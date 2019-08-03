جريمة

زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

انتظرت الزوجة حتى وضعت مولودها وذهبت لقضاء فترة النفاس فى بيت أسرتها وفور استطاعتها الحركة كلفت محاميا بإقامة دعوى خلع قائلة لزوجها: «اعتبرني مت»
تحرير:سماح عوض الله ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
ندم زوجة
ندم زوجة
عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، مقابل هذا وعدها بوعود كثيرة، ورسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول
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المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط مساطيل الطرق.. سقوط 20 سائقا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتنفيذا لتعليمات رئيس غرفة عمليات الإدارة العقيد عماد حماد، تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 180 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 20 منهم للمخدرات، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
جثة-فى-شقة

الزوجة والعشيق يشرحان كواليس تنفيذ قتل «لواء السلام»

اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة الخائنة وعشيقها، المتهمان بقتل لواء الشرطة المتقاعد بمنطقة السلام، واسمه «إسماعيل. ز»، خلال التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة، بعد العثور على جثة الضابط أعلى سطح العقار، وبها طعنة نافذة في منطقة البطن، وعثر إلى جواره على «مرتبة ومخدة وزردية»، لتتواصل المفاجآت في تلك القضية التي تمكن رجال المباحث من كشف لغز العثور عليها، إذ تبين أن زوجة الضابط دفعت 70 ألف جنيه للعشيق كى ينفذ جريمته النكراء، لتأمر النيابة العامة بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.
فتاة-العياط

تصرف غريب لـ«فتاة العياط» أمام القاضي.. وتأييد حبسها

أمرت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، باستمرار حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بعدما استمعت المحكمة اليوم إلى أقوال الفتاة التى اعترفت بقتل المجني عليه "الأمير مهند" دفاعًا عن شرفها حينما حاول اغتصابها وتهديدها بسكين، إذ شهدت الجلسة انهيار المتهمة وبكائها أمام القاضي وهى تروي تفاصيل ما حدث معها بالتقائها مع شخص على علاقة عاطفية بها واختفائه فجأة بعدما أخذ أحد هاتفيها المحمولين، فاتصلت به وفوجئت بالمجني عليه يجيبها ويطلب مقابلتها وحاول الاعتداء عليها فقتلته.
المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
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ندم

زوجة في دعوى خلع: «مبيبطلش طلبات حتى وأنا حامل»

"ما السبب الذى دفعك إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وطلب الطلاق رغمًا عن إرادة زوجك بالخلع مع تنازلك عن كل مستحقاتك لديه؟"، سؤال عادةً ما تكون تفاصيله عميقة من السيدات قاصدات محكمة الأسرة لهذا الغرض، ولا تخلو القضايا من النوادر والأسباب الغريبة، لكن «نادرة» الشابة الثلاثينية التى تحمل طفلا رضيعا بين أطفالها، رأت أن سببها طبيعي ومنطقى عندما طُلبت منها الإجابة عن هذا السؤال خلال وجودها في محكمة الأسرة فى إمبابة، ففى البداية أخبرت محاميها بأن زوجها يسيء إليها ولا يراعي ظروفها الصحية والنفسية، ما دفعها للاستغناء عنه.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «فضحني وشهّر بسمعتي ومرضي»

أقامت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، اتهمته خلالها بالرجعية وتخلف الفكر، ما يجعل استمرار زواجهما أمرا مستحيلا، وذلك بعد أن أبدت لزوجها شعورها بالاكتئاب، ورغبتها فى المتابعة مع طبيب نفسي، لكنه سخر منها، وتهكم على أحوالها، ما كان يدفعها للبكاء مرارا وتكرارا بسبب حالتها وتصرفاته التى تزيدها سوءًا، فبينما كانت هى عازفة عن الطعام وترغب فى النوم لساعات مديدة، وتبكي باستمرار، كان هو يتهكم على صوت بكائها، وينهرها للنهوض من النوم، ويوبخها لعدم إعدادها الطعام والقيام بواجبات المنزل.
خلافات-زوجية-طلاق

زوج فى دعوى نشوز: «مالهاش في حاجة خالص وكمان زعلانة»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يطالب فيها بإسقاط مستحقاتها الزوجية، تمهيدا لتطليقها دون إلزامه بسداد نفقة أو مؤخر صداق لها، مؤكدا خروج زوجته عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، وإصرارها على تدخل أشقائها فى خلافاتهما الأسرية، بجانب إهانته والإساءة إليه كلما حاول مصالحتها رغم استيائه منها، ومن إهمالها مسؤوليات منزلها، وانشغالها بمشاهدة التلفاز وأكل المسليات، والتحدث فى الهاتف باستمرار مع والدتها وصديقاتها، بجانب تكاسلها عن طهي الطعام وتنظيف المنزل، وترتيب ملابس زوجها، وعلى كل هذا ما زالت هى من تعند في العودة إلى منزلها.
اختطاف-طفل

زوجة في دعوى خلع: يتعاطف مع الأشرار و«بيعض العيال»

أقامت زوجة دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، معتبرة زوجها إنسانا غير طبيعي سلوكيا، ولديه ميول عدوانية وشريرة، ما يجعلها تخافه وتخشى ردود أفعاله، وذكرت منها تفضيله الأشرار فى كل الأفلام التي يشاهدها، وضحكه المتكرر عندما يقع أمامه حادث عارض لأى شخص آخر، وكذلك تشفيه فى الأطفال حال سقوطهم أو إصابتهم بقوله: «أحسن يستاهلوا»، وضمن تصرفاته الغريبة عض الأطفال.
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