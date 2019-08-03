رياضة

«استقالة وهمية».. كيف يدير أبو ريدة الكرة المصرية؟

دور هاني أبوريدة لم يقتصر على قيادة المفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتعيين لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة، بل إنه يختار الأسماء التي ستتواجد في اللجنة
تحرير:كريم مليم ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
يبدو أن الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، من رئاسة اتحاد الكرة لا تعدو كونها استقالة وهمية، حيث إن كل المعلومات تؤكد أن أبو ريدة، مازال يدير الجبلاية من الخارج، ويكفي أنه هو المنوط به للتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على موافقة لتشكيل اللجنة الخماسية التي ستدير اتحاد الكرة. عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، تقدم هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
منذ استقالة مجلس اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة وإقالة خافير أجيري، وكل يوم تتردد أنباء عن اللجنة التي ستقود الجبلاية، وأنباء أخرى عن الجهاز الفني الذي سيخلف أجيري، والبداية جاءت بعد أيام من إقالة أجيري عندما ترددت أقاويل عن تعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًّا للفراعنة، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وهو ما
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أبو ريدة يفاوض «الفيفا» لتشكيل لجنة لإدارة الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، يفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للحصول على موافقة الفيفا برئاسة جياني أنفانتينو لتشكيل لجنة خماسية تشارك في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال المصدر إن أشرف صبحي وزير الرياضة استقر على أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضى والتي انتهت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ومحمد فضل نجم الأهلي السابق للانضمام لهذه اللجنة.
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أول خطوة رسمية لتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا بعدما تم إرسال الخطاب لعدم الإخلال باللوائح وعدم تعيين لجنة دون علم «الفيفا».
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حقيقة عودة هيكتور كوبر لتدريب منتخب مصر

نفى مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن التفاوض مع هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، لتولي تدريب الفراعنة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري المقال، وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.
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