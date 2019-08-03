24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

حملة أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).

شملت الجهود تنفيذ 49259 حكما قضائيا متنوعا أبرزها أحكام غرامة بـ24 ألفا و619 حكما، وضبط 106 قضايا مخدرات بحوزة 112 متهما ضُبط خلالها 34 كجم بانجو، 3 كجم حشيش، 2 كجم هيروين، 505 جرامات من مخدر الإستروكس و100 جرام من مخدر الفودو و1667 قرصا مخدرا. في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين أمكن ضبط 28 متهما،