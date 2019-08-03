حرية لم تدم طويلا.. ضبط مسجل خطر تزعم عصابة للسرقة

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

حادث سرقة- تعبيرية

لم يكتف مسجل خطر بسجله الإجرامي الذي يضم قضيتي سرقة متنوعة، أقدم على زيادة رصيده من الأفعال غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون، قاده تفكيره الشيطاني إلى استغلال مهارته في السرقة لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات التجارية والشركات، مستعينا بأربعة أشخاص آخرين، وراحوا ينفذون الواقعة تلو الأخرى بنجاح دون كشف أمرهم، حتى إن زعيم التشكيل استبعد احتمالية سقوطه معتبرا الأمر دربا من الخيال إلا أن مباحث قسم شرطة النزهة زجت به وأعوانه خلف القضبان.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص سبق اتهام أحدهم فى قضيتين، آخرهما قضية "سرقة متنوعة" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبي كسر القفل والباب. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة