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صراع بين محمد كريم ونيكولاس كيدج بـA score to settle

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
محمد كريم
محمد كريم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم A score to settle، عدة إعلانات دعائية للفيلم، وهو من بطولة الفنان العالمي نيكولاس كيدج، والفنان المصري محمد كريم، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وتضمن الإعلان عددا كبيرا من مشاهد الأكشن والمطاردات التي تجمع بين الثنائي نيكولاس كيدج ومحمد كريم. وسيؤدي محمد كريم دور "jimmy the dragon"، وهو أحد أفراد العصابة الذي يسعى نيكولاس كيدج لقتله خلال أحداث الفيلم، ويجسد دور رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه التحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.
‎تدور أحداث A Score to Settle، حول نيكولاس كيدج، الذي يلعب دور قاتل محترف يدعى "فرانك" يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بمن فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم "جيمي". وأظهرت لقطات عبر الإنترنت لمحات من دور محمد كريم في الفيلم، حيث يظهر في مشهد عاري الصدر برفقة
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الفيل-الازرق-2

إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
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مديحة كامل| رحلة نجمة الإغراء حتى التوبة أمام الكعبة

"ماما كريمة" دور اشتهرت به الفنانة الراحلة مديحة كامل في فيلم "العفاريت"، والذي أظهر فيها الأم الحانية على ابنتها، رغم أنها في الحقيقة كانت تخفي عن ابنتها في فترة الطفولة أنها والدتها نظرا لانشغالها بعملها وحبها للفن الذي جعلها تبتعد لفترة عن أقرب الناس إليها، وتركت ابنتها عند أختها لتعتني بها. «ميرهان» هي الابنة الوحيدة لأميرة السينما من زوجها الأول رجل الأعمال محمود الريس، وكانت تعيش مع خالتها، وقالت في تصريحات سابقة: «في الأعياد كانت تزورنا سيدة جميلة حاملة الكثير من الهدايا لي، وكانت تحتضنني وتقبّلني دون أن أعرف من تكون".
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هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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إليسا: «قبل أي حد» أغنية مبهجة.. وأشعر أن نصفي مصري

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة شكر للشعب المصري، معربة فيها عن سعادتها البالغة بعد تحقيق أغنيتها الجديدة "قبل أي حد" نسبة مشاهدة عبر "يوتيوب" تخطت حاجز الـ11 مليونا بعد أسبوع من طرحها. وكتبت إليسا، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يا له من صباح إيجابي مع هذه الأغنية المبهجة، أنتم تحطمون الأرقام القياسية بعدد المشاهدات، وقلت لكم من قبل، أشعر بأن نصفي مصري". الأغنية لصالح شركة WE للاتصالات، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي".
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Toy Story 4 يحقق 773 مليون دولار في 4 أسابيع

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم ما يزيد على 773 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتي، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، توني هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لوري ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآني بوتس، من إنتاج شركة "ديزني".
الفنان-سراج-منير

سراج منير.. ترك الطب من أجل التمثيل ومات بحسرته

لم يكن الفن محمودًا لدى الكثير من العائلات فى أوائل القرن الماضي، فكانت بعض العائلات الكبيرة ترفض زواج بناتها من العاملين فى الفن ويعتبرونه عيبًا. عائلة الفنان سراج منير كانت واحدة من هذه العائلات، فوالده عبد الوهاب بك حسن، مدير التعليم بوزارة المعارف، نجح فى أن يجعل من ابنه طفلا مثقفا وملما بكل القضايا الاجتماعية، حتى صار شابًا فبعثه إلى ألمانيا من أجل دراسة الطب، وأن يعود إلى وطنه مصر وهو طبيب ناجح ويفتح عيادته الخاصة، ولكن الحلم ضاع؛ فهناك بحث سراج منير عن شغفه وضرب بحلم والده عرض الحائط.
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