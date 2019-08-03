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ارتباك بسوق السيارات.. شركات ترفع الأسعار وأخرى تخفض

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
أكسنت
أكسنت
أعلن وكيل السيارة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، رفع أسعار عدد من سياراتها وتخفيض أخرى موديل 2019 و2020 في السوق المحلية، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 32 ألف جنيه، كما رفعت الشركة الصينية «جيلي» سعر سيارتها «إمجراند اكس 7» بقيمة 4 آلاف جنيه، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.
هيونداي ترفع أسعار إلنترا وأكسنت أعلنت الشركة الكورية الجنوبية للسيارات «هيونداي» في مصر، زيادة أسعار اثنتين من سياراتها بمصر، الأولى إلنترا HD موديل 2020، وأكسنت موديل 2019 بداية شهر أغسطس الحالي. وزادت أسعار إلنترا HD المجمعة محليا موديل 2020 بقيمة 2000 جنيه على جميع الفئات بحيث تبدأ
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تستشعر الأرض.. تقنيات تميز عفشة السيارات الحديثة

ارتبط تطوير نظام العفشة في السيارات بالعديد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، والتي باتت تتمتع بشعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية بشكل رئيسي، خاصة أنها تحتاج إلى أنظمة متطورة للسير على الأراضي غير الممهدة. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت تقنيات حديثة ومزايا تكنولوجية جديدة تتعلق بالتحكم في مستوى ارتفاع جسم السيارات عن الأرض التي تسير عليها بشكل واضح، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على السير في أراضٍ مختلفة ونوعيات متغيرة من الطرق بشكل رئيسي.
هوندا سيفيك SI

لهواة التوفير.. هذه السيارات لسائقي الطرق السريعة

لا شك في أن العديد من الشركات العالمية تولي أهمية كبيرة لتوفير الوقود في الموديلات الجديدة من السيارات، إلا أن هذا الاهتمام يجب ترجمته إلى صورة واقعية من نمط استهلاك الوقود بشكل عام في أثناء السير، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالمشي في الطرق السريعة. وتمتلك بعض الموديلات في الأسواق العالمية قدرات كبيرة على استهلاك الوقود بشكل اقتصادي في أثناء السير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطرق المفتوحة، التي يجب أن تتمتع السيارة فيها بقدرات اقتصادية في استهلاك الوقود.
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رغم إمكانياتها.. سيارات رائعة ممنوعة في أمريكا

تعمل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على تجهيز إصداراتها وموديلاتها المختلفة لتكون قادرة على التنافس بقوة في الأسواق العالمية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر البلدان المستوعبة للسيارات في العالم. ورغم الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن بعضها قد لا يكون مناسبًا للتواجد في الولايات المتحدة، وذلك رغم ما تتمتع به تلك الموديلات من مؤهلات تتناسب مع رغبات الجمهور الأمريكي.
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في 6 أشهر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصرية بقطاع سيارات الركوب خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ونرصد بالتفاصيل والإمكانيات والأسعار أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعًا خلال هذه الفترة، وتضم سيارات مختلفة التجهيزات والكماليات، ومنها «نيسان صني، تويوتا كورولا، هيونداي توسان، بي واي دي F3، شيفروليه أوبترا، رينو لوجان، كيا سبورتاج، إلنترا HD، إلنترا AD، شيفروليه أفيو»، فما إمكانيات كل واحدة منها على حدة؟ وما مميزات وعيوب كل منها؟
سنترا

وصلت لـ200 ألف جنيه|15 سيارة انخفضت أسعارها في يوليو

قبل ساعات من انتهاء شهر يوليو، ذلك الشهر الذي حمل كثيرا من التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا في زيادة الشركات مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك عن السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز 15 سيارة نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
فيات-أونو

بـ40 ألف جنيه.. أهم 5 سيارات شعبية مستعملة

توجد آلاف السيارات المعروضة على مواقع البيع والشراء، والمتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضا والمنتشرة بمحافظات مصر، يرغب أصحابها في بيعها، وفي المقابل هناك راغبون في شراء سيارة مستعملة، لكن الحيرة تغلب عليهم، بسبب كثرة الموديلات المعروضة، وارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الوقود. نرصد في هذا التقرير أهم 5 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها، وبأسعار في المتناول تبدأ من 40 ألف جنيه، منها «فورد سكورت، 128، فيات أونو، سوزوكي ماروتي، كيا برايد».
لادا جرانتا 2019

بعد وقف الإنتاج.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية وقف إنتاج عدد من طرازاتها، وكان آخرها "فيات بونتو، دايو لانوس، فولكس فاجن بيتلز"، كما أجرت غالبية الشركات والوكالات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتهم، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها، الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «سوزوكي ألتو، زوتي Z100، لادا جرانتا، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، رينو لوجان».
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