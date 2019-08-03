«الزواج الإلكتروني».. نهاية للروتين أم باب للتلاعب؟

محمد ومنة أول عروسين بالزواج الإلكتروني ومحمد أنور أول مأذون.. طلعت: يقضي على زواج القاصرات والروتين ويحفظ كرامة المأذون.. ونصير: يخالف المواثيق الشرعية.. وساويرس: مبروك

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

«بالطبول والزغاريد»، في سابقة هى الأولى من نوعها في مصر، كانت محافظة بورسعيد شاهدة على إتمام أول حالة لـ«الزواج الإلكتروني» عبر تطبيق الأحوال الشخصية الجديد «المأذون الإلكتروني» الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد، داخل قاعة الاحتفالات بقرية الفيروز السياحية بالمحافظة، ليكون هذا التطبيق عوضا عن قسيمة الزواج التقليدية المكتوبة يدويا من قبل المأذون.

ضربة البداية العروسان محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، وقعا على قسيمة الزواج الإلكترونية ليكونا بذلك صاحبي ضربة البداية لتجربة التوثيق الإلكتروني التى بدأت في محافظة بورسعيد، على أن يتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية تباعا حال نجاحها. بينما دون الشيخ محمد أنور، مأذون مدينة بورفؤاد،

ضربة البدا ية

العروسان محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، وقعا على قسيمة الزواج الإلكترونية ليكونا بذلك صاحبي ضربة البداية لتجربة التوثيق الإلكتروني التى بدأت في محافظة بورسعيد، على أن يتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية تباعا حال نجاحها.

بينما دون الشيخ محمد أنور، مأذون مدينة بورفؤاد، اسمه كأول مأذون على مستوى الجمهورية يعقد عقد القران في صورته الجديدة على مستوى الجمهورية من خلال إدخال بيانات العروسين عبر جهاز «اللاب توب» والحصول على بصمة الأصابع إلكترونيا.

عقب الإعلان عن أول حالة عقد قران بشكلها الجديد انقسم الشارع المصري على فئتين، فئة ترى أن هذا التطبيق سوف يقضي على الروتين المتبع في توثيق عقود الزواج خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنه سوف يوفر الوقت والجهد ويؤكد أن الزواج يتم في إطار قانوني، بينما يرى الجانب الآخر أن هذه الطريقة في التوثيق من الممكن أن تكون بابا خلفيا للزواج العرفي والتلاعب بالشهود والإشهار، فضلا عن أنها تحمل مخالفة للمواثيق الشرعية.

طريقة التوثيق

التطبيق الجديد لم يكن وليد اليوم، وإنما تم الإعلان عنه من خلال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شهر نوفمبر العام الماضي، تحت مسمى «خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات»، جاء هذا ضمن مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية التى أطلقتها الحكومة في هذا التوقيت. (اقرأ أيضا: بأول زواج إلكتروني.. بورسعيد تنهي خدمات دفتر المأذون)



وفق ما أعلنت عنه الوزارة فإن التطبيق سيكون للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرهما، ويقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين من خلال «اللاب توب» أو «التابلت» فى التطبيق مباشرة وقت عقد القران، بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيا، على أن يتم استخراج قسيمة الزواج فور عقد الزواج، بحيث يستخدمها الزوجان في نفس الوقت، ويمكن توثيقها في اليوم التالي من الزواج، كما أنه يقضي على كثير ممن يتحايلون على القانون بزواج القاصرات وتعدد الزوجات لأكثر من 4 للمسلمين أو زواج الثانية للمسيحيين، وغيره.

