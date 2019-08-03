31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

31 يوما من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
بؤر إجرامية
استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة – المطرية – الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد)، وبحيرة المنزلة بدمياط إضافة إلى منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 3342 متهما بمضبوطات
بؤر إجرامية
استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة – المطرية – الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد)، وبحيرة المنزلة بدمياط إضافة إلى منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 3342 متهما بمضبوطات 61 قطعة سلاح ناري، 110 طلقات مختلفة الأعيرة، 18 قطعة سلاح أبيض، 66 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (48,685 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3,080 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3,446 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 50 جراما لمخدر الأفيون، عدد 1201 قرص مخدر).
كما تم تنفيذ 18776 حكما قضائيا متنوعا، والقبض على 8 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وتأمين تنفيذ 135 قرار إزالة، وضبط 3963 قضية متنوعة و12330 متهما من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية، وضبط 482 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (11 بندقية آلية- 18 بندقية - 16 مسدسا - 130 فردا محليا- 300 سلاح أبيض).
الأمن العام
وعلى مدار الساعة شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم حملات تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط 4521 قطعة سلاح نارى غير مرخصة، 5903 قطع أسلحة بيضاء و8509 طلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 3937 متهما وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
فى مجال تنفيذ الأحكام أمكن تنفيذ 2263423 حكما قضائيا متنوعا بينها 20 بالإعدام و441 حكما بالسجن المؤبد، وضبط 56 تشكيلا عصابيا ضمت 185 متهما، ارتكبوا 377 حادثا متنوعا، وضبط 4 آلاف و549 قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها 4853 متهما وبحوزتهم 620 كجم بانجو، 3 كجم من بذور نبات البانجو المخدر، 293 كجم حشيش، 60 كجم هيروين، 3 جرامات كوكايين، 3 كجم أفيون، 18 كجم من مخدر الإستروكس، 2كجم فودو، 259 جراما من مخدر الشابو، 117 جراما من مخدر الآيس و160 ألفا و587 قرصا مخدرا.
القضايا النوعية
شملت الجهود الأمنية ضبط 652 قضية أحداث، و985 قضية مصنفات فنية، وضبط 41993 قضية مرافق عامة، وإعادة 95 سيارة مُبلغ بسرقتها وتحرير 765 ألفا و319 مخالفة مرورية وكشف غموض 195 حادث (قتل عمد- خطف- سرقة بالإكراه- حريق عمد) بإجمالي 342 متهما.
الأمن الاقتصادي
تمكنت الحملات من ضبط 30160 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1153 قضية بيع سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، بمضبوطات بلغت (983.670 طن – 375.396 ألف عبوة – 171.659 ألف قطعة، 15.895 لتر) سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى 522 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء.
وضبط 296620 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة 208 ملايين و713 ألفا و724 جنيها، مقابل 4170 قضية فى مجال الضرائب والرسوم بقيمة 5 مليارات جنيه، وتم التصالح في 733 قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 2,703,669 مليون جنيه.
كما أسفرت الجهود عن ضبط 56 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ بلغت نحو 256 مليون جنيه مصري، و6 ملايين و484 ألف عملات أجنبية مختلفة.