إحداها مفاجأة.. سيارات زعماء العالم

تمتلك سيارات الرؤساء وزعماء العالم مجموعة كبيرة من الإمكانيات ذات الأداء العالي، خاصة في ظل المتطلبات الأمنية التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في تلك السيارات
ارتبطت العديد من السيارات على مستوى العالم بأسماء مجموعة كبيرة من المشاهير على مستوى العالم، ولذلك فإنها تتمتع بإمكانيات عالية، سواء فنيا أو القدرات الفنية الرفيعة التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية المختلفة.
ولا شك أن العديد من الشركات العالمية تولي اهتماما كبيرا بخط الإنتاج الحكومي، الذي يخص رؤساء وزعماء العالم السياسيين، وهو ما يجعل تلك الشركات تراهن على إمكانيات فاخرة، سواء من الناحية الفنية في السيارات، أو عوامل السلامة والتأمين فيها.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات التي يستخدمها الزعماء السياسيون في العالم، والتي تتمتع أيضا بإمكانيات ضخمة على المستويين الفني والتأميني.
سيارة الرئاسة الأمريكية
تم إنتاج السيارة بواسطة شركة كاديلاك عام 2009، وتمت إضافة العديد من التطويرات على كل المستويات
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات مجموعة من الموديلات التي يستخدمها الزعماء السياسيون في العالم، والتي تتمتع أيضا بإمكانيات ضخمة على المستويين الفني والتأميني.
سيارة الرئاسة الأمريكية
تم إنتاج السيارة بواسطة شركة كاديلاك عام 2009، وتمت إضافة العديد من التطويرات على كل المستويات في الآونة الأخيرة، وبالأخص تأمينيا، حيث أضافت الشركة الأمريكية بعض التعديلات على المستوى الفني خلال العام الماضي، وذلك لتتناسب مع الإمكانيات التي تشرف عليها وكالات الأمن في الولايات المتحدة، التي بدورها تراجع عملية تصنيع السيارة الرئاسية الخاصة بقائد البيت الأبيض، وتعد الأعلى من حيث التأمين في العالم.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
كيم جونج أون
كان ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بسيارة مرسيدس من طراز 600S بولمان خلال استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة كبيرة للأوساط السياسية في العالم، خاصة أن بيون يانج تعاني عقوبات اقتصادية واسعة من معظم البلدان على مستوى العالم منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي يؤكد صعوبة حصول كوريا الشمالية على سيارات الشركة الألمانية العملاقة، نظرًا للعقوبات المفروضة على بيونج يانج بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
البابا فرانسيس
ظهر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، في أكثر من مناسبة بسيارة مرسيدس من طراز فئة M الشهيرة، وهي من السلاسل الأكثر شهرة من إنتاج الشركة الألمانية في الأسواق العالمية، كما أنها من الموديلات التاريخية التي استطاعت تكوين شعبية واسعة في العديد من البلدان على مستوى العالم، لا سيما تلك التي تتمتع بحالة مادية عالية، وهو ما أسهم في اختبار هذه السيارة لتكون من الموديلات التي يفضلها الرؤساء وزعماء العالم بشكل رئيسي.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
فلاديمير بوتين
على مدى السنوات القليلة الماضية، اهتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإظهار صناعة السيارات الروسية بشكل رئيسي، وهو السبب الذي جعله يختار أوروس سينات لتكون السيارة الرئاسية له، وهي أحد الموديلات التي تتمتع بإمكانيات كبيرة سواء على المستوى الفني أو التأميني، لا سيما أن العديد من الجهات الأمنية في موسكو هي التي تشرف على عملية تصنيع السيارة الروسية الخاصة بالرئيس بوتين، والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة على المستوى الأمني.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
الرئيس الصيني
كان الرئيس الصيني شي جين بينج، أحد أكثر الزعماء في العالم رغبة في إظهار صناعة السيارات في بكين، لا سيما بعد أن ظهر في العديد من المحافل بسيارة من إنتاج شركة هونج كي، حيث كان الرئيس الصيني حريصا على إظهار مدى انتمائه للصناعات في بلاده، والتي تبدأ بإظهار قدرات السيارة الرئاسية بشكل واضح، لا سيما في المحافل الدولية، التي تشهد تسليطا للأضواء الإعلامية على الرئيس الصيني.