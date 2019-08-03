جريمة

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
حملة أمنية
حملة أمنية
واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 9 قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و855 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1057 قضية تموينية متنوعة مقابل 10 آلاف و147 قضية سرقة تيار كهربائي
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).
سرقة

حرية لم تدم طويلا.. ضبط مسجل خطر تزعم عصابة للسرقة

لم يكتف مسجل خطر بسجله الإجرامي الذي يضم قضيتي سرقة متنوعة، أقدم على زيادة رصيده من الأفعال غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون، قاده تفكيره الشيطاني إلى استغلال مهارته في السرقة لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات التجارية والشركات، مستعينا بأربعة أشخاص آخرين، وراحوا ينفذون الواقعة تلو الأخرى بنجاح دون كشف أمرهم، حتى إن زعيم التشكيل استبعد احتمالية سقوطه معتبرا الأمر دربا من الخيال إلا أن مباحث قسم شرطة النزهة زجت به وأعوانه خلف القضبان.
الشرطة - استعدادات أمنية (1)

31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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منتجات-قطاع-السجون (1)

تخفيضات 30%.. منافذ «أمان» هدية الداخلية للمواطنين

واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وتم بالتنسيق مع كبار التجار إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
سلاح-ومخدرات (3)

«الداخلية» تتصدى لمروجي المخدرات في 6 محافظات

24 ساعة فقط احتاجها رجال الشرطة بوزارة الداخلية لتوجيه ضربة ثانية موجعة لتجار المواد المخدرة بعدما تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط خمسة أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحيازتهم 317 طربة من مخدر الحشيش، لينجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بـ6 مديريات أمن في الإيقاع بعدد من المتهمين بالاتجار في المخدرات، وذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتاجرى المواد المخدرة.
حبس-كلابشات

تجديد حبس وكيل تموين الفيوم بتهمة «تقاضي رشوة»

قررت النيابة العامة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، 15 يومًا على أن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني، على خلفية القبض عليه خلال تلقيه رشوة من مدير عام الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم، لتسهيل عملية تسليم الأقماح في الشون التابعة للبنك بالمحافظة. كانت نيابة الفيوم الكلية، أخلت سبيل مجدي محمود عبد اللطيف، موظف ببنك التنمية والإئتمان الزراعي المتهم بتقديم الرشوى بكفالة من سراي النيابة مساء أمس، واستمرار حبس وكيل التموين.
سلاح-ومخدرات

الداخلية توقع 714 تاجر مخدرات خلال أسبوع

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية من خلال حملاتها المكبرة، لتتوالى ضربات الشرطة القاصمة لـ"مروجي الكيف، لا سيما محاولة البعض تأسيس أوكار لتصنيع تلك السموم التي تنهش في أجساد وعقول وقود الأمة "الشباب"، مما يهدد مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يوليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا، موجها مساعديه باستمرار الملاحقات الأمنية ومداهمة البؤر الإجرامية لضبط متعاطي وتجار المخدرات.
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