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حافظي على ثبات مكياجك في الصيف بهذه الخطوات

الطريقة التي تهتمين فيها ببشرتك، لا تقل أهمية عن المكياج الذي تستخدمينه، ولهذا من الأفضل التركيز على مرطب خالٍ من الزيوت قبل نزولك من المنزل صباحا
تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
مكياج الصيف
مكياج الصيف
الصيف مليء بالأشياء الرائعة، كالذهاب إلى المصيف والاستمتاع بالبحر، أو السهرات النيلية في الليل، بالإضافة إلى موسم الأفراح الذي يخلصك من المزاج السيئ. وعندما تشعرين بالحر فغالبا ما تتناولين كوبا من العصير المثلج أو الفاكهة الباردة للترطيب، ولكن السيئ في الصيف المكياج غير الثابت، والذي يتغير مظهره نتيجة العرق والشعور برطوبة الجو. إذا كان لديك مناسبات عديدة خلال الصيف وتحتاجين إلى ثبات المكياج، فهناك بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ عليه، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.
1- ابدئي بالمرطب الطريقة التي تهتمين فيها ببشرتك، لا تقل أهمية عن المكياج الذي تستخدمينه، ولهذا من الأفضل التركيز على مرطب خالٍ من الزيوت قبل نزولك من المنزل صباحا، فعند شرائك للمرطب اقرئي جيدا المواد المكتوبة على الملصق واختاري واحدا لا يحتوي على أي زيوت. 2- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة إلى
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لا تبالغ في التقشير| كيفية التعامل مع البشرة الحساسة

البشرة الحساسة تعاني بشكل كبير في فصلي الصيف والشتاء، وتتغير مع التقلبات المناخية، إذ تتطلب عناية خاصة منعا لظهور الحبوب وتغيُّر لون الجلد والجفاف، ومن ثم عليك اتباع روتين عناية صحي إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة؛ فعلى سبيل المثال، استخدم ماء الورد يوميا عند الاستيقاظ من النوم وعند الذهاب للبيت، لإزالة الأتربة العالقة بالمسام، والغسول الصحي أيضًا من الأمور المهمة، كما أن الإسكرابات الطبيعية المنزلية جيدة لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، حسبما ذكر الموقع الأمريكي "bold sky.com".
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خبيرة تجميل تكشف طرق وضع المكياج على طريقة هوليوود

كشفت خبيرة تجميل شهيرة عملت مع كبرى العلامات التجارية في مجال الأزياء، عن أفضل نصائحها لتحقيق مظهر نموذجي، حيث عملت فيوريلا كومان، من لندن، مع شانيل وبربري وشارلوت تيلبوراي، وتميل إلى استخدام كل ما هو في متناول اليد لتجهيز عارضات الأزياء بسرعة. وتحدثت الخبيرة عن أسرار وضع المكياج، بما في ذلك طرق رسم الحواجب واستخدام "الماسكرا"، ورسم الشفاه، وجعل الخدود بشكل أفضل، كما قدمت بعض الاقتراحات التي تهم كل فتاة، تعرفي عليها وفقًا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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إزالة الخلايا الميتة.. تعرفي على فوائد العلاج بالعطر

نهتم دائمًا بشكلنا الخارجي، لكي نبدو بمظهر لائق يجلب لنا مزيدا من الثقة بالنفس، بدايةً من الاهتمام بالملابس إلى العناية الكاملة بالبشرة والوجه والجسم، فنحتاج من وقت لآخر إلى عمل بعض الماسكات الغنية بالزيوت والمكونات الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، الليمون والعسل من الأساسيات لتنظيف البشرة والحصول على ملمس ناعم، كما أن السكر والملح من المقشرات الطبيعية، إضافةً إلى حبيبات القهوة، وآخر ما جاء به خبراء التجميل أن علاج مشكلات الوجه بالروائح العطرية فعّال بشكل كبير، نقلا عن "style craze".
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