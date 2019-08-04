صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

اختبار جديد للدم يكتشف الزهايمر قبل سنوات من ظهوره

ليس لمرض ألزهايمر علاج، لذالك فإن اختبار الدم الذي يمكن أن يشخص المرض قبل عقود من بدء فقدان الذاكرة قد يساعد على إعادة الأمل في التمتع بالحياة بعد أن فقدوها.
تحرير:مي فؤاد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
زهايمر
زهايمر
نجح الباحثون بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، في اكتشاف طريقة جديدة من نوعها لتشخيص الخرف لدى مريض الزهايمر عن طريق فحص الدم، ربما قبل سنوات من إجراء فحص الدماغ للكشف عن المرض. قال الباحثون في تقريرهم عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Neurology الطبية، إن الاختبار سيحلل مستويات بروتينات الأميلويد، التي يُعتقد أنها مؤشر على مرض الزهايمر. إلى جانب عوامل أخرى، بما في ذلك العمر والوراثة، قال الباحثون إن اختبارهم دقيق بنسبة 94%، من حيث التنبؤ بالمرض المدمر، حسب صحيفة فوكس نيوز الأمريكية.
من المفهوم جيدًا، أن مرض ألزهايمر ليس له علاج، والعلاج الوحيد المعتمد حتى الآن يساعد فقط على إبطاء تقدم المرض إذا تم إعطاؤه مبكرًا، لذالك فإن اختبار الدم الذي يمكن أن يشخص المرض قبل عقود من بدء فقدان الذاكرة قد يساعد على إعادة الأمل للملايين في التمتع بالحياة لسنوات طويلة بعد أن فقدوها. اقرأ أيضًا: الطماطم
اقرأ المزيد
زيادة-هرمون-الاستروجين

دراسة: رقع الأستروجين تصيب النساء بأمراض القلب

عند اقتراب المرأة من سن اليأس، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر فى حالتها النفسية وصحتها الجسدية، وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذي تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب وتصلب الشرايين. يعد العلاج بالأستروجين آمنًا عموما، ولكن هناك بعض المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وروابطه بسرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الصداع والإرهاق

دراسة: النساء الأكثر عرضة للصداع النصفي

توجد كثير من الأسباب المؤدية للصداع مثل ضغوط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والجلوس المستمر أمام التليفزيون أو الهواتف المحمولة، وليس ذلك فقط، بل يحدث نتيجة لبعض من المشكلات الصحية، وتناول المشروبات السكرية والنوم المستمر، والتعرض للشمس أو الضوء من المحفزات التي تزيد من الصداع النصفي، كما جاءت بعض الدراسات موضحة أن النساء هن الأكثر عرضة للصداع النصفي أكثر من الرجال، قد تكون نتيحة للاختلاف البيولوجي، أو مدى تأثير العوامل الخارجية، نقلًا عن "boldsky".
لعنب

العنب يحميكِ من التجاعيد بـ7 وصفات طبيعية

العنب من الفاكهة اللذيذة، ويتميز بعدة ألوان، منها الأحمر والأصفر، وله العديد من الفوائد الصحية والجمالية، فهو غني بالعديد من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، ومنها فيتامين ب6، وفيتامين أ وفيتامين ج، والماغنيسيوم، والفسفور، والحديد وغيرها، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التجاعيد وتعمل على تجديد البشرة ونضارتها؛ لذلك يدخل العنب في تكوين بعض كريمات التجميل. وفي السطور التالية نساعدك التعرف على فوائد العنب الجمالية للبشرة والشعر..
اقرأ المزيد من الأخبار
التغلب-على-فقدان الذاكرة-بعد-الإنجاب

العمل يحافظ على القدرات العقلية للمرأة بعد الإنجاب

تتحمل المرأة عناءً كبيرا في حياتها، منذ أن تأخذ قرارَ أن تصبح أما، إذ تتزايد مسؤولياتها بشكل كبير، فتتحمل تربية طفلها وربما تترك عملها حتى لا تقصر في تربيته والحفاظ عليه، واتباع أنظمة غذائية تساعده على نمو صحي، ولكن تنتج عن ذلك بعض الآثار السلبية المتمثلة في فقدان العديد من المهارات الإدراكية والمعرفية، فذاكرة الإنسان بشكل عام تحتاج إلى تنشيط من وقت لآخر، ومن ثم إذا انقطعت عن القراءة لفترة طويلة فستشعر بخمول ذهني وبأنك لست قادرًا على مواكبة الحياة التي تتغير سريعا، حسبما ذكر موقع "daily mail".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org