اختبار جديد للدم يكتشف الزهايمر قبل سنوات من ظهوره

ليس لمرض ألزهايمر علاج، لذالك فإن اختبار الدم الذي يمكن أن يشخص المرض قبل عقود من بدء فقدان الذاكرة قد يساعد على إعادة الأمل في التمتع بالحياة بعد أن فقدوها.

تحرير:مي فؤاد ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

زهايمر

نجح الباحثون بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، في اكتشاف طريقة جديدة من نوعها لتشخيص الخرف لدى مريض الزهايمر عن طريق فحص الدم، ربما قبل سنوات من إجراء فحص الدماغ للكشف عن المرض. قال الباحثون في تقريرهم عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Neurology الطبية، إن الاختبار سيحلل مستويات بروتينات الأميلويد، التي يُعتقد أنها مؤشر على مرض الزهايمر. إلى جانب عوامل أخرى، بما في ذلك العمر والوراثة، قال الباحثون إن اختبارهم دقيق بنسبة 94%، من حيث التنبؤ بالمرض المدمر، حسب صحيفة فوكس نيوز الأمريكية.

من المفهوم جيدًا، أن مرض ألزهايمر ليس له علاج، والعلاج الوحيد المعتمد حتى الآن يساعد فقط على إبطاء تقدم المرض إذا تم إعطاؤه مبكرًا، لذالك فإن اختبار الدم الذي يمكن أن يشخص المرض قبل عقود من بدء فقدان الذاكرة قد يساعد على إعادة الأمل للملايين في التمتع بالحياة لسنوات طويلة بعد أن فقدوها. اقرأ أيضًا: الطماطم