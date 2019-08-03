بعد تأجيلات عديدة.. «الكنز2» في عيد الأضحى

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

الكنز

بعد تأجيلات عديدة يُشارك فيلم "الكنز2" في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلنت إذاعة "إينرجي"، الراعي الرسمي للفيلم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا من العمل يجمع بين محمد رمضان وروبي، مُعلنة عن مُشاركته بشكلٍ رسمي في موسم العيد. "الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وكتب بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.

وتدور أحداث العمل في أربعة عصور؛ العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث بشأن فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة، والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب. يذكر أن السيناريست عبدالرحيم كمال، مؤلف العمل كان قد أعلن عن عرض فيلم «الكنز» الجزء الأول على منصة نتفليكس،