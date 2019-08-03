رامز أمير: بحب أحمد السقا ونفسي أبقى زيه

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

الفنان أحمد السقا

عبر الفنان رامز أمير عن إعجابه الشديد بالفنان أحمد السقا، الذي يعتبره النجم المفضل له، ونشر صور تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "آسف لو هطول عليكوا شوية بس نفسي أقول كلمتين من قلبي لنجم هو اللي ليه الفضل الأول إني أحب الأكشن، يمكن الناس متعرفش وأحمد السقا نفسه ميعرفش.. بس حبي للتمثيل وللأكشن بدأ معايا لما شوفت "شورت وفنلة وكاب" ومن ساعتها وبقى هو البطل بتاعي اللى نفسي أبقى زيه.. حبى ليه هو اللى خلانى أمثل.. هو اللى خلانى أعمل أكشن، وتابع: "أنا بدون مبالغة اتفرجت على فيلم لأحمد السقا حوالى عشرين مرة ويمكن أكتر".

وأضاف: السقا بالنسبالى مش بس نجم الأكشن الأول.. السقا نجم هفضل أتعلم منه كل يوم، بتعلم من نجوميته وبتعلم من أخلاقه، واختتم: "هفضل طول عمرى من معجبينك يا نجم مصر الأول". يذكر أن رامز أمير يشارك فى بطولة فيلم "حملة فرعون" بجانب كل من عمرو سعد وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي، وبمشاركة