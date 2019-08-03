صراع بين محمد كريم ونيكولاس كيدج بـA score to settle

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

محمد كريم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم A score to settle، عدة إعلانات دعائية للفيلم، وهو من بطولة الفنان العالمي نيكولاس كيدج، والفنان المصري محمد كريم، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وتضمن الإعلان عددا كبيرا من مشاهد الأكشن والمطاردات التي تجمع بين الثنائي نيكولاس كيدج ومحمد كريم. وسيؤدي محمد كريم دور "jimmy the dragon"، وهو أحد أفراد العصابة الذي يسعى نيكولاس كيدج لقتله خلال أحداث الفيلم، ويجسد دور رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه التحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.

‎تدور أحداث A Score to Settle، حول نيكولاس كيدج، الذي يلعب دور قاتل محترف يدعى "فرانك" يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بمن فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم "جيمي". وأظهرت لقطات عبر الإنترنت لمحات من دور محمد كريم في الفيلم، حيث يظهر في مشهد عاري الصدر برفقة