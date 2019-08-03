في عيد ميلاده..وائل جمعة صخرة ودعت كرة القدم بالدموع

وائل جمعة يحتفل اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ44 حيث إنه من مواليد عام 1975، نجح طوال فترته في الملاعب في تحقيق مسيرة حافلة من الإنجازات والبطولات

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

وائل جمعة

"صخرة تحطم عليها كل المهاجمين".. مقولة أطلقها العديد من الجماهير المصرية بشكل عام، وجماهير الأهلي بشكل خاص على الصخرة وائل جمعة، نجم دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني، هو مدافع من الطراز الرفيع، لاعب نجح في حصد ألقاب مع فريقه أو منتخب بلاده، مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، ويحتفل الأسطوري وائل جمعة اليوم السبت بعيد ميلاد الـ44. ونشر حساب الأهلي على "تويتر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟.

نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة?? نتمنى لك عيد ميلاد سعيد ?? مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟ ?? pic.twitter.com/j7TyH4DRIq — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 3, 2019 البداية ولد وائل جمعة في الثالث من أغسطس عام 1975، في قرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية ولعب ثلاثة