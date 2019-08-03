رياضة

رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
الزمالك
الزمالك
حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
الزمالك أعلن في وقت سابق موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات الفريق المحلية والإفريقية للموسم المقبل، لكن أعمال الإصلاحات والصيانة الصيفية أجلت تلك الخطوة لحين الانتهاء من تجهيز الملعب التاريخي لقطبي الكرة المصرية. واستضاف استاد القاهرة مؤخرا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وكان الملعب
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
هدف-على-معلول (3)

حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
حازم-امام

حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
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هدف-على-معلول (3)

حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
حازم-امام

حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
حسام البدرى (2)

البدري يقترب من تدريب منتخب مصر و«ميدو» في الصورة

يسعى مسؤولو الكرة المصرية لوضع خارطة الطريق للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل، على استاد القاهرة. وعقب خروج المنتخب من البطولة الإفريقية، تقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الإفريقية

قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا (2019- 2020)، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب، الذي انضم لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي. القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي، الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي. ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع فريق ديكاداها من الصومال، ومن المقرر إقامة المباراتين في مصر أيام 9 أو 10 أو 11 ذهابا، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إيابا.
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