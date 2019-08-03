المجمعة تنخفض 23%.. تحديات تواجه صناعة السيارات بمصر

لماذا تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بهذه النسبة الكبيرة؟ وما الأسباب الحقيقية لذلك؟ وهل تسبب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ في هذا التراجع؟

تحرير:كريم ربيع ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بنسبة 23 % لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، رغم سعي الحكومة إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، فما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًّا؟ وكيف يتم زيادة مبيعاتها لتشجيع الشركات على التصنيع في مصر؟

إلغاء الجمارك السبب أكد إيهاب المسلمي، سكرتير شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيس في تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًّا هو إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وحصولها على تخفيضات جمركية كبيرة في يناير الماضي، حيث أصبحت أسعار السيارات المستوردة

إلغاء الجمارك السبب

أكد إيهاب المسلمي، سكرتير شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيس في تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًّا هو إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وحصولها على تخفيضات جمركية كبيرة في يناير الماضي، حيث أصبحت أسعار السيارات المستوردة منافسة بشكل كبير للغاية للمجمعة في مصر، وهو ما تسبب في تغيير العملاء بوصلتهم نحو السيارات المستوردة.

وأوضح المسلمي، في تصريحات لـ«التحرير» أن مصنعي السيارات في مصر تداركوا هذا الأمر خلال الشهور القليلة الماضية، وبدؤوا البحث عن حلول مختلفة، وأعلنوا تخفيضات سعرية خلال الآونة الأخيرة، مما سينعكس على نسب المبيعات خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن ما حدث لن يؤثر مستقبلا على قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث سيشهد النصف الثاني من العام الحالي انتعاشة لمبيعات السيارات المجمعة محليًّا.

خبير: المصنعون هم المسئول الأول

قال اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات سوق السيارات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام الحالي بشكل عام، وقطعًا ينطبق هذا على السيارات المجمعة محليًّا، وتقريبًا بنفس نسبة التراجع.

وأضاف درويش لـ«التحرير» أنه بكل تأكيد عندما يتم إلغاء الجمارك عن أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي، سيؤثر بشكل كبير على مبيعات السيارات المجمعة في مصر، حيث إن المواطن سيفضل السيارة المستوردة عن التي تم تجميعها في مصر، إذا تقاربتا في السعر.

واستكمل: «المسئولون عن تجميع السيارات في مصر هم السبب الرئيس في الوصول إلى الوضع الحالي، حيث إنهم ظلوا يستفيدون نحو 22 سنة من حماية جمركية وفرض جمارك على السيارات المستوردة، فلماذا لم يطوروا أنفسهم ليكونوا قادرين على المنافسة»، مشيرًا إلى أن الفكر الجديد الموجود حاليا لجذب شركات عالمية لتصنيع السيارات في مصر بهدف التصدير سيكون قادرًا على توفير حماية لهذه الصناعة.

كيف نطور الصناعة؟

عن كيفية تطوير صناعة السيارات في مصر، طالب اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، بضرورة تشجيع صناعة السيارات لما تمثله من أهمية قصوى خاصة في هذه المرحلة الصعبة، من خلال إلغاء كل الجمارك على مكونات تصنيع السيارات عند الوصول إلى 45% مكون محلي، فهي نسبة جيدة للغاية، بخلاف وسائل تحفيزية أخرى لمن يزيد على هذه النسبة.

وأوضح مصطفى أن عقد شراكات قوية مع شركات السيارات الكبرى لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية هو السبيل للنجاح في هذا المجال، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى مجموعة من الأمور، كي تنجح في هذا التوجه، أولها انتشار محطات الشحن على كل الطرق.

وتابع: «ما يتم حاليا من تفاهمات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات لتدشين خطوط تجميع في مصر خطوة على الطريق الصحيح»، مشيرًا إلى أن الرهان حاليا أصبح على ضخامة السوق المصرى، إضافة إلى إمكانيات وصول الشركات المُصنعة فى مصر بمنتجاتها إلى الأسواق فى إفريقيا وآسيا.

أعلى معدل نمو بصناعة السيارات عالميًّا

رغم تراجع المبيعات فإن صناعة السيارات فى مصر حققت أعلى معدل نمو لها على المستوى العالمي خلال العام العام الماضى 2018، بنسبة 95%، بعدما تمكنت من إنتاج 71 ألفًا، و400 سيارة، مقارنة بحجم الإنتاج خلال 2017، والمُقدّر بـ36 ألفًا، و600 وحدة، «ملاكى، ومركبات تجارية»، حسب بيانات رابطة مصنعى السيارات العالمية OICA.

واحتلت صناعة السيارات فى مصر المركز 37 فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات عالميًّا خلال العام الماضى، والمركز الثالث فى قائمة الدول الإفريقية الأعلى إنتاجًا، وتصدرت جنوب إفريقيا قائمة دول القارة الأعلى إنتاجًا بإجمالى 610 آلاف، و854 سيارة، بنمو 3.5% عن 2017، وجاءت المغرب بالمركز الثانى بالقائمة بعد إنتاجها 402 ألف سيارة، بنمو 17.5%، فيما احتلت الجزائر المر كز الرابع فى القائمة بإنتاجها 70 ألفًا، و597 سيارة.

وأوضحت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن السيارات المجمعة محليًّا، استحوذت على 48.7% من إجمالى مبيعات السوق بإجمالى 94.5 ألف سيارة، خلال العام الماضي 2018.

19 شركة منتجة للسيارات

أوضح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن هناك 19 شركة تقوم بتجميع السيارات، وتعد المصرية الألمانية للسيارات «أجا»، ونيسان موتورز، وMCV لإنتاج الأتوبيسات، وجنرال موتورز، والعربية الأمريكية للتصنيع AVV، أكبر مصانع السيارات بمصر، بجانب 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، والصناعات المغذية.

وتبلغ الاستثمارات في قطاع السيارات نحو 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار فى صناعة السيارات، و1.4 مليار دولار فى الصناعات المغذية، كما يعمل حاليا فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها نحو 86 ألف عامل.