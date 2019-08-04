وزيرة الصحة تفجر الخلاف بين الصيادلة والتمريض

بعد إهانتها للصيادلة ومدحها للتمريض.. وزيرة الصحة تتسبب فى أزمة وخلافات بين التمريض والصيادلة.. والنقابات تدخل في خط المواجهة.. وعضو نقابة الصيادلة يكشف عن تفاصيل الأزمة

تحرير:باهر القاضى ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

استكمالا لمسلسل السجال بين صيادلة مصر ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الساعات الماضية، عقب هجوم الأخيرة على الصيادلة ووصفهم بغير المؤهلين، دخل فريق التمريض في خط المواجهة مع الصيادلة، بعدما غرد الكثيرون من الصيادلة بهاشتاج "إقالة وزيرة الصحة"، و"لا مقارنة بين الصيادلة والتمريض". وترجع تفاصيل الواقعة إلى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إذ التقت الصيادلة وهاجمتهم، قائلةً إن غياب الصيادلة لا يُشعرها بأزمة، فغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به.

وعقب تداول تصريحات الوزيرة، سادت حالة من الهجوم الشرس من قبَل صيادلة مصر على الدكتورة هالة زايد، بتدشين "هاشتاج" يطالب بإقالة وزيرة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووصل إلى المركز الأول في التداول عبر الموقع، وعلى صفحات السوشيال ميديا، غير أن ذلك المشهد أثار معه حفيظة واستياء بعض القائمين

وعقب تداول تصريحات الوزيرة، سادت حالة من الهجوم الشرس من قبَل صيادلة مصر على الدكتورة هالة زايد، بتدشين "هاشتاج" يطالب بإقالة وزيرة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووصل إلى المركز الأول في التداول عبر الموقع، وعلى صفحات السوشيال ميديا، غير أن ذلك المشهد أثار معه حفيظة واستياء بعض القائمين على التمريض، مغردين بعبارات نالت من مكانة ودور الصيدلي، الأمر الذى دفع الصيادلة إلى الرد على التمريض.

خناقة بين التمريض والصيادلة

لاحتواء الخلاف بين التمريض والصيادلة، أصدرت النقابة العامة للتمريض بيانا موجها لنقابة الصيادلة حول الأزمة التى اشتعلت مؤخرا بينهما بسبب تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وجاء نص البيان: "تحولت قضيتكم ضد التمريض دون أن تعلموا، ورغم أن التمريض لم يسئ لكم بأي شكل من الأشكال، والجميع يعلم أن أفراد هيئة التمريض هم الفئة الوحيدة التى تحملت عبء العمل الخاص بكم على مدار السنوات السابقة من تحمل عهدة أدوية وصرفها خلال 24 ساعة مع عهدة دفاتر ليس لها علاقة بالعمل التمريضي، ورغم عددكم الزائد كما نسمع جميعا ورغم اقتناع جموع التمريض بأننا فريق واحد، كلٌّ يعمل في مجال، فإننا فوجئنا بانتقادات ومقارنات ليس لها أي مبرر".



وتابع البيان: "يوجد العديد من أفراد هيئة التمريض حاصلون على درجات علمية عالية مثل الماجستير والدكتوراه والزمالة، وحاليا البدء في البورد العربي، بكالوريوس التمريض مثله مثل الشهادات المماثلة، والجميع يكنّ لكم، صيادلة مصر، كل الاحترام بدليل أن يطلق عليكم (دكتور) فور التخرج، وهذا اللقب غير حقيقي ويجب ألا تحصلوا عليه إلا بعد حصولكم على درجة الدكتوراه".

"الصيادلة" ترد

غير أن بيان نقابة التمريض الموجه للصيادلة استدعى تدخلا سريعا من النقابة العامة للصيادلة، إذ بادرت الأخيرة بإصدار بيان رسمي، أفاد أن مجلس النقابة يعرب عن كامل تقديره لكل أعضاء المنظومة الطبية، إيمانًا بالدور الذي يقوم به كل قطاع وكل فرد داخل هذه المنظومة دون تمييز لقطاع عن الآخر، وأن أي محاولة لشق الصف تتستر خلف حسابات وهمية شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى هي محاولة يائسة حكمت على نفسها بالفشل من لحظة ولادتها.

