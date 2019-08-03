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«الزواج الإلكتروني».. نهاية للروتين أم باب للتلاعب؟

محمد ومنة أول عروسين بالزواج الإلكتروني ومحمد أنور أول مأذون.. طلعت: يقضي على زواج القاصرات والروتين ويحفظ كرامة المأذون.. ونصير: يخالف المواثيق الشرعية.. وساويرس: مبروك
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
أول حالة توثيق إلكتروني
أول حالة توثيق إلكتروني
«بالطبول والزغاريد»، في سابقة هى الأولى من نوعها في مصر، كانت محافظة بورسعيد شاهدة على إتمام أول حالة لـ«الزواج الإلكتروني» عبر تطبيق الأحوال الشخصية الجديد «المأذون الإلكتروني» الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد، داخل قاعة الاحتفالات بقرية الفيروز السياحية بالمحافظة، ليكون هذا التطبيق عوضا عن قسيمة الزواج التقليدية المكتوبة يدويا من قبل المأذون.
ضربة البداية العروسان محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، وقعا على قسيمة الزواج الإلكترونية ليكونا بذلك صاحبي ضربة البداية لتجربة التوثيق الإلكتروني التى بدأت في محافظة بورسعيد، على أن يتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية تباعا حال نجاحها. بينما دون الشيخ محمد أنور، مأذون مدينة بورفؤاد،
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الآثار: فك مقبرة «توتو» لنقلها إلى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، عن انتهاء مرممي المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها. وأُضيف جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.
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وزير التموين: ندعم أصحاب السيارات الفارهة بشرط

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن استثناء مَن لديه سيارة فارهة من حذف غير المستحقين للدعم بشرط أن تكون تلك السيارة يعمل عليها كمصدر رزق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتقدم بتظلم لإثبات حقه. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، إذ بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها 37 قاعدة بيانات، ونستهدف زيادتها لـ50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.
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اعتماد حركة المساعدين بمديرية أمن القليوبية

كشف مصدر مطلع بمديرية أمن القليوبية، "رفض ذكر اسمه"، عن أن اللواء طارق العجيزى مدير الأمن الجديد، انتهى من إعداد حركة مساعدي مدير الأمن داخل المديرية، ومن المقرر أن تعلن خلال اليومين القادمين. وأفاد المصدر بأن الحركة تشمل شغل اللواء أشرف درويش منصب مساعد المدير للأمن العام، واللواء أحمد السيد لمنصب مساعد المدير للوحدات والأقسام، واللواء مروان حبيب مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء حمدي شوشة مساعد المدير للأفراد، واللواء حسن عبدالحميد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد جندية مديرا لإدارة التدريب.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

بعد المقاهي.. إغلاق المطاعم ليلا في الإسماعيلية

أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، قرارا شمل إغلاق المطاعم وما يعادلها من محال لتقديم مأكولات أو مشروبات بقصد تناولها في ذات المحل سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو أرض فضاء أو ما شابه ذلك، وإغلاق جميع محلات ألعاب البلاي ستيشن في الساعة الواحدة صباحا خلال فصل الصيف والساعة 12 خلال فصل الشتاء بالمدينة بالإضافة إلى إغلاق المطاعم في القرى الساعة 12 في فصل الصيف والساعة الحادية عشر خلال فصل الشتاء مع إعفاء المطاعم السياحية من القرار.
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«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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الاتصالات: إطلاق 18 خدمة رقمية ببورسعيد نهاية يوليو

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن نهاية شهر يوليو الجاري سيتم إطلاق أول حزمة للخدمات الحكومية الرقمية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 18 خدمة، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وسيتم الوصول إلى تقديم 100 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة بنهاية العام الجاري 2019، جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي افتتحت فعالياته، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، ويشارك به ممثلو 22 دولة عربية، بجانب ممثلي الهيئات البريدية من عدة بلدان عربية وإفريقية.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكرم الطلاب الأوائل خريجي مبادرة مبرمجي المستقبل (3)

وزير الاتصالات يكرم أوائل «مبادرة مبرمجي المستقبل»

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطلاب الأوائل خريجي البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي ينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين، حيث يقدم البرنامج منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجة Learn to Code" ويمنح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.
حازم-الطحاوى-رئيس جمعية-اتصال

«اتصال» تضاعف حجم إيراداتها 200 % خلال 2018

قال الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال إن معدل إيرادات الجمعية ارتفع بنسبة 200% خلال عام 2018- 2019 مقارنة بالعام السابق عليه، مضيفا أن الإيرادات من مصادر التمويل كانت 9 ملايين في 2017، ونمت بنسبة 200% لتصل إلى 18 مليون جنيه في 2018، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية إلى أن الجمعية ركزت على الاعتماد على مصادر جديدة للتمويل، بالإضافة إلى دعم ايتيدا والاشتراكات الخاصة بالأعضاء إلى جانب تمويلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع لتبني ورعاية أنشطة الجمعية.
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