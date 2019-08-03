بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

تحرير:أحمد جاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

مجلس النواب

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

يذكر أن الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، قد أعلن أن عدد الأسر الذين تم تسجيلهم خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي للمنظومة بلغ 260 ألف و966 مواطنًا، من خلال 77 ألف و846 ملفًا طبيًا، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن العدد يمثل 28.3% من المستهدف تسجيلهم بالمحافظة البالغ 920