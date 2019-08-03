بعد المقاهي.. إغلاق المطاعم ليلا في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية

أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، قرارا شمل إغلاق المطاعم وما يعادلها من محال لتقديم مأكولات أو مشروبات بقصد تناولها في ذات المحل سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو أرض فضاء أو ما شابه ذلك، وإغلاق جميع محلات ألعاب البلاي ستيشن في الساعة الواحدة صباحا خلال فصل الصيف والساعة 12 خلال فصل الشتاء بالمدينة بالإضافة إلى إغلاق المطاعم في القرى الساعة 12 في فصل الصيف والساعة الحادية عشر خلال فصل الشتاء مع إعفاء المطاعم السياحية من القرار.

وقرر محافظ الإسماعيلية منذ أيام، إغلاق جميع المقاهي ومحلات "السايبر" في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءً خلال فصل الشتاء، وشدد على حتمية الالتزام بتلك التوقيات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل مَن يخالف تلك التعليمات التي تصل عقوبتها إلى حد