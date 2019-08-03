زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»
انتظرت الزوجة حتى وضعت مولودها وذهبت لقضاء فترة النفاس فى بيت أسرتها وفور استطاعتها الحركة كلفت محاميا بإقامة دعوى خلع قائلة لزوجها: «اعتبرني مت»
تحرير:سماح عوض الله
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
ندم زوجة
عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، مقابل هذا وعدها بوعود كثيرة، ورسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول
عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، مقابل هذا وعدها بوعود كثيرة، ورسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
تقول الزوجة التى فى بداية العقد الثالث من عمرها: كنت حساسة جدا فى التعامل مع ابنتَي زوجي، أعاملهما بكرم أخلاق وسعة صدر وقوة تحمل لم أكن أتصور يومًا أنني أمتلكها، قدمت لهما الحب والحنان والرعاية، مضافًا إليها مراعاة ظروف ارتباطي بوالدهما والمرحلة العمرية التى تمران بها، فأنا أعلم جيدًا قيمة الأم عند أبنائها، وأن شدتي فرض على أولادي لن يلومني عليها أحد، أما مع أبناء زوجي فإنى سأتحول من مربية وأم إلى متهمة ومذنبة، لأني ببساطة لست أمهما، ولهذا كانت تنصح الفتاتين وتوجههما، ولا تكلفهما بأي عمل مهما كان بسيطا، ولا تنفعل عليهما.
زوجة تطلب الخلع: «مالهوش خير في أمي»
وفى مقابل كل هذه المحاذير كانت زوجة الأب تعتني بنظافة المنزل والطفلتين، وطهى الطعام، والنصح والإرشاد للصغيرتين، آملة فى أن تحبانها كأمهما أو على الأقل لا تكرهانها، وكانت الأمور على ما يرام لمدة عامين كاملين، حتى علمت الزوجة بحملها، وانتابتها فرحة غامرة ممزوجة بالخوف الشديد من المسئولية، وتحملت آلام الحمل ومشقته دون أن تفرط فى واجبات المنزل، وقالت: "كنت خايفة يقولوا اتمسكنت لما اتمكنت.. أو بهدلت البنتين أو لما حملت.. وأشياء من هذا القبيل"، لكن معاملة الفتاتين أخذت منحنى جديدًا بعد معرفتهما بخبر الحمل.
باتت الفتاتان تتعمدان هدر مجهودها فى تنظيف المنزل، والتحايل لسكب الطعام على الأرض خلال تناوله برفقة والدهما، والصراخ والإساءة فى طريقة الحديث لزوجة أبيهما، والتهكم من الجنين والاستطراد فى أحاديث من قبيل: "أهو نلعب بيه ويسلينا"، بجانب طوفان من الدلال على والدهما وسؤاله أسئلة من قبيل: "إنت هتحبه أكتر مننا؟، إنت هتديله أوضتنا؟".
وأشارت صاحبة الدعوى إلى كثرة تشاجر الفتاتين معها، وكثرة صراخهما وبكائهما داخل المنزل لأتفه الأسباب، ورفضهما معاونتها فى أي شيء ولو ترتيب ألعابهما أو ملابسهما، بجانب الشكوى من الطعام، ورفض تناوله لحجج مختلفة، وتكرارهما مقولة: "بتعاملنا وحش".
تقول الزوجة: لم يتفهم زوجي غيرة الفتاتين واحتمالات تحريض والدتهما، لدرجة دعائه علي بالموت والدهس أسفل عجلات سيارة من أجل ابنتيه، واللتان لم تخبرانه عن تفاصيل موقف محدد أسأت خلاله معاملتهما، وهو ما حدث بالفعل إذ تعرضت لحادث سير، وعندما عدت إلى المنزل تشاجر معي لتأخيرى فى إعداد الطعام بالمنزل، ورفض شراء أكل جاهز أو أكل معلبات هذا اليوم.
زوجة تخلع زوجها: «بياكل زواحف وسحالي»
ومنذ هذه الحادثة قررت الزوجة التخلص من هذه الزيجة، إذ انتظرت حتى وضعت مولودها، وذهبت لقضاء فترة النفاس فى بيت أسرتها، فور استطاعتها الحركة كلفت محاميا لإقامة دعوى خلع، وحينما حاول زوجها مصالحتها أجابته وظلت تكرر عليه كلما حاول ردها إلى المنزل: "اعتبرني مت فى حادثة العربية".