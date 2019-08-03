وزير المالية: سنسلم مصر «بلا ديون» لمن يأتي بعدنا

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

د. محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيا، ونُسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "مصادر التمويل" لمستثمري القطاع الخاص وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، أنه قد وصل دين الدولة إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وأكد وزير المالية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بكل جنيه يتم إنفاقه ويحرص دائما على أن يجعل فائضا للضخ في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لأنه يعلم أن التقدم أساسه الصحة والتعليم.

وقال معيط: إنه بالتطبيق والمعايشة سيقتنع المواطنون بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مضيفا: بدأنا التطبيق والمعايشة، ونسعى حاليًّا لتقديم أفضل خدمة لهم كما وعدتهم القيادة السياسية والدولة، فحلم مصر والمصريين للحصول على خدمة صحية عالية بأقل مقابل مادي بدأ يتحقق على أرض الواقع". وأكد الوزير أنه ستظهر