حافظي على ثبات مكياجك في الصيف بهذه الخطوات

الطريقة التي تهتمين فيها ببشرتك، لا تقل أهمية عن المكياج الذي تستخدمينه، ولهذا من الأفضل التركيز على مرطب خالٍ من الزيوت قبل نزولك من المنزل صباحا

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

مكياج الصيف

الصيف مليء بالأشياء الرائعة، كالذهاب إلى المصيف والاستمتاع بالبحر، أو السهرات النيلية في الليل، بالإضافة إلى موسم الأفراح الذي يخلصك من المزاج السيئ. وعندما تشعرين بالحر فغالبا ما تتناولين كوبا من العصير المثلج أو الفاكهة الباردة للترطيب، ولكن السيئ في الصيف المكياج غير الثابت، والذي يتغير مظهره نتيجة العرق والشعور برطوبة الجو. إذا كان لديك مناسبات عديدة خلال الصيف وتحتاجين إلى ثبات المكياج، فهناك بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ عليه، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.

1- ابدئي بالمرطب الطريقة التي تهتمين فيها ببشرتك، لا تقل أهمية عن المكياج الذي تستخدمينه، ولهذا من الأفضل التركيز على مرطب خالٍ من الزيوت قبل نزولك من المنزل صباحا، فعند شرائك للمرطب اقرئي جيدا المواد المكتوبة على الملصق واختاري واحدا لا يحتوي على أي زيوت. 2- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة إلى