وأعرب مجلس النقابة عن كامل تقديره لدور التمريض وأهميته الكبرى مع الفريق الطبى على قدم وساق واحترامه لهم ولممثليهم ونقابتهم الشقيقة ونقيبة التمريض وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدا وحدة صف أعضاء الفريق الطبى باعتبارهم جميعا شركاء متضامنين في أنبَل مهنة وهي المساهمة في الخدمة الطبية للمريض المصرى.

خلافنا ليس مع التمريض

أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن خلاف الصيادلة ليس مع التمريض من الأساس، ولا يليق أن تكون هناك أي خلافات بين أعضاء المنظومة الصحية بشكل عام، فالكل يعمل من أجل خدمة المريض، والهدف واحد، وهو الارتقاء بالمنظومة الصحية، كل فى دوره، ومن ثم ليس هناك أى دولة فى العالم تستطيع الاستغناء عن أحد من أعضاء المنظومة الصحية.

وأضاف فاروق لـ"التحرير" أن وزيرة الصحة ارتكبت خطأ كبيرا فى حق صيادلة مصر، والبالغ عددهم ما يزيد على ربع مليون صيدلي، وأن مثل تلك التصريحات غير المسؤولة مرفوضة جملةً وتفصيلا، وأن أى مساعٍ للتطوير في أداء المهنة لا تكون بهذه الطريقة، وأى تقصير فى المنظومة الصحية لا يتحمله فصيل معين.

التمريض: غيابنا مؤثر بالفعل عن الصيادلة



وأكد هشام محمود، المتحدث باسم نقابة التمريض، أن طاقم التمريض لم ولن يوجه أى إساءة للصيادلة، لا من قريب ولا من بعيد، وأن البداية كانت بتصريحات من قبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أشادت فيها بدور التمريض، قائلة نصا: "لو غاب 100 صيدلي لا يؤثر مثلما لو غاب ممرض واحد"، مطالبا الجميع بالتدقيق فى معنى الجملة، الأمر الذى يبرهن بوضوح على أن المنظومة الصحية تقوم فى الأساس على طاقم التمريض كضلع أساسي فيها.

وأضاف هشام لـ"التحرير" أنه إذا غاب صيدلي يعمل فى الصيدليات الحكومية أو المستشفيات أو الوحدات الصحية، وهناك زميل صيدلي موجود، فيستطيع الأخير أن يؤدى المهمة دون أى تأثير فى حياة المريض، فصرف الأدوية يكون من خلال صيدلي واحد، وعلى العكس، التمريض الموجود بالعناية المركزة أو الحضانات أو أقسام الجراحة والعظام، غيابه مؤثر جدا، ويشكل فورة كبيرة على المريض، ومن ثم تصريحات الوزيرة تبرهن على حقيقة ومكانة مهنة التمريض داخل المنظومة الصحية، فالعبء الأكبر فى الرعاية الصحية والمنظومة يقع فى الأساس على التمريض.



وتابع أن تصريحاته لا تحمل إساءة أو تقليلا من دور الصيدلى، بقدر محاولة تسليط الأضواء على الأدوار الفاعلة داخل المنظومة، وأن غيابها يشكل خطورة على المرضى، منوها بأن الصيادلة شنوا هجوما حادا على طاقم التمريض، تارة بأن التمريض حامل شهادة الإعدادية، فى حين أن مجموع التمريض أعلى من مجموع دخول الثانوية العامة، فضلا عن أن هناك أفرادا من التمريض يحصلون على الدكتوراه.



وأشار إلى أن التمريض ليس فى صراع أو منافسة مع أحد، وأن كل فصيل يكمل دور الآخر، والمنظومة تتطلب وجود الجميع، مشددا على أن مهنة التمريض أصبحت طاردة لكثير من الشباب من الجنسين، لكونها أكثر مهنة معرضة للعدوى المباشرة، وطالبنا برفع بدل العدوى الذى لا تزال قيمته للتمريض بـ16 جنيها، وفى بعض المهن الأخرى يتجاوز الألف جنيه، كما طالبنا برفع قيمة "النبطشية" والمقدرة بـ12 جنيها، فى حين أن نبطشية التمريض داخل المستشفيات الخاصة تصل إلى 350 جنيها، وعدد طاقم التمريض وصل إلى 210 آلاف ممرض وممرضة، ولا يزال هناك عجز فى أعداد التمريض، فضلا عن أن هناك ألفا و227 ممرضا مصابا بفيروس سي.