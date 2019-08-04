إحداها مفاجأة.. سيارات زعماء العالم

تمتلك سيارات الرؤساء وزعماء العالم مجموعة كبيرة من الإمكانيات ذات الأداء العالي، خاصة في ظل المتطلبات الأمنية التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في تلك السيارات

تحرير:محمود نبيل ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

سيارة الرئيس الصيني

ارتبطت العديد من السيارات على مستوى العالم بأسماء مجموعة كبيرة من المشاهير على مستوى العالم، ولذلك فإنها تتمتع بإمكانيات عالية، سواء فنيا أو القدرات الفنية الرفيعة التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية المختلفة. ولا شك أن العديد من الشركات العالمية تولي اهتماما كبيرا بخط الإنتاج الحكومي، الذي يخص رؤساء وزعماء العالم السياسيين، وهو ما يجعل تلك الشركات تراهن على إمكانيات فاخرة، سواء من الناحية الفنية في السيارات، أو عوامل السلامة والتأمين فيها.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات التي يستخدمها الزعماء السياسيون في العالم، والتي تتمتع أيضا بإمكانيات ضخمة على المستويين الفني والتأميني. سيارة الرئاسة الأمريكية تم إنتاج السيارة بواسطة شركة كاديلاك عام 2009، وتمت إضافة العديد من التطويرات على كل المستويات