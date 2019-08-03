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بعد رفع رسوم المغادرة.. تراجع أعداد السياح في الشتاء

وزارة الطيران المدني ترفع رسوم مغادرة السياح من المطارات لـ25 دولارا.. والمشاط: دراسة لتأثير القرار على التدفق السياحي.. والشاعر: تأشيرة الدخول لمصر 25 دولارا وتركيا صفر
تحرير:صابر العربي ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
استقبال السياح في مطار شرم الشيخ - أرشيفية
استقبال السياح في مطار شرم الشيخ - أرشيفية
زيادات متلاحقة تٌقر على السياح وشركات السياحة بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة أملًا في تحسن قيمة الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن تهاوى الجنيه أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، في حين تصطدم تلك الزيادات مع قطاع السياحة الذي يجاهد للعودة لأرقام ما قبل عام 2011. وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ14.7 مليون سائح وتحقيق عائدات مالية قدرت بـ12.5 مليار دولار، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
آخر الزيادت التي أقرت، هي رفع رسوم قيمة المغادرة من المطارات المصرية على السائح لتصبح 25 دولارا بدلًا من 20 دولارا، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الطيران المدني في بيانا أكدت فيه أن القرار اتخد من خلال اللجنة العليا للتسعير وبالتنسيق مع وزارة السياحة، كما تم عقد اجتماع مع شركات الطيران في منتصف شهر يوليو
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بناء (3)

بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
مجلس-النواب

بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

محافظ أسوان: استمرار صرف «تعويضات النوبة» يوم عرفة

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إستمرار عمل لجان تعويضات النوبيين المهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، لتلقى رغباتهم فى التعويضات التى قررتها الدولة حتى يومي الجمعة والسبت 9 و10 أغسطس، على أن يتم استكمال أعمال هذه اللجان عقب انتهاء إجازة العيد الرسمية بدءا من يوم الخميس 15 أغسطس. وقال "إبراهيم"، إنه نظرا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات خلال الفترة الأخيرة فقد تم للمرة الثانية مد فترة قبول الرغبات حتى 20 أغسطس الجارى والتى بدأت أعمالها منذ 25 يونيو الماضى.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر أول دولة طبقت التأمين الصحي في العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أول دولة في العالم طبقت منظومة التأمين الصحي للمواطنين عام 1964. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل "مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص" بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان: "تأمين عام 1964 واجه صعوبة في تلبية مطالب وطموحات المواطنين بسبب العوائق المالية، لذلك منظومة التأمين الشامل الجديدة لها كيان مالي قوي خارج ميزانية الدولة"، موضحا أن اشتراكات المصريين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستغطي ثلث تكلفته وميزانيته فقط.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

مبادرة ومادة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزيري السياحة والتعليم

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، واستهلت المشاط الاجتماع بتأكيد أهمية التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارتين، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة، ويرتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، والعمل على نشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعي السياحي لدى الأجيال الآتية، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.
سياحة (8)

18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟

الرواج الذي يشهده قطاع السياحة في الفترة الحالية، حسب ما يتداول من تصريحات على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وما تُعلن عنه التقارير الصادرة من وكالات عالمية، يشير إلى سير السياحة في طريق العودة لأرقام ما قبل 2011. وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح محققين لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أن الأرقام انخفضت بعد ثورة 25 يناير، وبدأ القطاع في العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة بـ5.4 مليون سائح خلال عام 2016.
حج-وعمرة (2)

هل تنجح «بوابة العمرة» في وقف النصب على المعتمرين؟

أقل من 4 أشهر تفصلنا على انطلاق موسم العمرة، والمتوقع أن تبدأ أولى الرحلات للأراضي المقدسة بالممكلة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، كما هو الحال العام الماضي، وأقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر إنشاء بوابة العمرة المصرية. وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالأعداد المحددة للمعتمرين المصريين قُدرت بـ 500 ألف خلال الموسم الماضي، في حين تخطت الأعداد الرقم المحدد بـ 41 ألفا و951 معتمرًا، وأغلب الأعداد الزائدة كانت جراء تلاعب يعاقب عليه القانون السعودي.
سياحة (2)

هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
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