«استقالة وهمية».. كيف يدير أبو ريدة الكرة المصرية؟

دور هاني أبوريدة لم يقتصر على قيادة المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتعيين لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة، بل إنه يختار الأسماء التي ستتواجد في اللجنة

تحرير:كريم مليم ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

هاني أبو ريدة

يبدو أن الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، من رئاسة اتحاد الكرة لا تعدو كونها استقالة وهمية، حيث إن كل المعلومات تؤكد أن أبو ريدة، مازال يدير الجبلاية من الخارج، ويكفي أنه هو المنوط به للتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على موافقة لتشكيل اللجنة الخماسية التي ستدير اتحاد الكرة. عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، تقدم هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

منذ استقالة مجلس اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة وإقالة خافير أجيري، وكل يوم تتردد أنباء عن اللجنة التي ستقود الجبلاية، وأنباء أخرى عن الجهاز الفني الذي سيخلف أجيري، والبداية جاءت بعد أيام من إقالة أجيري عندما ترددت أقاويل عن تعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًّا للفراعنة، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وهو ما