فوائد التجربة

"هذه تجربة جيدة للغاية فى ظل الثورة التكنولوجية التى يمر بها العالم خلال السنوات الماضية، وبات الاعتماد على التكنولوجيا فى توثيق القضايا والعقود أمرا متبعا فى جميع دول العالم، ووجود اتجاه فى الحكومة المصرية إلى الاعتماد على الزواج الرقمى أمر فى غاية الأهمية وسوف يساهم فى حل الكثير من المشكلات التى عانى منها المجتمع؛ مثل زواج القاصرات، وسوف يقضى على السماسرة والمندوبين الذين انتشروا على مر السنوات الماضية"، بحسب ما قاله إيهاب طلعت، المأذون والناشط الاجتماعي.



وأشار إلى أن استخدام التابلت فى توثيق عقود الزواج له العديد من المميزات، أهمها أن إحلال التابلت محل الدفتر الورقي يجعل مهمة المأذون الأولى والأخيرة توثيق العقد فى الحال أمام صاحب الخدمة دون الحاجة إلى وسطاء فى عملية التوثيق، كما أنه سوف يقضى على البيروقراطية والروتين فى التوثيق، وسوف يزيح من على عاتق المأذون هَم كتابة القسائم ويحافظ على كرامته.



وتابع: "المأذون تحول من مفوض من القضاء للبت فى أمور الزواج (يقول دى تتجوز ودى مينفعش) إلى موظف إداري لدى جهات التوثيق، وهذا ليس من عمل المأذون، ولا يليق به وفيه إهدار لكرامة المأذون"، مضيفًا: "التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج موجود بالفعل منذ سنوات، ويتم خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ العقد ويتم العمل به".

مساوئ التجربة

عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، قالت في تصريحات لها إنها لا ترفض وجود تطبيق الأحوال الشخصية الخاص بتوثيق عقود الزواج إلكترونيا، ما دام لا يخل بالأركان الشرعية التي نص عليها الدين للزواج، إلا أنها تخشى أن يخل بالمواثيق التي أقرها الشرع للزواج كأن يتم التلاعب فيه بالشهود والإشهار، خاصة بعد انتشار الزواج العرفي، متسائلة: "إذا كان الأمر مفيدا فلماذا لم يتم تعميمه على مستوى الجمهورية؟".



وجهة النظر السابقة تبنتها أيضا النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، التى أكدت رفضها القاطع لتطبيق الزواج الإلكتروني في بورسعيد أو في أى محافظة من المحافظات بداعي أنه يخالف المواثيق الشرعية، لأن الزواج وصفه الله بالميثاق الغليظ، وتحدده مجموعة من الأركان، يجب عدم الخروج عنها بأي شكل. (اقرأ أيضا: زواج القاصرات.. بين مطرقة التشريع وسندان التطبيق)





تطبيق تجريبي للوقوف على الأخطاء

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أكد أن البدء في تطبيق منظومة التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج أمر مفيد للغاية، خاصة أن هذا التطبيق سيكون على اتصال بقاعدة بيانات تظهر جميع المعلومات عن الزوجين، ستظهر عند كتب الكتاب، مثل ما إذا كان الزوج متزوجا من قبل أم لا.



وأضاف أبو حامد في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "اتجاه الدولة نحو الحكومة الإلكترونية شيء إيجابي ومفيد للغاية"، مضيفا: "التوثيق الإلكتروني يقضي على المخالفات التى من الممكن أن تقع في الطريقة التقليدية لتوثيق عقود الزواج"، مستبعدا أن يتم التلاعب في عقود الزواج التى تتم من خلال التطبيق الجديد لأن الحكومة قررت أن تطبق الأمر في محافظة بورسعيد حتى يتسنى لها الوقوف على الأخطاء التى ستظهر من خلال التطبيق الفعلي للتجربة ومن ثم القضاء عليها قبل أن يتم تعميم التجربة.

بينما رحب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بعملية توثيق الزواج بالمأذون الإلكتروني في محافظة بورسعيد، حيث خرج على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب تغريدة قال فيها: «صباح الخير.. مبروك توثيق الزواج بالمأذون الإلكترونى أصبح متاحا، بس الحقيقة أنا مسألتش لسه عن الطلاق الإلكتروني». (اقرأ أيضا: الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ)



