينهما قصة حب، تطورت إلى علاقة
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ندم

زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط مساطيل الطرق.. سقوط 20 سائقا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتنفيذا لتعليمات رئيس غرفة عمليات الإدارة العقيد عماد حماد، تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 180 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 20 منهم للمخدرات، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
فتاة-العياط

تصرف غريب لـ«فتاة العياط» أمام القاضي.. وتأييد حبسها

أمرت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، باستمرار حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بعدما استمعت المحكمة اليوم إلى أقوال الفتاة التى اعترفت بقتل المجني عليه "الأمير مهند" دفاعًا عن شرفها حينما حاول اغتصابها وتهديدها بسكين، إذ شهدت الجلسة انهيار المتهمة وبكائها أمام القاضي وهى تروي تفاصيل ما حدث معها بالتقائها مع شخص على علاقة عاطفية بها واختفائه فجأة بعدما أخذ أحد هاتفيها المحمولين، فاتصلت به وفوجئت بالمجني عليه يجيبها ويطلب مقابلتها وحاول الاعتداء عليها فقتلته.
المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
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العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

«مرضيش يسلفني» حل لغز مقتل «بقال» داخل «حظيرة»

«مرضيش يديني بضاعة من المحل بتاعه واشتكاني لاخواتي فقتلته»، هكذا أدلى المتهم بقتل ابن عمه في مركز كفر الزيات بالغربية، بعد القبض عليه وحل لغز العثور على جثة بقال داخل حظيرة ماشية، وبه جرح نافذ بمنطقة الرأس، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، نتيجة خلافات مالية فيما بينهما، ما دعاه لاستدراج المجني عليه إلى حظيرة الماشية، لمساعدته في بعض الأعمال، وانهال عليه بماسورة حديدية، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
طفل رضيع في المقابر

ألقته أمه وكلب حرسه من الأذى.. قصة رضيع ترب الغفير

تكثف مباحث منشأة ناصر جهودها لكشف غموض واقعة العثور على طفل رضيع حيا ملفوفا بقطعة قماش خفيفة، لم يتخط اليومين من عمره، داخل مقابر الغفير، ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال المبلغ عن الواقعة وعدد من شهود العيان من قاطني المقابر، للوقوف على التفاصيل الكاملة وراء العثور على الطفل الرضيع، وتولت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث وأمرت بنقله إلى إحدى دور رعاية الأطفال، مع التعهد بحسن رعايته، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول الحادث، وسرعة التوصل إلى أسرة الطفل الرضيع.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

حجزها محام بمكتبه| استعجال تقرير تشريح سمسارة الدقي

استعجلت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم الخميس، تقرير الصفة التشريحية الخاص بسمسارة عقارات لقيت مصرعها بعدما قفزت من نافذة مكتب محامٍ بمنطقة الدقي، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وذلك على خلفية اتهام المحامي باحتجاز المتوفاة دون وجه حق، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات مالية في ما بينهما، وطلبت النيابة مناقشة الضابط محرر محضر ضبط المتهم، للوقوف على تفاصيل وملابسات وظروف الواقعة، وجددت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
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