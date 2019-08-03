جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تحرير:محمود عبدالصبور ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير بوجود جثة على سطح مياه ترعة ناصر بدائرة المركز. على الفور انتقل النقيب محمد ترابيس معاون المباحث وقوات الإنقاذ



تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير بوجود جثة على سطح مياه ترعة ناصر بدائرة المركز.



على الفور انتقل النقيب محمد ترابيس معاون المباحث وقوات الإنقاذ النهرى بقيادة العميد محمد بلبع مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة لمكان الحادث بالترعة المشار إليها وتم انتشال الجثة من المجرى المائي.



وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "ن م غ" ومقيمة بكوم حمادة وغرقت منذ عدة أيام وجرفها التيار لمكان العثور عليها، وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم إبلاغ أسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



