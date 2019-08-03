31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

31 يوما من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي

تحرير:محمد الشاملي ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

قوات الشرطة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.

بؤر إجرامية استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة – المطرية – الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد)، وبحيرة المنزلة بدمياط إضافة إلى منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 3342 متهما بمضبوطات