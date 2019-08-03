حرية لم تدم طويلا.. ضبط مسجل خطر تزعم عصابة للسرقة
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
حادث سرقة- تعبيرية
لم يكتف مسجل خطر بسجله الإجرامي الذي يضم قضيتي سرقة متنوعة، أقدم على زيادة رصيده من الأفعال غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون، قاده تفكيره الشيطاني إلى استغلال مهارته في السرقة لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات التجارية والشركات، مستعينا بأربعة أشخاص آخرين، وراحوا ينفذون الواقعة تلو الأخرى بنجاح دون كشف أمرهم، حتى إن زعيم التشكيل استبعد احتمالية سقوطه معتبرا الأمر دربا من الخيال إلا أن مباحث قسم شرطة النزهة زجت به وأعوانه خلف القضبان.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص سبق اتهام أحدهم فى قضيتين، آخرهما قضية "سرقة متنوعة" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبي كسر القفل والباب.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص سبق اتهام أحدهم فى قضيتين، آخرهما قضية "سرقة متنوعة" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوبي كسر القفل والباب.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة"، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- مقص حديدى- عتلة حديدية).
أقر المتهمون بارتكاب 14 حادث سرقة، وبإرشادهم تم ضبط (12 شاشة عرض تليفزيون– 7 أجهزة "لاب توب"– 11 جهاز "بلاى ستيشن"– 22 ذراع "بلاى ستيشن"-4 ريموت كنترول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل للألعاب الإلكترونية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، ومبلغ 330 ألف جنيه.
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