في عيد ميلاده..وائل جمعة صخرة ودعت كرة القدم بالدموع
وائل جمعة يحتفل اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ44 حيث إنه من مواليد عام 1975، نجح طوال فترته في الملاعب في تحقيق مسيرة حافلة من الإنجازات والبطولات
تحرير:أحمد سعيد٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
وائل جمعة
"صخرة تحطم عليها كل المهاجمين".. مقولة أطلقها العديد من الجماهير المصرية بشكل عام، وجماهير الأهلي بشكل خاص على الصخرة وائل جمعة، نجم دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني، هو مدافع من الطراز الرفيع، لاعب نجح في حصد ألقاب مع فريقه أو منتخب بلاده، مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، ويحتفل الأسطوري وائل جمعة اليوم السبت بعيد ميلاد الـ44.
ونشر حساب الأهلي على "تويتر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟.
نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة?? نتمنى لك عيد ميلاد سعيد ??
مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟ ?? pic.twitter.com/j7TyH4DRIq
— النادي الأهلي (@AlAhly) August 3, 2019
البداية
ولد وائل جمعة في الثالث من أغسطس عام 1975، في قرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية ولعب ثلاثة
نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة?? نتمنى لك عيد ميلاد سعيد ??
ولد وائل جمعة في الثالث من أغسطس عام 1975، في قرية الشين مركز قطور بمحافظة الغربية ولعب ثلاثة سنوات في ناشئين مركز شباب الشين قبل أن ينتقل إلى نادي غزل المحلة، تألق الصخرة في بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001 وتوج بكأس أحسن لاعب في البطولة التي حصل عليها منتخب مصر العسكري.
وفي نفس الموسم قاد وائل جمعة غزل المحلة للوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر أمام النادي الأهلي والذي توج باللقب.
وشاهده مانويل جوزيه في المدرجات قبل أن يتولى تدريب القلعة الحمراء وطلب من مسؤولي المارد الأحمر ضم وائل جمعة إلى صفوف الفريق.
مباراة ريال مدريد
بدأ الصخرة مسيرته مع الأهلي بمباراة كبيرة أمام ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة بين نادي القرن الإفريقي ونادي القرن الأوروبي، ويومها نجح جمعة في شل حركة النجم العالمي زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها أصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الإفريقية.
بطولات الصخرة
وائل جمعة حصل مع الأهلي، على دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001- 2005- 2006- 2008- 2012- 2013، ليكون الصخرة واحدا من اللاعبين أصحاب تأثير قوي في النادي الأهلي، وهو رقم قياسى لم يحققه أي لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دي ستيفانو الذي حصل على لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات في أعوام 1956- 1957- 1958- 1959- 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو الذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.
وحصد جمعة مع الأهلي الدوري المصري ثماني مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات، كما حقق كأس السوبر الإفريقية 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003- 2005- 2006- 2007- 2008- 2010- 2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادي الأهلي.
المسيرة الدولية
بدأ وائل جمعة مسيرته الدولية واللعب بقميص منتخب مصر في أبريل 2001، وشارك في 5 دقائق أمام كوريا الجنوبية الودية في اللقاء الذي انتهى بهزيمة الفراعنة 2/1.
ولعب جمعة بقميص منتخب مصر في 116 مباراة وأحرز هدفًا وحيدًا في شباك كينيا.
ولم تقتصر إنجازات وائل جمعة على دوره مع الأهلي فقط ولكن تألقه كان مع منتخب مصر في جيل تاريخي وفاز معه بـ3 بطولات لأمم إفريقيا على التوالي 2006 و 2008 و 2010.
الاعتزال
أعلن وائل جمعة، نهاية مشواره الكروي مع النادي الأهلي، بانتهاء مباراة النجم الساحلي في الجولة الثانية ببطولة الكونفيدرالية بمدينة سوسة التونسية، معلنًا الاعتزال فى 26 مايو 2014.
وقال جمعة عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام الصفاقسي التونسي في المؤتمر الصحفى والدموع تتساقط من عينيه: "كان من الأفضل أن أعلن الاعتزال في هذه اللحظة بعد الفوز بكأس السوبر، لكنني قررت الاستمرار حتى نهاية الموسم احترامًا للنادي".