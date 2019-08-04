مصطفى خاطر ينضم إلى «العارف.. عودة يونس»

تحرير:التحرير ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

مصطفى خاطر

انضم الفنان مصطفى خاطر إلى فريق عمل فيلم "العارف.. عودة يونس"، حسبما أعلن المخرج أحمد علاء دياب. وقال علاء إن خاطر سيكون أحدث الوجوه المنضمة إلى الفيلم الذي يضم كل من أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، وركين سعد، وكارمن بصيبص. ومن المقرر أن يسافر أحمد عز وأحمد فهمي خلال أسبوعين لتصوير عدة مشاهد في بلغاريا، على أن يتم استكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم في السعودية. "العارف.. عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر أن يعرض في موسم منتصف عام 2020.

ويستعد مصطفى خاطر لتصوير مشاهده بالفيلم أمام الفنان أحمد عز، حيث يظهر خاطر كضيف شرف يدعى "أسعد"، ويعمل في جهاز أمني يتعاون مع عز ويساعده في خطته، ويعد الفيلم أول تعاون بين الثنائي. يذكر أن آخر أعمال مصطفى خاطر كان مسلسل "طلقة حظ" الذي شارك به في موسم رمضان 2019 الدرامي، وشارك في بطولته أيتن عامر، ومحمد