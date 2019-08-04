حافظي على ثبات مكياجك في الصيف بهذه الخطوات

الطريقة التي تهتمين فيها ببشرتك، لا تقل أهمية عن المكياج الذي تستخدمينه، ولهذا من الأفضل التركيز على مرطب خالٍ من الزيوت قبل نزولك من المنزل صباحا
الصيف مليء بالأشياء الرائعة، كالذهاب إلى المصيف والاستمتاع بالبحر، أو السهرات النيلية في الليل، بالإضافة إلى موسم الأفراح الذي يخلصك من المزاج السيئ.
وعندما تشعرين بالحر فغالبا ما تتناولين كوبا من العصير المثلج أو الفاكهة الباردة للترطيب، ولكن السيئ في الصيف المكياج غير الثابت، والذي يتغير مظهره نتيجة العرق والشعور برطوبة الجو.
إذا كان لديك مناسبات عديدة خلال الصيف وتحتاجين إلى ثبات المكياج، فهناك بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ عليه، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.
1- ابدئي بالمرطب
الطريقة التي تهتمين فيها ببشرتك، لا تقل أهمية عن المكياج الذي تستخدمينه، ولهذا من الأفضل التركيز على مرطب خالٍ من الزيوت قبل نزولك من المنزل صباحا، فعند شرائك للمرطب اقرئي جيدا المواد المكتوبة على الملصق واختاري واحدا لا يحتوي على أي زيوت.
2- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة
إلى
1- ابدئي بالمرطب
الطريقة التي تهتمين فيها ببشرتك، لا تقل أهمية عن المكياج الذي تستخدمينه، ولهذا من الأفضل التركيز على مرطب خالٍ من الزيوت قبل نزولك من المنزل صباحا، فعند شرائك للمرطب اقرئي جيدا المواد المكتوبة على الملصق واختاري واحدا لا يحتوي على أي زيوت.
2- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة
إلى جانب ترطيب بشرتك، فأنت تريدين التأكد من أنها محمية بشكل صحيح من أشعة الشمس، وهذا يعني وضع كريم واقٍ من الشمس كل يوم، حتى تحت مكياجك، وذلك لأن وضع المكياج على البشرة التي تعرضت للحروق أمر سيئ للغاية.
وقبل النزول من منزلك ضعي في البداية الكريم الواقي، يليه أي إضافات أخرى خاصة بالمكياج، ولأن واقي الشمس يحتاج إلى التجديد كل ساعتين، فلا تهملي تلك الخطوة نهائيا.
3- التركيز على البرايمر
قبل وضع المكياج، فإنه من المهم قفل مسام البشرة لكي لا تدخل المواد الكيميائية الموجودة بالمكياج داخل الجلد، وتسبب مشكلات من بينها ظهور البثور والحبوب المختلفة، ولهذا فإن البرايمر من الأنواع التمهيدية التي يجب التركيز عليها قبل وضع اي شيء على وجهك، هذا بالإضافة إلى دوره في ثبات المكياج، وهناك بعض الأنواع التي تحتوي على حمض الهيالورونيك لتخفيف التجاعيد وإخفاء العيوب.
4- البرونز يشعرك بالتوهج
يوضح خبير المكياج، تروي سورات، أن لون الشعر يجعل عينيك تبدوان أكثر إشراقًا، وإذا كنتِ تريدين إبراز بشرتك وجعلها متوهجة فالقليل من البرونز في النقاط البارزة بوجهك تقوم بالمهمة، خاصة في الوقت الذي تتعرضين فيه للشمس، ومن بين تلك الأماكن الذقن والأنف وعظام الفخذ والجبين.
ومسحوق البرونز الأسهل في التطبيق، ولكن ابحثي عن الظلال المختلفة، وذلك لأن مزجها يساعد في إشراقتك خاصة إذا كان لديك شعر قصير أو تصفيفه في شكل ذيل حصان.
5- لا تكثري من كمية المكياج
إذا كنت ترغبين في منع مكياجك من التجعد والتكتل، فيجب الاهتمام بكمية المكياج التي يجب وضعها على بشرتك خاصة في الجو الحار، لذا من الأفضل وضع المرطب وبعدها كريم أساس خفيف، وتجنبي الإكثار من الأيشادو وأحمر الخدود.
6- تجنبي الألوان العميقة
الألوان الغنية والعميقة لها مكانها، لكنها يمكن أن تبدو ثقيلة في الصيف، ولتخفيف مظهرك، تحتاجين إلى الألوان البسيطة خاصة للشفاه والعينين، كما يمكنك إبراز شكلهما ببعض الظلال، فهذه الألوان تناسبك أكثر.
7- وضع اللمسات الأخيرة
تتمثل الخطوة الأخيرة لثبات المكياج قي وضع رذاذ التثبيت، حيث يساعد على بقاء المكياج أطول فترة، كما أنه لا يزيد من لمعان بشرتك وخاصة إن كانت دهنية.
كيف يمكن استخدام المكياج منتهي الصلاحية؟
1- يمكنك تحويل فرشاة الماسكرا المنتهية الصلاحية إلى أداة مكياج، كل ما عليكِ هو غسلها جيدًا للتخلص من بقايا الماسكرا فيها ثم استخدميها مع أي ماسكرا جديدة لديكِ خاصة إذا كانت الماسكرا المنتهية من ماركة معروفة وغالية الثمن، كما يمكنك استخدام الفرشاة لتمشيط الحواجب.
2- يمكنك استخدام قلم الكحل أو قلم التحديد المنتهي الصلاحية، إلى أقلام للكتابة على الثلاجة، السبورة البيضاء، أو الجدران، جربي استخدامها على سطح لامع أو أملس.