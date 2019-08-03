بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي
تحرير:أحمد جاد
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
مجلس النواب
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
يذكر أن الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، قد أعلن أن عدد الأسر الذين تم تسجيلهم خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة بلغ 260 ألف و966 مواطنًا، من خلال 77 ألف و846 ملفًا طبيًا، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن العدد يمثل 28.3% من المستهدف تسجيلهم بالمحافظة البالغ 920
يذكر أن الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، قد أعلن أن عدد الأسر الذين تم تسجيلهم خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة بلغ 260 ألف و966 مواطنًا، من خلال 77 ألف و846 ملفًا طبيًا، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن العدد يمثل 28.3% من المستهدف تسجيلهم بالمحافظة البالغ 920 ألف مواطن.
ويضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد حتى الآن 22 وحدة صحية للرعاية الأولية، و7 مستشفيات بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، قبل انطلاق المنظومة رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أول دولة في العالم طبقت منظومة التأمين الصحي للمواطنين عام 1964.، وأضاف أن "تأمين عام 1964 واجه صعوبة في تلبية مطالب وطموحات المواطنين بسبب العوائق المالية، لذلك منظومة التأمين الشامل الجديدة لها كيان مالي قوي خارج ميزانية الدولة"، موضحا أن اشتراكات المصريين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستغطي ثلث تكلفته وميزانيته فقط.