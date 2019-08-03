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بعد تأجيلات عديدة.. «الكنز2» في عيد الأضحى

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
الكنز
الكنز
بعد تأجيلات عديدة يُشارك فيلم "الكنز2" في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلنت إذاعة "إينرجي"، الراعي الرسمي للفيلم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا من العمل يجمع بين محمد رمضان وروبي، مُعلنة عن مُشاركته بشكلٍ رسمي في موسم العيد. "الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وكتب بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.
وتدور أحداث العمل في أربعة عصور؛ العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث بشأن فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة، والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب. يذكر أن السيناريست عبدالرحيم كمال، مؤلف العمل كان قد أعلن عن عرض فيلم «الكنز» الجزء الأول على منصة نتفليكس،
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إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
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صراع بين محمد كريم ونيكولاس كيدج بـA score to settle

طرحت الشركة المنتجة لفيلم A score to settle، عدة إعلانات دعائية للفيلم، بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة الفنان العالمي نيكولاس كيدج، والفنان المصري محمد كريم، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". وتضمن الإعلان عددا كبيرا من مشاهد الأكشن والمطاردات التي تجمع بين الثنائي نيكولاس كيدج ومحمد كريم. وسيؤدي محمد كريم دور "jimmy the dragon"، وهو أحد أفراد العصابة الذي يسعى نيكولاس كيدج لقتله خلال أحداث الفيلم، ويجسد دور رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه التحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.
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مديحة كامل| رحلة نجمة الإغراء حتى التوبة أمام الكعبة

"ماما كريمة" دور اشتهرت به الفنانة الراحلة مديحة كامل في فيلم "العفاريت"، والذي أظهر فيها الأم الحانية على ابنتها، رغم أنها في الحقيقة كانت تخفي عن ابنتها في فترة الطفولة أنها والدتها نظرا لانشغالها بعملها وحبها للفن الذي جعلها تبتعد لفترة عن أقرب الناس إليها، وتركت ابنتها عند أختها لتعتني بها. «ميرهان» هي الابنة الوحيدة لأميرة السينما من زوجها الأول رجل الأعمال محمود الريس، وكانت تعيش مع خالتها، وقالت في تصريحات سابقة: «في الأعياد كانت تزورنا سيدة جميلة حاملة الكثير من الهدايا لي، وكانت تحتضنني وتقبّلني دون أن أعرف من تكون".
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7 أفلام مع إيقاف التنفيذ.. تجميد عملين لمحمد رمضان

«حكم مع إيقاف التنفيذ» تلك الجملة التي تتردد بكثرة داخل ساحة القضاء، لكنها ليست بعيدة عن موضوعنا، فهناك عدد من الأفلام السينمائية انتهى أبطالها من تصويرها بالفعل منذ فترة، ولم يتحدد بعد موعد خروجها للنور، لأسباب غير معروفة، تجميد تلك الأفلام سبب حالة من الإحباط لأبطالها الذين ينتظرون خروجها للنور، لمعرفة رد فعل الجمهور عليها.. وهناك احتمال بأن منتجي هذه الأفلام يخشون طرحها بسبب قوة النجوم المشاركين فى السينما هذا العام، فموسم عيد الأضحى المقبل وحده يشهد تنافس كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى وتامر حسنى، وجميعهم نجوم شباك.
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محمد رمضان يعلن عن موعد حفله في أمريكا

أعلن الفنان محمد رمضان عن إقامته حفلا غنائيا في الأول من شهر أغسطس في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا، وكتب، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا فرحان جدا إني هقابل جمهوري في أمريكا، استنوني في 1 من أغسطس المقبل في بفرلي هيلز بكاليفورنيا". محمد رمضان حقق بفيديو كليب أغنية "إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 12 يوما فقط، إذ اقترب من حصد نحو 50 مليون مشاهدة ليتصدر بها الثنائي قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى.
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50 مليون مشاهدة لـ«إنساي» في 12 يوما (فيديو)

حقق فيديو كليب أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 12 يوما فقط، حيث اقترب من حصد نحو 50 مليون مشاهدة ليتصدر بها الثنائي قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى. وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد لمجرد وتم تصويرها في فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجمين، ويغني كل منهما بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف في أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، وتسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكنه يرفض كل المحاولات.
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إياد نصار يكشف كواليس مشهد قتالي بـ«الممر» (فيديو)

نشر الفنان إياد نصار فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "الممر" وهو يقوم بأحد المشاهد القتالية، وعلّق عليه قائلًا: "بروفة لمشهد قتالي من ‏كواليس فيلم الممر".‏ يقدم إياد نصار فى الفيلم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلي، وقال فى تصريحات سابقة لـ"التحرير" إنه دور جديد عليه لم يفكر في تقديمه من قبل، مؤكدا أن تجسيده على الشاشة لم يكن سهلا، خاصة أنه تم تناوله قبل ذلك فى عدد من الأعمال، وهو ما أوجب عليه إيجاد شكل جديد يقدمه للجمهور غير المعتاد.
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