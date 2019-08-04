صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

تمضي الأمور بين بريطانيا والولايات المتحدة في طريق صدام جديد على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد تهديد واشنطن بعدم إقامة اتفاقية تجارة حرة مع لندن

تحرير:محمود نبيل ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

ترامب

بات من المتوقع أن شهر العسل في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد من الأزمات قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين. بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.

ومن المقرر أن تصبح ضريبة الخدمات الرقمية الحكومية قانونا ملزما في بريطانيا خلال وقت لاحق من هذا العام، وسيؤثر هذا بشكل كبير فى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى؛ مثل جوجل وفيسبوك وأمازون. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقالت صحيفة التليجراف البريطانية إن إدارة ترامب