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بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

تحرير:أحمد جاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
مجلس النواب
مجلس النواب
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
يذكر أن الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، قد أعلن أن عدد الأسر الذين تم تسجيلهم خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة بلغ 260 ألف و966 مواطنًا، من خلال 77 ألف و846 ملفًا طبيًا، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن العدد يمثل 28.3% من المستهدف تسجيلهم بالمحافظة البالغ 920
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بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
استقبال السياح في مطار شرم الشيخ.. أرشيفية

بعد رفع رسوم المغادرة.. تراجع أعداد السياح في الشتاء

زيادات متلاحقة تٌقر على السياح وشركات السياحة بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة أملًا في تحسن قيمة الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن تهاوى الجنيه أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، في حين تصطدم تلك الزيادات مع قطاع السياحة الذي يجاهد للعودة لأرقام ما قبل عام 2011. وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ14.7 مليون سائح وتحقيق عائدات مالية قدرت بـ12.5 مليار دولار، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

محافظ أسوان: استمرار صرف «تعويضات النوبة» يوم عرفة

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إستمرار عمل لجان تعويضات النوبيين المهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، لتلقى رغباتهم فى التعويضات التى قررتها الدولة حتى يومي الجمعة والسبت 9 و10 أغسطس، على أن يتم استكمال أعمال هذه اللجان عقب انتهاء إجازة العيد الرسمية بدءا من يوم الخميس 15 أغسطس. وقال "إبراهيم"، إنه نظرا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات خلال الفترة الأخيرة فقد تم للمرة الثانية مد فترة قبول الرغبات حتى 20 أغسطس الجارى والتى بدأت أعمالها منذ 25 يونيو الماضى.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر أول دولة طبقت التأمين الصحي في العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أول دولة في العالم طبقت منظومة التأمين الصحي للمواطنين عام 1964. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل "مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص" بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان: "تأمين عام 1964 واجه صعوبة في تلبية مطالب وطموحات المواطنين بسبب العوائق المالية، لذلك منظومة التأمين الشامل الجديدة لها كيان مالي قوي خارج ميزانية الدولة"، موضحا أن اشتراكات المصريين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستغطي ثلث تكلفته وميزانيته فقط.
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فشل انعقاد اجتماع نقباء فرعيات «الصيادلة» ببورسعيد

علم "التحرير" من مصدر بنقابة الصيادلة، أن الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، تواصل أمس الأربعاء مع نقباء فرعيات الصيادلة بالمحافظات، لإبلاغهم بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له السبت المقبل، لبحث أزمة الصيادلة مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على خلفية توجيه إهانة للصيادلة. وأرجع المصدر، فى تصريحات لـ"التحرير"، سبب إلغاء الاجتماع، لما سماه بالأسباب الأمنية، وهو الأمر الذي دفع عددا منهم للتواصل مع أعضاء المجلس الذي رحل بعد حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، للمطالبة بضرورة عقد اجتماع لبحث طرق الرد على ما سموه إهانة الوزيرة.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«صيادلة الإسكندرية»: تصريحات وزيرة الصحة «مُهينة»

وصفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر التأمين الصحي ببورسعيد، أول من أمس، بـ"المهينة" عن الصيادلة، والذى حاولت فيها التقليل من دور الصيدلى، مما تسبب فى أزمة كبرى فى المنظومة الصحية، واحتقان بالغ وهياج للرأى العام الصيدلى، وهو الأمر المستنكر من مسؤول دولة يجب أن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية، خاصة وأن الدولة بصدد استكمال مشروعات قومية تعنى بالصحة وخدمة المواطن وتحترم جميع القائمين على ذلك.
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الصيادلة لوزيرة الصحة: المهنة خط أحمر.. وكلامك مرفوض

حالة من الغضب الشديدة، انتابت صيادلة مصر، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب هجوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على الصيادلة فى اجتماع لها مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة للصيادلة، قائلة: "إن غياب الصيادلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لا يشعرني بأزمة، وأن غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا بالنسبة لي، بينما لو غاب 100 صيدلى لا أشعر بهم"، الأمر الذى خلق حالة من الغضب لدى الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعى.
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الصيادلة للوزيرة: إحنا سبب نجاح حملة 100 مليون صحة

"غياب الصيادلة لا يشعرني بأزمة، وغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرًا"، تلك الجملة التى قالتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماعها بأفراد منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، أمس، السبت، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، كانت كفيلة بخلق حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلي. الصيادلة اعتبروا حديث الوزيرة بمثابة إساءة لكل العاملين فى مهنة الصيدلة، مطالبين رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إقالة الوزيرة لتعمدها إهانة الصيادلة، ولفقدانها الحد الأدنى من المرونة وكيفية إدارة وزارة بحجم وزارة الصحة.
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