رياضة

جمال يكشف عن نصيحة معلول له قبل الانضمام للصفاقسي

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
عمرو جمال
عمرو جمال
قال عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف الصفاقسي الرياضي التونسي، إن انتقاله للصفاقسي يُعد إضافة له خلال مسيرته في الملاعب، لافتًا إلى أنه يسعى لتحقيق البطولات مثلما كان مع القلعة الحمراء. وأضاف عمرو جمال، صاحب الـ28 عامًا، لإذاعة موزاييك التونسية: "كان هناك أكثر من عرض أمامي لكن عندما علمت باهتمام الصفاقسي رحبت بالأمر فورا، خاصة أنه من أعرق الأندية التونسية وينافس على البطولات التي يشارك بها، وهو أمر مهم للاعب قادم من صفوف ناد مثل الأهلي".
وواصل مهاجم الصفاقسي: "العلاقات طيبة للغاية بين الأهلي والصفاقسي سهّلت من الأمر، الأهلي تعاقد مع جونيور أجايي وعلي معلول من قبل، والآن أنا أنتقل إلى الفريق وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية بين اللاعبين والمدرب والجماهير، ومعلول لديه حب كبير للصفاقسي، وأعطاني فكرة جيدة عن النادي وهي فكرة مسبقة عندي.
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سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
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رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
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حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

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البدري يقترب من تدريب منتخب مصر و«ميدو» في الصورة

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أفشة: رفضت شنطة بـ10 ملايين جنيه من أجل الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن محاولة أحد الفرق إغراءه قبل التوقيع للقلعة الحمراء مباشرة. النادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق، وهذا الفريق قدم مبلغا كبيرا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي، ولكنني أحسست بأني سأرتاح في الأهلي".
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أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".
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نجم الأهلي الجديد: اللعب لنادي القرن فرصة نادرة

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن فرصة اللعب للقلعة الحمراء كبيرة ونادرة، وأنه يسعى لاستغلالها جيدا لإثبات أحقيته في الاستمرار في نادي القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن عائلته تشعر بالفخر لانتقاله إلى هذا النادي العريق. وقال أليو ديانج، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتحدث مع عائلتي دائما عن اللعب في أوروبا، وطموحي كان الاحتراف الأوروبي، لكن عندما طلب الأهلي ضمي لم أتردد، لأنها فرصة كبيرة ونادرة، وأسعى لاستغلالها جيدا وإثبات أحقيتي في الاستمرار هنا، والآن عائلتي تشعر بالفخر لانتقالي إلى هذا النادي العريق".
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