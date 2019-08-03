إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

فيلم الفيل الأزرق 2

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل