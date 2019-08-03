سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

باريس سان جيرمان

توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

وانفرد باريس سان جيرمان بالرقم القياسي كأكثر من توج بلقب السوبر الفرنسي بواقع 9 مرات، ليفض الشراكة مع ليون الذي توج بدوره بلقب السوبر الفرنسي 8 مرات من قبل. وفشل رين في التتويج بلقب السوبر الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بلقبه الوحيد في المسابقة في عام 1971. وواصل باريس سان جيرمان فرض هيمنته

وانفرد باريس سان جيرمان بالرقم القياسي كأكثر من توج بلقب السوبر الفرنسي بواقع 9 مرات، ليفض الشراكة مع ليون الذي توج بدوره بلقب السوبر الفرنسي 8 مرات من قبل.



وفشل رين في التتويج بلقب السوبر الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بلقبه الوحيد في المسابقة في عام 1971.



وواصل باريس سان جيرمان فرض هيمنته على السوبر الفرنسي عندما يقام في الصين، حيث توج بلقب نسخة 2014 التي أقيمت في ملعب العمال بالعاصمة بكين بالتغلب على جوينجامب بهدفين دون رد.



كما تغلب في نسخة العام الماضي التي أقيمت في شينجن على موناكو برباعية نظيفة.



يذكر أن سان جيرمان افتقد في مباراة اليوم لخدمات نجمه البرازيلي نيمار الموقوف لمدة 3 مباريات بعد قيامه بضرب أحد المشجعين في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.