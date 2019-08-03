اعتماد حركة المساعدين بمديرية أمن القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

كشف مصدر مطلع بمديرية أمن القليوبية، "رفض ذكر اسمه"، عن أن اللواء طارق العجيزى مدير الأمن الجديد، انتهى من إعداد حركة مساعدي مدير الأمن داخل المديرية، ومن المقرر أن تعلن خلال اليومين القادمين. وأفاد المصدر بأن الحركة تشمل شغل اللواء أشرف درويش منصب مساعد المدير للأمن العام، واللواء أحمد السيد لمنصب مساعد المدير للوحدات والأقسام، واللواء مروان حبيب مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء حمدي شوشة مساعد المدير للأفراد، واللواء حسن عبدالحميد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد جندية مديرا لإدارة التدريب.

وتتضمن الحركة تعيين مساعدي فرق، وهم: اللواء خالد الديب مساعد المدير لفرقة شبرا الخيمة، واللواء أسامة عبدالفتاح، مساعد المدير لفرقة الخانكة، واللواء حسين جندية مساعد المدير لفرقة بنها. وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أصدر حركة تنقلات وترقيات الشرطة أواخر الشهر الماضى التى شملت عددا من قيادات القليوبية. وتقرر