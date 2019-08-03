رياضة

سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
وانفرد باريس سان جيرمان بالرقم القياسي كأكثر من توج بلقب السوبر الفرنسي بواقع 9 مرات، ليفض الشراكة مع ليون الذي توج بدوره بلقب السوبر الفرنسي 8 مرات من قبل. وفشل رين في التتويج بلقب السوبر الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بلقبه الوحيد في المسابقة في عام 1971. وواصل باريس سان جيرمان فرض هيمنته
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
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حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
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حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

الانفراد بالرقم القياسي هدف باريس في السوبر اليوم

يحتضن ملعب شينزن في الصين، اليوم السبت، النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي، وذلك عندما يواجه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، نظيره رين بطل كأس فرنسا في تمام الساعة 1:30 ظهرًا. وتأتي تلك المباراة لتمثل مواجهة مكررة لنهائي كأس فرنسا العام الماضي، والذي أقيم على ملعب استاد دو فرانس، وحقق رين المفاجأة بإحراز اللقب بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يحسم رين المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وسجل هدفي سان جيرمان في تلك المباراة كل من داني ألفيس ونيمار، بينما سجل ثنائي رين كل من كيمبمبي، بالخطأ في مرماه، وميكسير.
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نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع سان جيرمان

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس. وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وديا، السبت، لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي، المقررة الثلاثاء في سوجو، ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين، السبت المقبل، في شينزن الصينية؛ بسبب الإيقاف.
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برشلونة يحاول استعادة نيمار بقائمة من 6 لاعبين

كشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية، فى تقرير لها عن تقديم إدارة نادى برشلونة الإسبانى عرضا بقيمة 90 مليون يورو مع إمكانية شراء لاعبين من الفريق الكتالونى لفريق باريس سان جيرمان الفرسنى، لعودة البرازيلى نيمار داسيلفا نهاجم القريق الباريسي لصفوف برشلونة مرة أخرى. وأضافت الشبكة الإنجليزية عبر تقريرها أن الفريق الإسبانى وضع للنادى الباريسي قائمة من ستة لاعبين من قلعة الكامب نو تضم كلا من: فيليب كوتينو، عثمان ديمبلى، ايفان راكتيتش، نيلسون سميدو، ومالكوم.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

مدرب باريس سان جيرمان يتهرب من صفقة كوتينيو

رفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على قدوم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، مقابل الاستغناء عن نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة. وبشأن إمكانية قدوم فيليبي كوتينيو، مقابل الاستغناء عن نيمار، قال توخيل: "لا تسألوني عن لاعب آخر، هذا ليس هدفي في الوقت الحالي".
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