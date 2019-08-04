«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

قيادات حزب "تحيا تونس" وهياكله الوطنية والجهوية والمحلية تدعم ترشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية، ولا تنتظر سوى إعلان موافقته على ذلك الذي أصبح مسألة وقت

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.

سباق ساخن جدا الدقائق الأولى لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، كشفت عن سباق انتخابي ساخن، ذلك أن ساحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحولت إلى برلمان شعبي يعج بممثلي الأحزاب التي دفعت بقياداتها لخوض هذا السباق، من أجل الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. ورغم

سباق ساخن جدا

الدقائق الأولى لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، كشفت عن سباق انتخابي ساخن، ذلك أن ساحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحولت إلى برلمان شعبي يعج بممثلي الأحزاب التي دفعت بقياداتها لخوض هذا السباق، من أجل الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ورغم أن الصورة لم تتضح بعد فيما يتعلق بهذا الاستحقاق الذي سيجرى في منتصف سبتمبر المقبل، وفيما لم تعلن بعض الأحزاب التونسية الكبرى أسماء مرشحيها حتى الآن، فإن هناك بعض الأسماء البارزة لخوض غمار السباق إلى قصر قرطاج ، بحسب "سكاي نيوز".

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ومن بين المرشحين العشرة الذين قدموا أوراق الترشح خلال اليوم الأول، منجي الرحوي عن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" ومحمد عبو عن "التيار الديمقراطي" وعبير موسى عن "الدستوري الحر" ونبيل القروي عن "قلب تونس"، ولطفي المرايحي عن "الاتحاد الشعبي الجمهوري" بالإضافة إلى عدد من الناشطين والمستقلين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية.

في المقابل لم تعلن أحزاب نداء تونس وتحيا تونس وحركة النهضة، التي تشكل الحكومة الحالية، بعد عن مرشحيها للانتخابات الرئاسية.

مسألة وقت

إلا أنه من المقرر أن ينعقد اليوم السبت، اجتماع الهيئة السياسية لحزب "تحيا تونس" برئاسة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي من المنتظر أن يعلن رسميًّا ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفق ما أكدته مصادر قيادية في الحزب.

وأفادت المصادر بأن الشاهد "حسم أمره وقرر الترشح للرئاسة، وأن الإعلان عن ذلك أصبح مسألة وقت لا غير".

الاجتماع يأتي بعد يومين من ظهور تليفزيوني لرئيس الحكومة، ألمح فيه إلى استعداده لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، ومن المنتظر أن يتم مناقشة هذا الملف في اجتماع الهيئة السياسية للحزب التي تجتمع اليوم لتثبيت القرار.

واعتبر مراقبون أن حزب "تحيا تونس" "بُني أساسًا على شخص يوسف الشاهد الذي يبدو الشخصية المحورية في الحزب والضامن لاستمراريته، خاصة أنّ صفته كرئيس حكومة، التي يستمد منها كثيرًا من القوة والتأثير، ستنتهي في غضون أشهر، وسيجد الحزب نفسه بعد الانتخابات التشريعية القادمة في مواجهة حقيقته وحجمه داخل المشهد السياسي".

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أمين عام حزب "تحيا تونس" سليم العزابي والقيادي بالحزب وليد جلاد، أكدا أن كل قيادات الحزب وهياكله الوطنية والجهوية والمحلية تدعم ترشح الشاهد للرئاسة، ولا تنتظر سوى إعلان موافقته على ذلك، معتبرين أن الشاهد هو المرشح الطبيعي للحزب؛ بوصفه مؤسسًا ورئيسًا له، وفقا لـ"إرم نيوز".

اتهامات بالاستغلال

في الوقت ذاته وجهت اتهامات ليوسف الشاهد باستغلال الإعلام الرسمي في الدعاية الانتخابية، حيث عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين عن استيائها من تغطيات القناة الرسمية التونسية سواء على هامش وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي أو من خلال الحوار الذي جرى مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الخميس.

وقالت النقابة، في بيان، إن مضمون الحوار مع الشاهد "قد يثير مخاوف حقيقية حول نزاهة تغطية بقية المسار الانتخابي، ويقوض ثقة الجمهور في وسائل الإعلام العمومي".

وأضافت "أن حضور رئيس الحكومة في التليفزيون الرسمي تجاوز ذلك إلى حضور (رئيس حزب) تحدث عن حزبه، واستهل حملة انتخابية مبكرة في استعمال غير مبرر لمرفق عمومي تحسب عليه الحيادية، والنزاهة، والموضوعية".





الترشح للرئاسة قد يدفع الشاهد إلى تكليف أحد وزرائه لتولي مهام رئيس الحكومة إلى حين استكمال الاستحقاق الانتخابي، وهو ما ألمح إليه أحد قيادات الحزب مؤخرًا.



مناظرات للمرة الأولى

وعلى خلفية بثها حوارا تليفزيونيا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ولأول مرة في تاريخها، أعلنت القناة الرسمية التونسية أنها ستبث مناظرات تليفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الأيام الأولى للحملة الرئاسية.

وستُخصص القناة الرسمية، حلقة مباشرة عنوانها "الطريق إلى قرطاج"، ستُبث في الفترة من 2: 7 سبتمبر المقبل، يتم من خلالها استدعاء كل المرشحين للاستحقاق الرئاسي للتناظر حول برامجهم الانتخابية.

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وأكد التليفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيحافظ، من خلال شبكة برامجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية، على طبيعته "كمؤسسة عمومية للتونسيين الحق الكامل فيه، ناخبين ومرشحين، بهدف المساهمة في التنشئة على الديمقراطية التعددية والمواطنة الفعلية، بحسب "الشروق".

ولإنجاح الاستحقاقِ الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه مع عدم خرق الآجال الدستورية تعمل هيئة الانتخابات وفق شروطٍ قانونيةٍ أعدتها مسبقا قبل البت في الترشيحات.

حيث ينص الدستور على بقاء محمد الناصر، في منصبه رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 ولا تزيد عن 90 يوما، تعقد خلالها انتخابات رئاسية.