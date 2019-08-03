ارتباك بسوق السيارات.. شركات ترفع الأسعار وأخرى تخفض

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

أعلن وكيل السيارة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، رفع أسعار عدد من سياراتها وتخفيض أخرى موديل 2019 و2020 في السوق المحلية، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 32 ألف جنيه، كما رفعت الشركة الصينية «جيلي» سعر سيارتها «إمجراند اكس 7» بقيمة 4 آلاف جنيه، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.

هيونداي ترفع أسعار إلنترا وأكسنت أعلنت الشركة الكورية الجنوبية للسيارات «هيونداي» في مصر، زيادة أسعار اثنتين من سياراتها بمصر، الأولى إلنترا HD موديل 2020، وأكسنت موديل 2019 بداية شهر أغسطس الحالي. وزادت أسعار إلنترا HD المجمعة محليا موديل 2020 بقيمة 2000 جنيه على جميع الفئات بحيث تبدأ

هيونداي ترفع أسعار إلنترا وأكسنت

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية للسيارات «هيونداي» في مصر، زيادة أسعار اثنتين من سياراتها بمصر، الأولى إلنترا HD موديل 2020، وأكسنت موديل 2019 بداية شهر أغسطس الحالي.

وزادت أسعار إلنترا HD المجمعة محليا موديل 2020 بقيمة 2000 جنيه على جميع الفئات بحيث تبدأ أسعارها من 239,900 جنيه، «جي إل + زجاج معتم» بـ239,900 جنيه، «جي إل مع فتحة السقف + زجاج معتم» بـ246,900 جنيه، «جي إل مع فتحة السقف والعجلات السبائكية + زجاج معتم» بـ252,900 جنيه، «جي إل مع 2 وسادة هوائية ونظام ABS + زجاج معتم» بـ257,900 جنيه، و«جي إل هاي لاين + زجاج معتم» بـ267,900 جنيه.

وحلّت سيارة الشركة الكورية هيونداي إلنترا HD المجمعة محليا في المركز الثامن بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بعد أن باعت 1849 وحدة، وقد تكون زيادة الأسعار هذه سببًا في تراجع مبيعات السيارة خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1600 سى سى، قادر على إنتاج 121 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كيلو في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلو خلال 10.4 ثانية، وتستهلك 7.4 لتر لكل 10 كيلومترات.

2000 جنيه زيادة بأسعار أكسنت

رفعت الشركة الكورية أسعار سيارتها «Accent» موديل 2019 بقيمة 2000 جنيه أيضًا، على جميع الفئات بحيث تبدأ أسعارها من 257,000 جنيه، الفئة «جي إل» بـ257,000 جنيه، والفئة «جي إل مع فتحة السقف» بـ270,000 جنيه، و«جي إل مع 2 وسادة هوائية ونظام ABS» بـ280,000 جنيه، و«جي إل هاي لاين» بـ310,000 جنيه، و«جي إل توب لاين» بـ337,000 جنيه.

وتعتمد أكسنت موديل 2019 على محرك سعة 1600 سي سي، بقوة 123 حصانا وعزم 151 نيوتن. متر مع ناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

4000 جنيه زيادة في إمجراند أكس 7

رفعت شركة السيارات الصينية «جيلي» في مصر سعر سيارتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر «إمجراند أكس 7» بداية شهر أغسطس الحالي، وذلك عقب تخفيض سعرها ثلاث مرات آخرها كان خلال شهر يوليو المنقضي، وجاءت الزيادة السعرية بقيمة 4,000 جنيه، ليرتفع سعر فئتها الوحيدة من 275,000 جنيه إلى 279,000 جنيه.

وتعد إمجراند سيارة صينية كروس أوفر رياضية مدمجة الحجم، تعتمد على محرك سعته 1300 سي سي، ينتج قوة 107 أحصنة ميكانيكية فقط، وتصل أقصى سرعة لها إلى 185 كيلومترا في الساعة، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال التسارع 10.5 ثانية، وتتوفر بفئة واحدة بسعر 299.900 جنيه.

تخفيضات بـ32000 لـ«توسان»

في المقابل أعلنت «هيونداي» في مصر عن تخفيضات جديدة للمرة الثالثة منذ بداية 2019 على سيارتها الأكثر مبيعا وتألقا في فئتها «توسان» ذات المنشأ الأوروبي، تصل إلى 32,000 جنيه على موديلات 2019-2020.

وحصلت كل الفئات بموديل 2019، على تخفيض بقيمة 7,000 جنيه، باستثناء الفئة الأعلى تجهيزا على الإطلاق «ليمتد» التي خفضت بقيمة 32,000 جنيه وبذلك تبدأ الأسعار من 412,900 جنيه، «الفئة الأولى 412.9 ألف جنيه، بدلا من 419.9 ألف، الفئة الثانية بقيمة 437.9 ألف، مقابل 444.9 ألف، الفئة الثالثة 462.9 ألف، مقارنة بـ469.9 ألف، الفئة الرابعة إلى 517.9 ألف، بدلا من 524.9 ألف، والفئة الخامسة بقيمة 522.9 ألف، مقارنة بـ 529.9 ألف».

وبالنسبة لموديل 2020، ثبتت أسعار جميع الفئات لكن تم تخفيض سعر الفئة الأخيرة والأعلى تجهيزا لـ"Tucson" وهي "ليمتد" بقيمة 25,000 جنيه ليبدأ سعرها من 574,900 جنيه، بدلا من 599,900 جنيه.