الجبلاية تحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

الأهلي وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018- 2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: "الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين، فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة، لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعان سيلعب هذا الفريق مباراتين في الدوري".

وأضاف عامر: "الأهلي سيواجه بيراميدز في الدور ثمن النهائي في يوم بين مباراتيه مع اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا، ثم نخوض بعد ذلك مباريات الدور ربع النهائي في 28 أغسطس ثم نصف النهائي في 1 سبتمبر وتتبقى بعد ذلك المباراة النهائية". وواصل: "القرعة ستكون مفتوحة في البطولتين بالنسبة للكأس، في دور الـ32 أندية