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المجمعة تنخفض 23%.. تحديات تواجه صناعة السيارات بمصر

لماذا تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بهذه النسبة الكبيرة؟ وما الأسباب الحقيقية لذلك؟ وهل تسبب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ في هذا التراجع؟
تحرير:كريم ربيع ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
سيارات- أرشيفية
سيارات- أرشيفية
تراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بنسبة 23 % لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، رغم سعي الحكومة إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، فما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًّا؟ وكيف يتم زيادة مبيعاتها لتشجيع الشركات على التصنيع في مصر؟
  إلغاء الجمارك السبب أكد إيهاب المسلمي، سكرتير شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيس في تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًّا هو إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وحصولها على تخفيضات جمركية كبيرة في يناير الماضي، حيث أصبحت أسعار السيارات المستوردة
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وزير المالية: سنسلم مصر «بلا ديون» لمن يأتي بعدنا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيا، ونُسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "مصادر التمويل" لمستثمري القطاع الخاص وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، أنه قد وصل دين الدولة إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وأكد وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بكل جنيه يتم إنفاقه ويحرص دائما على أن يجعل فائضا للضخ في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لأنه يعلم أن التقدم أساسه الصحة والتعليم.
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منها تسريح العاملين والمعاشات| الحكومة تنفي 12 شائعة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه خلال الفترة الماضية انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدا عدم صحة تسريح الدولة لـ25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشدداً على أن نسبة من ثبت تعاطيهم المخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%.
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11 % انخفاضا في مبيعات السيارات الملاكي| والشعبة ترد

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات تراجع مبيعات الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، بنسبة 11%، عن المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020.. فما أسباب التراجع الحقيقية؟
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في عالم الموبايلات.. هل ينقلب الصينيون على المصريين؟

لا يمكن لإحد إنكار أن طرق إدارة «البيزنس» تختلف من شخص لآخر، وكذلك من مؤسسة لأخرى ومن دولة لأخرى، أما وإن كان هذا البيزنس يدار من أجانب في دولة مُضيفة، فمن العرف أن يكون هناك قواعد إدارة حاكمة لهذا البيزنس، من بينها الاعتماد على الكفاءات من ذلك البلد المُضيف، وهو ما قام به الصينيون بالفعل في عالم الموبايل في السوق المصري، حيث اعتمدوا على كفاءات وشباب ذوي حماس كبير، أهَّل كثيرا من تلك الشركات لاقتناص حصص سوقية في دولة يستخدم فيها قرابة 90 مليون الموبايل. وتعمل في مصر شركات صينية مثل "أوبو، إنفينكس، هواوي، وريل مي، شاومي، تكنو".
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الركود مسيطر.. متى تنجح الحكومة في تصدير العقارات؟

رغم سعي الحكومة لتفعيل وإنعاش ملف تصدير العقارات المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات، إلا أنه لا جديد في هذا الملف طوال الفترة الماضية، رغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج، وبات الركود يخيم على القطاع برمته، وكان آخر القرارات «الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
سوق-السيارات (3)

11 % انخفاضا في مبيعات السيارات الملاكي| والشعبة ترد

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات تراجع مبيعات الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، بنسبة 11%، عن المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020.. فما أسباب التراجع الحقيقية؟
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بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
صناعة-السيارات-في-ألمانيا

مركز إقليمي لصناعة السيارات.. حلم مصري ينتظر التنفيذ

تسعى الحكومة بشكل جاد إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، وشهدت الأسابيع الماضية تحركات مكثفة على أرض الواقع لعدد كبير من الوزراء المعنيين وصولا إلى رئيس الحكومة، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، من خلال برنامج يتضمن مجموعة من المحفِّزات المختلفة، لتوطين الصناعة، سواء للسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، أو السيارات الكهربائية.. فهل تنجح الحكومة في ذلك؟ وما هي العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الحلم؟
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