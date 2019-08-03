بعد رفع رسوم المغادرة.. تراجع أعداد السياح في الشتاء

وزارة الطيران المدني ترفع رسوم مغادرة السياح من المطارات لـ25 دولارا.. والمشاط: دراسة لتأثير القرار على التدفق السياحي.. والشاعر: تأشيرة الدخول لمصر 25 دولارا وتركيا صفر

تحرير:صابر العربي ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

زيادات متلاحقة تٌقر على السياح وشركات السياحة بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة أملًا في تحسن قيمة الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن تهاوى الجنيه أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، في حين تصطدم تلك الزيادات مع قطاع السياحة الذي يجاهد للعودة لأرقام ما قبل عام 2011. وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ14.7 مليون سائح وتحقيق عائدات مالية قدرت بـ12.5 مليار دولار، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.

آخر الزيادت التي أقرت، هي رفع رسوم قيمة المغادرة من المطارات المصرية على السائح لتصبح 25 دولارا بدلًا من 20 دولارا، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الطيران المدني في بيانا أكدت فيه أن القرار اتخد من خلال اللجنة العليا للتسعير وبالتنسيق مع وزارة السياحة، كما تم عقد اجتماع مع شركات الطيران في منتصف شهر يوليو

آخر الزيادت التي أقرت، هي رفع رسوم قيمة المغادرة من المطارات المصرية على السائح لتصبح 25 دولارا بدلًا من 20 دولارا، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الطيران المدني في بيانا أكدت فيه أن القرار اتخد من خلال اللجنة العليا للتسعير وبالتنسيق مع وزارة السياحة، كما تم عقد اجتماع مع شركات الطيران في منتصف شهر يوليو الحالي، وتم الاتفاق معهم على الزيادة المطروحة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الجدول الشتوى الجديد، في منتصف شهر نوفمبر القادم.

تفادي شبح الخسارة

وعقب سامح عبد المنعم، عضو غرفة المنشآت الفندقية على القرار بأن الزيادة حتى وإن كانت 5 دولارات ستؤثر على حركة السياحة الوافدة من الخارج خاصة مع دخول الموسم الشتوي.

وأضاف عضو غرفة المنشآت السياحية أن أزمة زيادة رسوم المغادرة تتلخص في الشركات ووكلاء السياحة الذين باعوا برامج سياحية، مطالبين بمطالبة نظرائهم في الخارج بدفع قيمة الزيادات الجديدة لتفادي شبح الخسارة، وهو ما سيهدد موسم الحجز، بخلاف عدم ثقة السياح في الشركات، التى تسعى لبناء جسور ثقة وتواصل مع السياح لعودتهم إلى مصر مجددًا وبأعداد جيدة.. اقرأ أيضًا.. (18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟).

وفي السياق ذاته، قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إنه جار التنسيق مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لتحديد موعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الملف الخاص برسوم الهبوط والمغادرة وتأشيرة الدخول مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا وتونس وإسبانيا، مؤكدا أن أي زيادة في الرسوم ستؤثر سلبيا على التدفقات السياحية ومتخذي القرار من السائحين.

130 دولارا تُحصل من السائح

ولفت الشاعر إلى أن إعداد اتحاد الغرف السياحية دراسة ومذكرة شاملة لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجمالى رسوم التأشيرات والمطارات للقادمين والمغادرين للبلاد، حتى لا تفرض رسوم جديدة بشكل مفاجئ يؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر.

وكشفت الدراسة، حسب رئيس غرفة شركات السياحة، أن ما يتم تحصيله من هذه الرسوم يزيد 130 دولارا لكل سائح بالمقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة مثل تركيا وإسبانيا وتونس، وأن هذه الرسوم تضعف فرص مصر في المنافسة السياحية.

وأضاف الشاعر أن زيادة أسعار رسوم المطارات المصرية سواء رسوم الهبوط أو المغادرة أو تأشيرة الدخول التي تصل فى مجملها إلى 130 دولارا لكل سائح، سيخرج مصر من المنافسة، موضحا أنه لا يمكن زيادة هذه الرسوم مرة أخرى.

تأشيرة دخول تركيا وإسبانيا "صفر"

وأشار إلى أن تأشيرة الدخول لمصر 25 دولارا وفي تركيا وتونس وإسبانيا "صفر"، بينما رسوم الهبوط والمغادرة في مصر أعلى من هذه الدول بالضعف، موضحا أن تكلفة أسرة وافدة إلى مصر مكونة من 4 أشخاص تصل إلى نحو 600 دولار في المطارات المصرية فقط، مؤكدا أن هناك تحركا جماعيا من قبل الاتحاد والغرف السياحية والمتخصصين بقطاع السياحة لإلغاء هذه الرسوم، مطالبًا بضرورة مساواة هذه الرسوم فى مصر بالدول المنافسة، للحفاظ على مستقبل السياحة المصرية.

يبدو أن وزيرة السياحة رافضة الزيادة، حيث طالبت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، بإعداد دراسة تأثير القرار على التدفق السياحي الوافدة من الخارج في ظل التخفيضات والمزايا التي تمنحها الدول السياحية المستجلبة من الخارج، وأن القرار سيتسبب في خسارة كبيرة لشركات السياحة أكثر من مكسب الـ25 دولارا التي سيتم تحصيلها عن كل سائح.. اقرأ أيضًا..(جلسة تصوير جريئة لعارضة أزياء أمريكية أمام الأهرامات).

وللتخفيف من تأثير القرار على توافد السياح، أوضح نادر عياد، رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة الشركات السياحية، أن قرار الفريق يونس المصري وزير الطيران بزيادة رسوم المغادرة في المطارات المصرية، قد تم الإعلان عنه مسبقا في شهر فبراير الماضي، وتم تأجيله إلى نوفمبر المقبل، مراعاة لظروف السياحة آنذاك، موضحا أن القرار يخص المطارات الداخلية فقط ولا يطبق على مطار القاهرة.

4 دولارات لمطار شرم الشيخ

وأوضح عياد أن الزيادة الجديدة بلغت 2 دولار فقط على الرحلات الداخلية لتطوير المنظومة الأمنية، و4 دولارات لمطار شرم الشيخ، كما تم تطبيق 5 دولارات رسوم مغادرة على الرحلات الدولية عبر الطيران المنتظم أو العارض، مشيرا إلى أن الزيادة تم تطبيقها من خلال اللجنة العليا للتسعير، وذلك لتطوير المطارات المصرية والحفاظ على المنظومة الأمنية التي تعتبر أساسا لجذب الحركة السياحية.

وأكد أن قرار الزيادة سوف يطبق في المطارات المصرية اعتبارا من الجدول الموضوع من قبل شركات الطيران في منتصف شهر نوفمبر المقبل الذي يتزامن مع بداية رحلات موسم الشتاء، لافتا إلى أن رسوم الزيادة لن يتم تحصيلها من المسافرين بشكل مباشر، وإنما يتم تحصيلها من شركات الطيران.

وتابع عياد أن وزارة الطيران تسعى لسرعة الانتهاء واستكمال الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من مشروعات تطوير المطارات المصرية في أسرع وقت، وتحرص دائما على توفير أفضل الخدمات التى تضاهى أعلى المستويات العالمية لتلبية احتياجات العملاء والمسافرين عبر كل المطارات المصرية.