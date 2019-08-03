الجبلاية تحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر
تحرير:أحمد سعيد
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
الأهلي وبيراميدز
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018- 2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: "الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين، فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة، لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعان سيلعب هذا الفريق مباراتين في الدوري".
وأضاف عامر: "الأهلي سيواجه بيراميدز في الدور ثمن النهائي في يوم بين مباراتيه مع اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا، ثم نخوض بعد ذلك مباريات الدور ربع النهائي في 28 أغسطس ثم نصف النهائي في 1 سبتمبر وتتبقى بعد ذلك المباراة النهائية".
وواصل: "القرعة ستكون مفتوحة في البطولتين بالنسبة للكأس، في دور الـ32 أندية
وأضاف عامر: "الأهلي سيواجه بيراميدز في الدور ثمن النهائي في يوم بين مباراتيه مع اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا، ثم نخوض بعد ذلك مباريات الدور ربع النهائي في 28 أغسطس ثم نصف النهائي في 1 سبتمبر وتتبقى بعد ذلك المباراة النهائية".
وواصل: "القرعة ستكون مفتوحة في البطولتين بالنسبة للكأس، في دور الـ32 أندية الدوري الممتاز ستواجه نظيرتها من الدرجات الأخرى، بينما في دور الـ16 ستكون القرعة مفتوحة دون توجيه".
وأردف: "الدوري سيبدأ في 19 سبتمبر وتقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، بطلا الدوري وكأس مصر لموسم 2017- 2018 على الترتيب، في 18 سبتمبر ولم يتحدد بعد ملعبها.
وأتم: "في الموسم الجديد سيكون صاحب الأرض له حق في حضور 75% من سعة الملعب والنادي الضيف سيكون له 25% من عدد الحضور، أما تقنية الفيديو فيصعب تطبيقها في الدوري نظرا لتكلفتها العالية".