صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

تمضي الأمور بين بريطانيا والولايات المتحدة في طريق صدام جديد على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد تهديد واشنطن بعدم إقامة اتفاقية تجارة حرة مع لندن
بات من المتوقع أن شهر العسل في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد من الأزمات قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين.
بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.
ومن المقرر أن تصبح ضريبة الخدمات الرقمية الحكومية قانونا ملزما في بريطانيا خلال وقت لاحق من هذا العام، وسيؤثر هذا بشكل كبير فى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى؛ مثل جوجل وفيسبوك وأمازون.
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وقالت صحيفة التليجراف البريطانية إن إدارة ترامب
ومن المقرر أن تصبح ضريبة الخدمات الرقمية الحكومية قانونا ملزما في بريطانيا خلال وقت لاحق من هذا العام، وسيؤثر هذا بشكل كبير فى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى؛ مثل جوجل وفيسبوك وأمازون.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وقالت صحيفة التليجراف البريطانية إن إدارة ترامب ستطالب بتخفيض الضريبة قبل بدء المحادثات حول صفقة تجارية جديدة، وذلك بعد أن قام المستشار السابق فيليب هاموند بتطبيق الضريبة الجديدة في ميزانية خريف عام 2018، ما يعني أنه سيتم تفعيلها في أبريل 2020.
وكشف مصدر في حديث للصحيفة البريطانية: "كانت الرسالة واضحة، إذا فرضت هذه الضريبة، فلن نبدأ محادثات التجارة الحرة معك"، مشيرًا إلى إدراك الولايات المتحدة مدى أهمية اتفاقيات التجارة الحرة بالنسبة لبريطانيا في المستقبل القريب، خاصة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري.
وتفرض الضريبة تعريفة بنسبة 2% على الإيرادات المتحققة في المملكة المتحدة من محركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وقد تم تقدير أن الضريبة ستجمع 400 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2022.
وتحدثت صحيفة التليجراف عن مصادر مرتبطة بالمستشار ساجد جاويد، وصفت هذه الخطوة بأنها "إقرار ضريبي" يهدف إلى إفادة الشركات الأمريكية.
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وأصر كبار الديمقراطيين على تخلي المملكة المتحدة عن الضريبة الجديدة المخطط لها، إذ قال رون وايدن، الذي يشغل عضوية اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لوزير التجارة السابق ليام فوكس: "يجب ألا تكون هناك مفاوضات بشأن صفقة تجارية، ما دامت بريطانيا تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية".
ويمتلك الديمقراطيون، الذين لديهم أغلبية في مجلس النواب، سلطات تؤهلهم بشكل كبير لتعطيل أي صفقة تجارية، وهو الأمر الذي يثير قلقا واضحا في بريطانيا، لا سيما أن الرئيس الأمريكي لن يكون على خلاف مع مجلس النواب في بلاده لهذا السبب.
وقال البعض في الكونجرس، إن هذا سيحدث إذا فعلت الحكومة البريطانية أي شيء لتقويض اتفاق السلام يوم الجمعة العظيمة في إيرلندا الشمالية.
ورحب دونالد ترامب بفوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الوزراء، وتعهد بالتفاوض على صفقة تجارة حرة كبرى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يكون في نهاية أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، علق الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل بالفعل على اتفاقية تجارية، أعتقد أنها ستكون كبيرة للغاية، كما أعتقد أننا نستطيع أن نفعل من ثلاثة إلى أربعة أو خمسة أضعاف ما نفعله في الوقت الحالي".
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وتنظر بريطانيا بعين الاهتمام إلى اتفاقيات التجارة الثنائية مع العديد من البلدان، والتي يمكن أن تعوضها عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة حال إتمام ذلك دون التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لكل من لندن وبروكسل بشكل رئيسي خلال الشهرين المقبلين.