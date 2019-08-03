وزير التموين: ندعم أصحاب السيارات الفارهة بشرط

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

د. علي المصيلحي وزير التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن استثناء مَن لديه سيارة فارهة من حذف غير المستحقين للدعم بشرط أن تكون تلك السيارة يعمل عليها كمصدر رزق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتقدم بتظلم لإثبات حقه. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، إذ بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها 37 قاعدة بيانات، ونستهدف زيادتها لـ50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.

وأكد الوزير أن تنقية بطاقات التموين مستمرة وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية.وحددت الوزارة في منشور رسمي، 12 معيارا لحذف المواطنين غي رالمستحقين للدعم، هي:- استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.- الاسرة لديها