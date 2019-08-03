سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اعتماد حركة المساعدين بمديرية أمن القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كشف مصدر مطلع بمديرية أمن القليوبية، "رفض ذكر اسمه"، عن أن اللواء طارق العجيزى مدير الأمن الجديد، انتهى من إعداد حركة مساعدي مدير الأمن داخل المديرية، ومن المقرر أن تعلن خلال اليومين القادمين. وأفاد المصدر بأن الحركة تشمل شغل اللواء أشرف درويش منصب مساعد المدير للأمن العام، واللواء أحمد السيد لمنصب مساعد المدير للوحدات والأقسام، واللواء مروان حبيب مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء حمدي شوشة مساعد المدير للأفراد، واللواء حسن عبدالحميد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد جندية مديرا لإدارة التدريب.
وتتضمن الحركة تعيين مساعدي فرق، وهم: اللواء خالد الديب مساعد المدير لفرقة شبرا الخيمة، واللواء أسامة عبدالفتاح، مساعد المدير لفرقة الخانكة، واللواء حسين جندية مساعد المدير لفرقة بنها. وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أصدر حركة تنقلات وترقيات الشرطة أواخر الشهر الماضى التى شملت عددا من قيادات القليوبية. وتقرر
اقرأ المزيد
مقبرتي-شهيدة-الحب و-الكهنوت-بيتوزيرس وسراديب-المعبد-هُنا-تونا-الجبل ‎ (14)

الآثار: فك مقبرة «توتو» لنقلها إلى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، عن انتهاء مرممي المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها. وأُضيف جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: ندعم أصحاب السيارات الفارهة بشرط

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن استثناء مَن لديه سيارة فارهة من حذف غير المستحقين للدعم بشرط أن تكون تلك السيارة يعمل عليها كمصدر رزق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتقدم بتظلم لإثبات حقه. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، إذ بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها 37 قاعدة بيانات، ونستهدف زيادتها لـ50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

بعد المقاهي.. إغلاق المطاعم ليلا في الإسماعيلية

أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، قرارا شمل إغلاق المطاعم وما يعادلها من محال لتقديم مأكولات أو مشروبات بقصد تناولها في ذات المحل سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو أرض فضاء أو ما شابه ذلك، وإغلاق جميع محلات ألعاب البلاي ستيشن في الساعة الواحدة صباحا خلال فصل الصيف والساعة 12 خلال فصل الشتاء بالمدينة بالإضافة إلى إغلاق المطاعم في القرى الساعة 12 في فصل الصيف والساعة الحادية عشر خلال فصل الشتاء مع إعفاء المطاعم السياحية من القرار.
بناء (3)

بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
اقرأ المزيد من الأخبار
خطوط نقل كهرباء

14 منطقة.. تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء بالقليوبية

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، اليوم السبت عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شبين القناطر وقليوب وقها، لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات، مشيرة إلى أن انقطاع التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم. وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن فصل التيار سوف يؤثر على عدد من القرى بالمراكز الثلاث وهي قرى "طحانوب وكفر طحا والمريخ وتل بنى تميم والكردى ومنشية الكرام وكفر شبين وصنافير والصباح وكفر السبيل وعرب السنابلة وأبو المعاطى ونوى والقشيش".
سياحة (8)

18 ألف مرشد ضد السياحة.. هل ينتهي الخلاف في المحاكم؟

الرواج الذي يشهده قطاع السياحة في الفترة الحالية، حسب ما يتداول من تصريحات على لسان وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وما تُعلن عنه التقارير الصادرة من وكالات عالمية، يشير إلى سير السياحة في طريق العودة لأرقام ما قبل 2011. وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح محققين لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أن الأرقام انخفضت بعد ثورة 25 يناير، وبدأ القطاع في العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة بـ5.4 مليون سائح خلال عام 2016.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

صيادلة القليوبية: تصريحات «زايد» عدائية وغير مسئولة

أدانت نقابة الصيادلة بالقليوبية تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال عقدها اجتماعا مع المسئولين في محافظة بورسعيد بعد مشاركتها في ماراثون، ووصفتها بغير المسؤولة. وأصدرت النقابة، اليوم الأحد، بيانا، عبرت فيه عن حالة الاستياء بين جموع الصيادلة بسبب التصريحات التى وصفوها بالمسيئة والعدائية التي وجهتها وزيرة الصحة لهم، واعتبروها تهكما على الصيادلة وتقليلا من دورهم في المنظومة الصحية، وإهدارا لجهودهم في إنجاح العديد من المبادرات، وفي مقدمتها 100 مليون صحة وحملات فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها.
هدم-عقار -على المواطنين-في-طوخ (4)

قرار بهدم عقار «مائل» في طوخ.. وإخلاء سكانه

قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، هدم عقار مكون من 4 طوابق بقرية جزيرة الأحرار بطوخ، لخطورته على سكانه، كما قررت اللجنة إخلاءه من المواطنين، على أن يتم الهدم على نفقة صاحب العقار لوجود عيوب إنشائية به، ما أدى إلى ميله بنحو 20 سنتيمترا. وتفقد محمد خيري، رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ، برفقة لجنة من الإدارة الهندسية بمدينة طوخ، المنزل، وقرروا إحالة الموضوع للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإخلاء المنزل حرصا على سلامة قاطنيه. وانتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتم الإخلاء، وحُرر محضر بالواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org