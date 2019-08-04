اختبار جديد للدم يكتشف الزهايمر قبل سنوات من ظهوره

ليس لمرض ألزهايمر علاج، لذالك فإن اختبار الدم الذي يمكن أن يشخص المرض قبل عقود من بدء فقدان الذاكرة قد يساعد على إعادة الأمل في التمتع بالحياة بعد أن فقدوها.
نجح الباحثون بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، في اكتشاف طريقة جديدة من نوعها لتشخيص الخرف لدى مريض الزهايمر عن طريق فحص الدم، ربما قبل سنوات من إجراء فحص الدماغ للكشف عن المرض.
قال الباحثون في تقريرهم عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Neurology الطبية، إن الاختبار سيحلل مستويات بروتينات الأميلويد، التي يُعتقد أنها مؤشر على مرض الزهايمر.
إلى جانب عوامل أخرى، بما في ذلك العمر والوراثة، قال الباحثون إن اختبارهم دقيق بنسبة 94%، من حيث التنبؤ بالمرض المدمر، حسب صحيفة فوكس نيوز الأمريكية.
من المفهوم جيدًا، أن مرض ألزهايمر ليس له علاج، والعلاج الوحيد المعتمد حتى الآن يساعد فقط على إبطاء تقدم المرض إذا تم إعطاؤه مبكرًا، لذالك فإن اختبار الدم الذي يمكن أن يشخص المرض قبل عقود من بدء فقدان الذاكرة قد يساعد على إعادة الأمل للملايين في التمتع بالحياة لسنوات طويلة بعد أن فقدوها.
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من المفهوم جيدًا، أن مرض ألزهايمر ليس له علاج، والعلاج الوحيد المعتمد حتى الآن يساعد فقط على إبطاء تقدم المرض إذا تم إعطاؤه مبكرًا، لذالك فإن اختبار الدم الذي يمكن أن يشخص المرض قبل عقود من بدء فقدان الذاكرة قد يساعد على إعادة الأمل للملايين في التمتع بالحياة لسنوات طويلة بعد أن فقدوها.
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قال راندال باتمان، أستاذ تشارلز وجوان نايت، أستاذ علم الأعصاب المتميز :"في الوقت الحالي نقوم بفحص الأشخاص لإجراء تجارب سريرية باستخدام فحوصات الدماغ التي تستغرق وقتًا طويلاً وتكبدنا تكاليف مهولة، ولكن من خلال فحص الدم، يمكننا فحص آلاف الأشخاص شهريًا، ما يعني أنه يمكننا تسجيل اعداد المصابين بشكل أكثر كفاءة في التجارب السريرية، ما سيساعدنا في العثور على العلاجات بشكل أسرع، ويمكن أن يكون له تأثير هائل على تكلفة المرض مثل وكذلك المعاناة الإنسانية التي يعانيها المريض".
أضاف الباحثون، أن التشخيص المبكر لمرض الزهايمر أمر بالغ الأهمية لعلاجه، قد لا يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول الفوري إلى فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزتروني بسبب تكاليفها الباهظة، بإمكان اختبار دم بسيط التنبؤ بالمرض قبل عقدين من الزمن قبل أن يتطور الأمر إلى فقدان الذاكرة والارتباك.
أكد الباحثون، أن تقليل عدد فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزتروني (PET) قد يمكنهم من إجراء أكثر من ضعف التجارب السريرية لنفس المقدار من الوقت والمال".
مع ذلك، يقول الباحثون إنه قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يكون الاختبار متاحًا للاستخدام السريري داخل المستشفيات.
كشف الباحثون أنهم أجروا تجاربهم على 158 شخصًا عاديًا والذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ونجح الاختبار في إجراء مسح للويحات الدماغ للشخص نفسه بنسبة 88% من الوقت.
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أوضحت الدراسة أن هناك توافق متزايد بين علماء الأعصاب على أن علاج مرض الزهايمر، يجب أن يبدأ في وقت مبكر جدًا، حتى قبل ظهور أي أعراض له.
من ناحية اخرى، يأمل الباحثون في أن يصبح اختبار الدم متاحًا للأطباء في غضون بضع سنوات للحد من الأصابة بمرض الزهايمر.
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يعد مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، كما أنه يعوق المهارات العقلية والاجتماعية، ما يؤدي إلى إعاقة النشاط اليومي في الحياة العادية.
مرض الزهايمر عبارة عن ضمور في خلايا المخ السليمة يؤدي إلى تراجع مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية و الذهنية.
لا يوجد للزهايمر سبب واضح حتى الآن، لكن يعتقد العلماء إن مرض الزهايمر ناجم عن مزيج من عوامل وراثية وعوامل أخرى تتعلق بنمط الحياة والبيئة المحيطة.
من الصعب جدا فهم مسببات وعوامل الزهايمر، لكن تأثيره على خلايا الدماغ واضحة، إذ إنه يصيب خلايا المخ ويقضي عليها.
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