بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

نواب: القانون يسهم في تذليل عقبات استخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.. ويعتبره مكملا للتصالح ويعالج القصور والثغرات من أجل المصلحة العامة

تحرير:محمد محمود ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.

تذليل العقبات أمام المواطنين أكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المحفز الأكبر على إصدار قانون البناء الموحد، هو صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها، بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد،

تذليل العقبات أمام المواطنين

أكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المحفز الأكبر على إصدار قانون البناء الموحد، هو صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها، بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، وبالتالى فإن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمرا ضروريا لا بد منه.

وأضاف والي أن هذا القانون على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد المقبل، وأنه سوف يتم إقراره وخروجه للنور فى ثوبه الجديد، ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به، من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء، إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري، بالإضافة لتذليل أي عقبات تعيق تطبيق القانون على أرض الواقع.

وكشف أن أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات، بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات لأن هذا الأمر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أنه من ضمن التعديلات التى سوف يشملها القانون أيضاً، عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكداً أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التى يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.

وأكد والى أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت تماماً الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمرانى.

الحفاظ على الثروة العقارية

النائب هشام الشطوري، عضو لجنة الإسكان، أكد أن الهدف من إقرار تعديلات قانون البناء هو أن يكون مكملا لمقاصد قانون التصالح، لأن الأخير يحتاج إلى أن تكون فيه عقوبات رادعة لرافضي التصالح، وأن تلك الحالات تحتاج إلى تدخلات تشريعية واضحة، وهو ما ستتكفل به تعديلات البناء الموحد.

وأضاف الشطوري لـ"التحرير" أن القانون سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وأنه سيتلافى بذلك وجود فراغ تشريعي في تلك الجزئية المكملة لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأن هناك تعويلا كبيرا على التعديلات بعد أن تصدر في أن تقضي على النمو العشوائي للمباني المخالفة، مع الحفاظ على الثروة العقارية للبلاد.

وقف البناء العشوائى

طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة خروج قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، للنور فى أقرب وقت، خاصة بعد بدء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع.

وأوضح محمود أن التعديلات من شأنها وقف البناء العشوائى وتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، والتصدى لكل أوجه الفساد التى من الممكن أن نشهدها فى استخراج الرخصة، بالإضافة لإسناد إصدار التراخيص لمكاتب استشارية هندسية بضوابط ملزمة مما يعنى الحفاظ على المنظومة العقارية.

وأكد النائب أن قانون التصالح يهدف للتصالح على بعض المخالفات وفقا لضوابط معينة سواء السلامة الإنشائية أو عدم التعدى على خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع والبناء خارج الأحوزة، ولكنه فى نفس الوقت، لم يتضمن عقوبة لمن لا يتصالح على الوحدة، وهذا الأمر يجعل من الضرورة بمكان خروج تعديلات البناء الموحد للنور.

تسهيل الحصول على التراخيص

ينص القانون على عدة مواد من بينها، تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني، بما يحافظ على العقارات المبنية، كما يركز بشكل كبير على اتحاد الشاغلين وينظم عمله بشكل موسع مع تعميمه، ويلزم السكان بسداد الرسوم والمقررات المالية المفروضة عليهم لأعمال الصيانة أو الإصلاحات أو أي مستحقات مالية على العقار.

وإذا لم يلتزم الساكن بسداد المقررات المادية سيتم إنذاره، وإذا لم يستجب سيتم قطع المرافق عن الوحدة السكنية الخاصة به والحجز الإداري على الوحدة، ويختصر زمن الحصول على التراخيص فيجعل استخراج الرخصة خلال 30 يومًا بدلًا من 3 سنوات.

ويختصر الزمن اللازم لاستخراج بيان الصلاحية ليكون خلال أسبوع واحد فقط من تقديم الطلب، ولا يتضمن القانون زيادات فيما يتعلق برسوم استخراج التراخيص أو بيانات الصلاحية.

ويتيح القانون للمواطنين حرية استخراج التراخيص وبيانات الصلاحية من جهات غير حكومية، ويمكن الحصول على التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة التي لديها خبرة في العمل لا تقل عن 10 أعوام، ولا يشترط الحصول على الترخيص من الوحدات المحلية كما يحدث الآن.

ويهدف القانون إلى مواجهة البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على الرشوة والفساد في المحليات، كما يتضمن فصل الاختصاصات بين التنمية المحلية والزراعة والإسكان.

يقصر القانون الجديد حق التعامل مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فقط، وليس للمحليات أي اختصاص في ذلك، ويمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية، ويشترط القانون طلاء واجهات العقارات للحصول على المرافق العامة وتراخيص البناء.