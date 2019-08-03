اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م

سيد عبدالحفيظ

كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".

في سياق متصل قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم: "سيكون هناك كرة موحدة للموسم المقبل، وسيطبق نظام الاسكور شيت الخاص بالمباريات". في المقابل، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاتجاه الإيجابي يتمثل في عودة الجمهور إلى المدرجات وهذا قرار سيطبق. وتابع عبدالحفيظ على هامش

في سياق متصل قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم: "سيكون هناك كرة موحدة للموسم المقبل، وسيطبق نظام الاسكور شيت الخاص بالمباريات".



في المقابل، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاتجاه الإيجابي يتمثل في عودة الجمهور إلى المدرجات وهذا قرار سيطبق.



وتابع عبدالحفيظ على هامش تصريحاته: "إن ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، ناقش أمر عودة الجماهير مع ممثلي الأندية".



وواصل: "جاء التوجه بإعادة الجماهير بعد نجاح التجربة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي".



اختتم: "مطلب الأهلي الوحيد في الاجتماع كان خاصا باللوائح المنظمة للدوري وتنظيم البطولة في الموسم الجديد".