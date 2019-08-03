فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
فيلم الفيل الأزرق 2
فيلم الفيل الأزرق 2
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق 2» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
اقرأ المزيد
محمد-كريم

صراع بين محمد كريم ونيكولاس كيدج بـA score to settle

طرحت الشركة المنتجة لفيلم A score to settle، عدة إعلانات دعائية للفيلم، وهو من بطولة الفنان العالمي نيكولاس كيدج، والفنان المصري محمد كريم، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وتضمن الإعلان عددا كبيرا من مشاهد الأكشن والمطاردات التي تجمع بين الثنائي نيكولاس كيدج ومحمد كريم. وسيؤدي محمد كريم دور "jimmy the dragon"، وهو أحد أفراد العصابة الذي يسعى نيكولاس كيدج لقتله خلال أحداث الفيلم، ويجسد دور رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه التحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.
مديحة-كامل (2)

مديحة كامل| رحلة نجمة الإغراء حتى التوبة أمام الكعبة

"ماما كريمة" دور اشتهرت به الفنانة الراحلة مديحة كامل في فيلم "العفاريت"، والذي أظهر فيها الأم الحانية على ابنتها، رغم أنها في الحقيقة كانت تخفي عن ابنتها في فترة الطفولة أنها والدتها نظرا لانشغالها بعملها وحبها للفن الذي جعلها تبتعد لفترة عن أقرب الناس إليها، وتركت ابنتها عند أختها لتعتني بها. «ميرهان» هي الابنة الوحيدة لأميرة السينما من زوجها الأول رجل الأعمال محمود الريس، وكانت تعيش مع خالتها، وقالت في تصريحات سابقة: «في الأعياد كانت تزورنا سيدة جميلة حاملة الكثير من الهدايا لي، وكانت تحتضنني وتقبّلني دون أن أعرف من تكون".
تامر-حسنى (3)

هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
اقرأ المزيد من الأخبار
تامر-حسنى (3)

هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 22 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات قدرها 3 ملايين و233 ألفا و567 جنيها، وبذلك بلغ الإيراد الإجمالي للفيلم في 6 أيام 22 مليونا و56 ألفا و897 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

16 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 4 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 3 ملايين و90 ألف جنيه، أمس الأحد، رابع أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل نحو 16 مليون جنيه في 4 أيام فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه، وفي ثالث أيام عرضه حقق ما يزيد على 4 ملايين جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org