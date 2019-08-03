جمال يكشف عن نصيحة معلول له قبل الانضمام للصفاقسي

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

عمرو جمال

قال عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف الصفاقسي الرياضي التونسي، إن انتقاله للصفاقسي يُعد إضافة له خلال مسيرته في الملاعب، لافتًا إلى أنه يسعى لتحقيق البطولات مثلما كان مع القلعة الحمراء. وأضاف عمرو جمال، صاحب الـ28 عامًا، لإذاعة موزاييك التونسية: "كان هناك أكثر من عرض أمامي لكن عندما علمت باهتمام الصفاقسي رحبت بالأمر فورا، خاصة أنه من أعرق الأندية التونسية وينافس على البطولات التي يشارك بها، وهو أمر مهم للاعب قادم من صفوف ناد مثل الأهلي".

وواصل مهاجم الصفاقسي: "العلاقات طيبة للغاية بين الأهلي والصفاقسي سهّلت من الأمر، الأهلي تعاقد مع جونيور أجايي وعلي معلول من قبل، والآن أنا أنتقل إلى الفريق وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية بين اللاعبين والمدرب والجماهير، ومعلول لديه حب كبير للصفاقسي، وأعطاني فكرة جيدة عن النادي وهي فكرة مسبقة عندي.

وواصل مهاجم الصفاقسي: "العلاقات طيبة للغاية بين الأهلي والصفاقسي سهّلت من الأمر، الأهلي تعاقد مع جونيور أجايي وعلي معلول من قبل، والآن أنا أنتقل إلى الفريق وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية بين اللاعبين والمدرب والجماهير، ومعلول لديه حب كبير للصفاقسي، وأعطاني فكرة جيدة عن النادي وهي فكرة مسبقة عندي. أعطاني بعض النصائح الكروية وأنا في النهاية لاعب دولي".



وفي مقطع فيديو لقناة ناديه أوضح: "أعرف نيبوشا مدرب الصفاقسي جيدًا، فقد درب الفيصلي الأردني -واجه الأهلي من قبل في البطولة العربية- بجانب تدريبه الزمالك في الدوري المصري، وبالطبع المدرب يعرف إمكاناتي، والصفاقسي يلعب على البطولات وجماهير كبيرة، وأنا قادم من ناد يلعب من أجل نفس الأهداف، وأتمنى أن أقدم الإضافة.. وأتمنى التتويج بكأس تونس خاصة أن اللقب يُعد من أولوياتي الآن".

