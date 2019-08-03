حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

حازم إمام

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".

وأكمل حازم إمام: "الاهتمام بالكونفيدرالية كان أكبر؛ لذا ركز جروس والفريق بشكل كبير، وبعد ذلك ابتعد الفريق عن منافسة الدوري، واللاعبون أنهكوا وأصبحوا مضغوطين، ومن بعد التتويج بالكونفيدرالية لم نفز سوى بمباراة تقريبا من 5 أو 6 مباريات". وأردف الثعلب لقناة "أون سبورت": "المستوى قل كثيرا بجانب الإصابات

وأكمل حازم إمام: "الاهتمام بالكونفيدرالية كان أكبر؛ لذا ركز جروس والفريق بشكل كبير، وبعد ذلك ابتعد الفريق عن منافسة الدوري، واللاعبون أنهكوا وأصبحوا مضغوطين، ومن بعد التتويج بالكونفيدرالية لم نفز سوى بمباراة تقريبا من 5 أو 6 مباريات".



وأردف الثعلب لقناة "أون سبورت": "المستوى قل كثيرا بجانب الإصابات وتغيير المدربين، أرى دوما أنه إن امتلكت فريقا جيدا ورحل المدرب فهم يكونون قادرين على أن يتماسكوا لمباراة أو اثنتين في مرحلة الحسم، لكن الزمالك في تلك المرحلة خسر أكبر عدد من النقاط في هذا العام".



وأتم حازم إمام: "الزمالك لم يكن قادرا على اللعب في بطولتين بنفس القوة بسبب جودة اللاعبين وقلة الخبرة وعددهم، لكن هؤلاء اللاعبين لو لعبوا مع بعضهم بعضا بنفس الطريقة والنظام فالأمور قد تختلف".