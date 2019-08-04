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«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

قيادات حزب "تحيا تونس" وهياكله الوطنية والجهوية والمحلية تدعم ترشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية، ولا تنتظر سوى إعلان موافقته على ذلك الذي أصبح مسألة وقت
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
قطر قرطاج
قطر قرطاج
بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
سباق ساخن جدا الدقائق الأولى لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، كشفت عن سباق انتخابي ساخن، ذلك أن ساحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحولت إلى برلمان شعبي يعج بممثلي الأحزاب التي دفعت بقياداتها لخوض هذا السباق، من أجل الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. ورغم
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قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 8 مواطنين من مدينة القدس المحتلة. وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن 8 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في مدينة القدس، شملت رأس العمود، وسلوان، والعيسوية، ومخيم شعفاط، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد اعتقلت بعد منتصف الليلة الماضية، القاصر جمال علي الغول من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
مظاهرات السودان

من التوقيع لتشكيل الحكومة.. الخطة الزمنية لتنفيذ اتفاق السودان

أعلنت المعارضة والمجلس العسكري السوداني التوقيع بشكل نهائي على الإعلان الدستوري 17 أغسطس، وهو ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية الأمر الذي يعد أحد أبرز مطالب المحتجين، وأوضحت مصادر لرويترز، أن تشكيل مجلس السيادة في السودان سيعلن يوم 18 أغسطس، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام، وسيعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان في أول سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.
صحف

صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: اتفاق دستوري بالسودان وخفض جديد للنووي

تصدر الاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الصفحات الأولى للصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما تناولت الهجوم الذي شهدته ولاية تكساس الأمريكية، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إعلان وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسى "قوى الحرية والتغيير"، اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، وسيواصل الطرفان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الوثيقة.
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محمد-الناصر (1)

بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
يوسف-الشاهد (2)

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
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«مهندس النظام الاجتماعي».. من رئيس تونس المؤقت؟

بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أصبح منصب الرئيس شاغرا، وبحكم الدستور فإن من سيتولى الحكم بعد وفاة الرئيس هو رئيس مجلس النواب محمد الناصر. وينص الدستور على أنه في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ بذلك رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما، وأقصاه تسعون يوما.
النقاب في تونس

«التفجيرات».. كلمة السر في حظر النقاب بتونس

منذ سنوات هناك خلافات وجدل محتدم في تونس حول ارتداء النقاب، وعاد الجدل مرة أخرى بعد أن قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة مرجعة هذا القرار إلى دواع أمنية. فقد استبق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى التوقيع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية . فقرار الشاهد جاء بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى.
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