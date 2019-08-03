رياضة

اجتماع الجبلاية بالأندية..«عودة الجماهير وكرة موحدة»

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
كشف علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، عن اقتراحات الأندية للموسم الجديد، في اجتماع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لإنهاء التحضيرات الخاصة للموسم الجديد والارتباطات الدولية التي قد تعترض المسابقة. قال علاء مقلد في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، اليوم: "كان هناك مقترح من الأندية أن تلعب مباراة محلية بين المباريات الإفريقية ولكن أكدنا أن هذا الوضع أيضًا سيكون صعبا للغاية". تابع: "الأندية طلبت بأن يحصل الاتحاد على الموافقات الأمنية للملاعب في الموسم الجديد، ولا تكون الأندية ملزمة بالحصول على الموافقات".
في سياق متصل قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم: "سيكون هناك كرة موحدة للموسم المقبل، وسيطبق نظام الاسكور شيت الخاص بالمباريات". في المقابل، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاتجاه الإيجابي يتمثل في عودة الجمهور إلى المدرجات وهذا قرار سيطبق. وتابع عبدالحفيظ على هامش
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الترجى-التونسى (3)

حارس الترجي: إعادة الميداليات والكأس؟ نحن الأبطال

تحدث رامي الجريدي -حارس مرمى الترجي التونسي- عن ثقته الكبيرة بشأن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا، وصرّح الجريدي تعليقا على انتظار القرار النهائي: "كلما انتظرنا أكثر، كان طعم التتويج أفضل". وأضاف حارس الترجي في حديثه لإذاعة "موزاييك" التونسية: "مهما يحدث، فالميدالية ستظل في الدار، لن نعيدها، أنا متأكد من ذلك وكل اللاعبين وجماهير الترجي". وتُوِّج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعدما انسحب الوداد الرياضي المغربي بسبب أزمة تقنية الفيديو.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
وائل جمعة

في عيد ميلاده..وائل جمعة صخرة ودعت كرة القدم بالدموع

"صخرة تحطم عليها كل المهاجمين".. مقولة أطلقها العديد من الجماهير المصرية بشكل عام، وجماهير الأهلي بشكل خاص على الصخرة وائل جمعة، نجم دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني، هو مدافع من الطراز الرفيع، لاعب نجح في حصد ألقاب مع فريقه أو منتخب بلاده، مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، ويحتفل الأسطوري وائل جمعة اليوم السبت بعيد ميلاد الـ44. ونشر حساب الأهلي على "تويتر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟.
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سيد-عبد-الحفيظ

عبدالحفيظ: لاسارتي رد على المشككين والكأس ليس هدفنا

وصف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى بطولة الدورى هذا الموسم 2018- 2019 بأنها بطولة تاريخية، وأشار إلى أن اللقب كان من أصعب البطولات، التى مرت على الفريق الأحمر مشيدًا بالدور الذى قدمه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للمارد الأحمر. وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، في قمة الدوري المصري الـ118، بهدف نظيف، سجله علي معلول، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
الجبلاية تعلن قرعة الدوري الممتاز-12

اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
على-معلول (2)

لاعبو شمال إفريقيا يثيرون أزمة داخل اتحاد الكرة

نشب خلاف بين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين بداية من الموسم المقبل، وعلم «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الأربعاء، أن الخلاف جاء بسبب رغبة البعض في الاكتفاء بتطبيق القرار على لاعب واحد فقط، فيما يرغب البعض في تطبيقه على لاعبين اثنين، بحيث يكون في الملعب 6 لاعبين أجانب 4 أفارقة و2 من شمال إفريقيا، وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.
الاهلى- الزمالك

بعد تعادل الزمالك.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. تعادل الزمالك اليوم مع الجونة يقلص نظريًّا فرص تتويج الفريق الأبيض بدرع الدوري، لكن عمليا الأمور لم تنتهِ بعد.
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