رياضة

مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
وتغيب محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان لاعبو الأهلي عن التدريبات الجماعية بناءً على إذن من الجهاز الفني حيث طلب الثلاثي مد فترة الراحة نظرا لمشاركتهم الأساسية مع الفريق طوال الفترة الماضية. وقسم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاعبيه إلى مجموعتين خلال المران الجماعي، الأولى خاضت تدريبات بدنية
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حارس الترجي: إعادة الميداليات والكأس؟ نحن الأبطال

تحدث رامي الجريدي -حارس مرمى الترجي التونسي- عن ثقته الكبيرة بشأن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا، وصرّح الجريدي تعليقا على انتظار القرار النهائي: "كلما انتظرنا أكثر، كان طعم التتويج أفضل". وأضاف حارس الترجي في حديثه لإذاعة "موزاييك" التونسية: "مهما يحدث، فالميدالية ستظل في الدار، لن نعيدها، أنا متأكد من ذلك وكل اللاعبين وجماهير الترجي". وتُوِّج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعدما انسحب الوداد الرياضي المغربي بسبب أزمة تقنية الفيديو.
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في عيد ميلاده..وائل جمعة صخرة ودعت كرة القدم بالدموع

"صخرة تحطم عليها كل المهاجمين".. مقولة أطلقها العديد من الجماهير المصرية بشكل عام، وجماهير الأهلي بشكل خاص على الصخرة وائل جمعة، نجم دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني، هو مدافع من الطراز الرفيع، لاعب نجح في حصد ألقاب مع فريقه أو منتخب بلاده، مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، ويحتفل الأسطوري وائل جمعة اليوم السبت بعيد ميلاد الـ44. ونشر حساب الأهلي على "تويتر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟.
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«استقالة وهمية».. كيف يدير أبو ريدة الكرة المصرية؟

يبدو أن الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، من رئاسة اتحاد الكرة لا تعدو كونها استقالة وهمية، حيث إن كل المعلومات تؤكد أن أبو ريدة، مازال يدير الجبلاية من الخارج، ويكفي أنه هو المنوط به للتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على موافقة لتشكيل اللجنة الخماسية التي ستدير اتحاد الكرة. عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، تقدم هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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مران الأهلي.. تأهيل محمد محمود وجلسة خاصة مع السولية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث بدأ المران بجلسة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث لاسارتي مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك. وعقد لاسارتي جلسة فنية مع عمرو السولية لاعب الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة المهمة القادمة.
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علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
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قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
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