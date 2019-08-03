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وزير التموين: ندعم أصحاب السيارات الفارهة بشرط

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
د. علي المصيلحي وزير التموين
د. علي المصيلحي وزير التموين
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن استثناء مَن لديه سيارة فارهة من حذف غير المستحقين للدعم بشرط أن تكون تلك السيارة يعمل عليها كمصدر رزق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتقدم بتظلم لإثبات حقه. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، إذ بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها 37 قاعدة بيانات، ونستهدف زيادتها لـ50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.
وأكد الوزير أن تنقية بطاقات التموين مستمرة وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية.وحددت الوزارة في منشور رسمي، 12 معيارا لحذف المواطنين غي رالمستحقين للدعم، هي:- استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.- الاسرة لديها
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الآثار: فك مقبرة «توتو» لنقلها إلى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، عن انتهاء مرممي المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها. وأُضيف جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.
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اعتماد حركة المساعدين بمديرية أمن القليوبية

كشف مصدر مطلع بمديرية أمن القليوبية، "رفض ذكر اسمه"، عن أن اللواء طارق العجيزى مدير الأمن الجديد، انتهى من إعداد حركة مساعدي مدير الأمن داخل المديرية، ومن المقرر أن تعلن خلال اليومين القادمين. وأفاد المصدر بأن الحركة تشمل شغل اللواء أشرف درويش منصب مساعد المدير للأمن العام، واللواء أحمد السيد لمنصب مساعد المدير للوحدات والأقسام، واللواء مروان حبيب مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء حمدي شوشة مساعد المدير للأفراد، واللواء حسن عبدالحميد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد جندية مديرا لإدارة التدريب.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

بعد المقاهي.. إغلاق المطاعم ليلا في الإسماعيلية

أصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، قرارا شمل إغلاق المطاعم وما يعادلها من محال لتقديم مأكولات أو مشروبات بقصد تناولها في ذات المحل سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو أرض فضاء أو ما شابه ذلك، وإغلاق جميع محلات ألعاب البلاي ستيشن في الساعة الواحدة صباحا خلال فصل الصيف والساعة 12 خلال فصل الشتاء بالمدينة بالإضافة إلى إغلاق المطاعم في القرى الساعة 12 في فصل الصيف والساعة الحادية عشر خلال فصل الشتاء مع إعفاء المطاعم السياحية من القرار.
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بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
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12 شرطا.. التموين تعلن موعد حذف غير المستحقين بالمرحلة الرابعة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا بنهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن موزانة وزارة التموين بلغت العام الماضي 86 مليار جنيه، وتبلغ العام الحالي 89 مليار جنيه، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ وملوش لازمة"، مشددا على أن "المطلوب الآن هو إدارة مبلغ الـ 89 مليار جنيه بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه"، حسب تعبيره.
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بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 بشأن بدء التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي" الثانية لعام 2019، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، منوها بضرورة قيام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
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الجمعة المقبل.. بداية الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموينه عن ان العمل بالأوكازيون الصيفي، سيبدأ اعتبارا من يوم 26 يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهر، إذ سوف يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين، على أن تكون المشاركة في الأوكازيون غير إلزامية للتجار، وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية. ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام.
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دعم التموين| شروط الحذف بالمرحلة الرابعة وطرق التظلم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أول يوليو الجاري، المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم التمويني، ومن المقرر استمرارها حتى يوم 25 أغسطس المقبل. وشهدت المراحل الثلاث السابقة، التي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حذف ما يقرب من 410 آلاف بطاقة تموينية فى المرحلة الأولى، ونحو 420 ألف بطاقة فى المرحلة الثانية، ونحو 460 ألف بطاقة فى المرحلة الثالثة، بإجمالى 1.29 مليون بطاقة مقيد عليها 500 ألف مواطن، وتم بالفعل وقف صرف المقررات التموينية لهم، بينما يستمر صرف الخبز المدعم لهم، بحسب تصريحات الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين.
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