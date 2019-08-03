حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

معلول

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".

وواصل حازم: "أن تعود وتتوج باللقب فهذا يحتاج لشخصية قوية للغاية، من الإدارة واللاعبين، بعيدا عن المدرب، لأنه قد لا يفهم لأنه أجنبي لكن اللاعبين يفهمون، لأنهم يرون العتاب طيلة الوقت". وأردف الثعلب: "أفضل مدير فني هو كريستيان جروس لأنه فاز بالكونفدرالية ونافس على بطولة الدوري بشكل كبير حتى رحيله، وطارق

وواصل حازم: "أن تعود وتتوج باللقب فهذا يحتاج لشخصية قوية للغاية، من الإدارة واللاعبين، بعيدا عن المدرب، لأنه قد لا يفهم لأنه أجنبي لكن اللاعبين يفهمون، لأنهم يرون العتاب طيلة الوقت".



وأردف الثعلب: "أفضل مدير فني هو كريستيان جروس لأنه فاز بالكونفدرالية ونافس على بطولة الدوري بشكل كبير حتى رحيله، وطارق حامد أفضل لاعب في الموسم لأنه النموذج الذي تتمنى أن ترى لاعب مثله، فهو يلعب كافة المباريات بنفس القوة والقتال حتى إن كانت المباراة غير مؤثرة".



واعتبر حازم، علي معلول الأفضل بين اللاعبين الأجانب: "ساسي ممتع، ومبدع في وسط الملعب، لكن معلول صنع الفارق مع الأهلي كثيرًا لذلك أعتبره الأفضل".



واختتم باختيار جنش كأفضل حارس مرمى: "لم أتوقع أداء الشناوي في أمم أفريقيا، لكن جنش لم يرتكب أي خطأ على مدار الدوري بالكامل لذلك أرى أنه الأفضل".

