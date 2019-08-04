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وزيرة الصحة تفجر الخلاف بين الصيادلة والتمريض

بعد إهانتها للصيادلة ومدحها للتمريض.. وزيرة الصحة تتسبب فى أزمة وخلافات بين التمريض والصيادلة.. والنقابات تدخل في خط المواجهة.. وعضو نقابة الصيادلة يكشف عن تفاصيل الأزمة
تحرير:باهر القاضى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد
استكمالا لمسلسل السجال بين صيادلة مصر ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الساعات الماضية، عقب هجوم الأخيرة على الصيادلة ووصفهم بغير المؤهلين، دخل فريق التمريض في خط المواجهة مع الصيادلة، بعدما غرد الكثيرون من الصيادلة بهاشتاج "إقالة وزيرة الصحة"، و"لا مقارنة بين الصيادلة والتمريض". وترجع تفاصيل الواقعة إلى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إذ التقت الصيادلة وهاجمتهم، قائلةً إن غياب الصيادلة لا يُشعرها بأزمة، فغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به.
وعقب تداول تصريحات الوزيرة، سادت حالة من الهجوم الشرس من قبَل صيادلة مصر على الدكتورة هالة زايد، بتدشين "هاشتاج" يطالب بإقالة وزيرة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووصل إلى المركز الأول في التداول عبر الموقع، وعلى صفحات السوشيال ميديا، غير أن ذلك المشهد أثار معه حفيظة واستياء بعض القائمين
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