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رامز أمير: بحب أحمد السقا ونفسي أبقى زيه

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا
عبر الفنان رامز أمير عن إعجابه الشديد بالفنان أحمد السقا، الذي يعتبره النجم المفضل له، ونشر صور تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "آسف لو هطول عليكوا شوية بس نفسي أقول كلمتين من قلبي لنجم هو اللي ليه الفضل الأول إني أحب الأكشن، يمكن الناس متعرفش وأحمد السقا نفسه ميعرفش.. بس حبي للتمثيل وللأكشن بدأ معايا لما شوفت "شورت وفنلة وكاب" ومن ساعتها وبقى هو البطل بتاعي اللى نفسي أبقى زيه.. حبى ليه هو اللى خلانى أمثل.. هو اللى خلانى أعمل أكشن، وتابع: "أنا بدون مبالغة اتفرجت على فيلم لأحمد السقا حوالى عشرين مرة ويمكن أكتر".
وأضاف: السقا بالنسبالى مش بس نجم الأكشن الأول.. السقا نجم هفضل أتعلم منه كل يوم، بتعلم من نجوميته وبتعلم من أخلاقه، واختتم: "هفضل طول عمرى من معجبينك يا نجم مصر الأول".  يذكر أن رامز أمير يشارك فى بطولة فيلم "حملة فرعون" بجانب كل من عمرو سعد وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي، وبمشاركة
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يسرا وسوسن بدر تعزيان في والدة هالة صدقي

حرصت الفنانات يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر ،والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانان خالد زكي وإدوارد، ورئيس المركز الكاثوليكى، الأب بطرس دانيال على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي. وكان قد حضر منذ قليل كلا من الإعلامية منى الشاذلي وبوسي شلبي وعبير صبري وبوسي وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوي. وكانت الفنانة هالة صدقي، قد صرحت بأن والدتها لم تكن تعاني من أي أمراض، ولذا مثل رحيلها صدمة لها، إذ قطعت إجازتها في الساحل الشمالي بعد هذه الخسارة المفجعة.
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بعد الانفصال.. هنا شيحة تعود بـ«شخصية جديدة»

كتبت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نصيحة بدت لجمهورها "مقصودة وموجهة"، خاصة أنه أول تعليق لها عبر حسابها تتحدث فيه عن وضعها بعد الانفصال عن الفنان أحمد فلوكس. وشاركت "هنا" صورة مكتوبا عليها بالإنجليزية: "كل مرحلة مقبلة من حياتك تستلزم أن تظهر بشكل مختلف عنك تماما"، وعلقت عليها قائلة: "أهلا بنسختي الجديدة، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي". يذكر أن فلوكس وهنا شيحة تزوجا في أكتوبر الماضي، خلال حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.
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إليسا ترد على استبعادها من «ذا فويس» بهذه الطريقة

برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" أحد أكثر البرامج شهرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اكتشافه عديدا من المواهب على مدى السنوات الماضية، وكان من بين أسباب شهرته لجنة التحكيم الشهيرة "كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، أحلام"، وسرعان ما تتبدل مواقع النجوم فتم استبعاد صابر الرباعي سابقًا ليحل مكانه النجم محمد حماقي، كما تم استبعاد عاصي الحلاني ليحل مكانه النجم راغب علامة، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت باستبعاد إليسا التي حل مكانها مؤخرًا النجمة سميرة سعيد.
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زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.
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نجوم الفن في عزاء النجم فاروق الفيشاوي (صور)

أقيم اليوم الأحد، عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى، منهم أحمد السقا، هانى مهنا، حسن الرداد، محمد الشقنقيرى، إلهام شاهين، فيفى عبده، هالة سرحان، عماد رشاد، أشرف زكى، أحمد بدير، فتوح أحمد، يسرى نصر الله، أشرف عبد الغفور، المخرج محمد العدل.. فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
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أحمد السقا ومنى زكي معا مجددا في «العنكبوت»

تعاقد الفنان أحمد السقا على فيلم "العنكبوت"، للمخرج أحمد نادر جلال، والمؤلف محمد ناير، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسبوع المقبل. وأعلنت الجهة المنتجة، عن انضمام النجمة منى زكي، لتكون البطلة الرئيسية أمام "السقا" خلال أحداث الفيلم، وتم حسم الأمر بعد المفاوضات بينها وبين الجهة المنتجة للعمل. "العنكبوت" تعتمد أحداثه على الأكشن والإثارة بفكرة جديدة على السينما المصرية خاصة أن بطله نجم كبير حققت أعماله نجاحاً كبيراً، كما أن هناك عاملاً آخر وهو وجود مخرج له بصمة كبيرة بحجم نادر جلال.
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النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.
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