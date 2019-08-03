رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

الزمالك

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.

الزمالك أعلن في وقت سابق موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات الفريق المحلية والإفريقية للموسم المقبل، لكن أعمال الإصلاحات والصيانة الصيفية أجلت تلك الخطوة لحين الانتهاء من تجهيز الملعب التاريخي لقطبي الكرة المصرية. واستضاف استاد القاهرة مؤخرا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وكان الملعب

الزمالك أعلن في وقت سابق موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات الفريق المحلية والإفريقية للموسم المقبل، لكن أعمال الإصلاحات والصيانة الصيفية أجلت تلك الخطوة لحين الانتهاء من تجهيز الملعب التاريخي لقطبي الكرة المصرية.



واستضاف استاد القاهرة مؤخرا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وكان الملعب الرئيسي للبطولة بعد فترة من الغلق بسبب الصيانة.



وأخطر مسؤولو الزمالك الاتحاد الإفريقى بملاعب الفريق الأبيض في بطولة دوري الأبطال، حيث حدد مسؤولو الزمالك ملاعب "القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب" لاستضافة مباريات الفريق.



وتولى طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بشكل مؤقت لمدة أسبوع، لحين إنهاء إدارة النادي الأبيض إجراءات التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

