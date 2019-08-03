مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.

وتغيب محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان لاعبو الأهلي عن التدريبات الجماعية بناءً على إذن من الجهاز الفني حيث طلب الثلاثي مد فترة الراحة نظرا لمشاركتهم الأساسية مع الفريق طوال الفترة الماضية. وقسم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاعبيه إلى مجموعتين خلال المران الجماعي، الأولى خاضت تدريبات بدنية

وتغيب محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان لاعبو الأهلي عن التدريبات الجماعية بناءً على إذن من الجهاز الفني حيث طلب الثلاثي مد فترة الراحة نظرا لمشاركتهم الأساسية مع الفريق طوال الفترة الماضية.



وقسم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاعبيه إلى مجموعتين خلال المران الجماعي، الأولى خاضت تدريبات بدنية تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، والمجموعة الثانية أدت تدريبات فنية تحت إشراف سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني.



وواصل سعد سمير مدافع الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدى اللاعب تدريبات قوية في الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الركبة، ويحتاج إلى ثلاثة اسابيع لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.