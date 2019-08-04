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مصطفى خاطر ينضم إلى «العارف.. عودة يونس»

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
انضم الفنان مصطفى خاطر إلى فريق عمل فيلم "العارف.. عودة يونس"، حسبما أعلن المخرج أحمد علاء دياب. وقال علاء إن خاطر سيكون أحدث الوجوه المنضمة إلى الفيلم الذي يضم كل من أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، وركين سعد، وكارمن بصيبص. ومن المقرر أن يسافر أحمد عز وأحمد فهمي خلال أسبوعين لتصوير عدة مشاهد في بلغاريا، على أن يتم استكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم في السعودية. "العارف.. عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020.
ويستعد مصطفى خاطر لتصوير مشاهده بالفيلم أمام الفنان أحمد عز، حيث يظهر خاطر كضيف شرف يدعى "أسعد"، ويعمل في جهاز أمني يتعاون مع عز ويساعده في خطته، ويعد الفيلم أول تعاون بين الثنائي. يذكر أن آخر أعمال مصطفى خاطر كان مسلسل "طلقة حظ" الذي شارك به في موسم رمضان 2019 الدرامي، وشارك في بطولته أيتن عامر، ومحمد
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احمد-حلمي-مني-ذكي

الإعلان الأول لـ«خيال مآتة».. أحمد حلمي شاب وعجوز

طرحت شركة "يونايتد بروس ستديوز" للمنتج وليد صبري، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكوميديا "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، والذي من المقرر أن يخوض به سباق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه، نشر أحمد حلمي، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، الإعلان التشويقي للفيلم وعلّق عليه: "فيلم خيال مآتة، العيد الكبير 2019، أتمنى من كل قلبي إنه يعجبكم.. يا رب". وظهر أحمد حلمي في البرومو التشويقي وهو كبير السن، قائلا: "تيجي تعمل خير تضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة مايعرفهاش إلا الكبار، عشان كده قررت أصلح كل اللي فات".
مهرجان-الجونة-السينمائي

الجونة السينمائي يضم أفلام مهرجانات عالمية لفعالياته

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عرض عدد من الأفلام الطويلة، التي شاركت بالعديد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، مثل "كان، برلين، كارلوفي فاري، وإدفا"، في برنامج دورته الثالثة هذا العام، المقامة في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر. وتتضمن العروض 9 أفلام شاركت في الدورة الـ72 لمهرجان "كان" السينمائي، وفيلمين حائزين على دبين فضيين في الدورة الـ69 لمهرجان "برلين" السينمائي، والفيلم الفائز بالجائزة الكبرى في كارلوفي فاري، ووثائقيين، أحدهما حائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأول ظهور سينمائي، في الدورة الـ31 لمهرجان "إدفا" للأفلام الوثائقية.
من فيلم الكنز 2

بعد تأجيلات عديدة.. «الكنز2» في عيد الأضحى

بعد تأجيلات عديدة يُشارك فيلم "الكنز2" في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلنت إذاعة "إينرجي"، الراعي الرسمي للفيلم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا من العمل يجمع بين محمد رمضان وروبي، مُعلنة عن مُشاركته بشكلٍ رسمي في موسم العيد. "الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وكتب بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.
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تامر-حسنى (3)

هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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زينة توضح تصريحاتها عن الزواج: الرهان كان سرا

علقت الفنانة زينة على تصريحاتها لمجلة «زهرة الخليج» عند سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، لترد: «وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية»، مؤكدة أن هذا الرهان كان بينها وبين الصحفي الذي أجرى معها الحوار، ولم يكن للنشر، حيث نشرت غلاف المجلة على حسابها بـ«إنستجرام» وكتبت: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة.. مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا.. بالمناسبة الرهان ده كان سرا بيني وبينه».
زينة

زينة: وعهد الله ما هتجوز تاني..أراهن على مليون دولار

قالت الفنانة زينة رضا، إنها لا تفكر في الزواج، مؤكدة أنها في حالة راحة بالعيش دون رجل، وردا على سؤال: "أنغام وشيرين قالتا ذلك من قبل لكنهما بعد ذلك تراجعتا عن كلامهما وتزوجتا ثانية، فهل يمكن أن تتراجعي؟"، أجابت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": "أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة: "المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل".
امير-كرارة

أمير كرارة يزاحم نجوم موسم عيد الأضحى بـ«كازابلانكا»

اتضحت معالم موسم عيد الأضحى المقبل، الذى يحظى بمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، حيث يعرض خلاله 5 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، الذى انطلق عرضه نهاية الأسبوع الماضى، حيث قرر صناعُه طرحه مبكرًا، من أجل خطف الجمهور، وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، يتلوه فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، الذي سيطرح قبل العيد بنحو 3 أيام، وأيضا فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، وفيلم «خيال مآتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب نحو 3 أعوام، وأخيرا فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مى كساب.
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