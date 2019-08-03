زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

انتظرت الزوجة حتى وضعت مولودها وذهبت لقضاء فترة النفاس فى بيت أسرتها وفور استطاعتها الحركة كلفت محاميا بإقامة دعوى خلع قائلة لزوجها: «اعتبرني مت»

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

ندم زوجة

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، مقابل هذا وعدها بوعود كثيرة، ورسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول