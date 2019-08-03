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إطلاق نار بالقرب من متجر بأمريكا.. وإصابة 18 شخصا

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 18 شخصا في إطلاق نار بالقرب من متجر في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة: إنها تصدت لشخص يُطلق الرصاص في مدينة "إل باسو"، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري. وأضافت على "تويتر": "الوضع ما زال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة. والإثنين الماضي، أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
وعرضت مقاطع مصورة بُثتت على مواقع التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في جميع الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية. وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟ "من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك". ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 مواد غذائية
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ترامب (1)

أزمة جديدة.. أسباب فشل مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات

لا تزال الأزمات السياسية التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الداخلي، تُهدد فرص الاستقرار في إدارة البيت الأبيض، خاصة أن كل الإجراءات التي يتخذها على المستوى السياسي تجد معارضة شديدة من الكونجرس، وجاء اختيار جون راتكليف، عضو الكونجرس الجمهوري عن تكساس، كأحدث الملفات التي لم يستطع الرئيس الأمريكي خلالها إقناع الكونجرس بتوليه منصب رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي يدير كل الأجهزة المعلوماتية في الولايات المتحدة، بما في ذلك CIA.
تحذيرات-لترامب-من-الإفراط-في-عقوبات-روسيا

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا لتسميمها جاسوس سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا عام 2018. في بريطانيا عام 2018. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس في بيان إن "واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو من جانب المؤسسات المالية الدولية"، بحسب فرانس برس، مضيفة أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضًا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو.
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
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حمزة بن لادن

أمريكا رصدت مليون دولار لضبطه.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة. وفي بداية العام الحالي، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن "الرؤوس الثمينة".
ترامب وماي

بعد إهانة ترامب.. استقالة السفير البريطاني في أمريكا

تقدم السير كيم داروش، السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، باستقالته، اليوم الأربعاء، على خلفية الأزمة التي وقعت بين واشنطن ولندن، عقب تسريب مراسلات له، ينتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وخلال الرسائل المسربة التي بدت أنها منذ صيف 2017، قال السير كيم: "الرئيس ترامب يشيع انعدام الأمن، ويمكن أن يواجه العار والسقوط". وأضاف: "نحن لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير، فهي أقل من حيث الأداء وأكثر صعوبة في التوقع، وتمزق الفصائل، وهي خرقاء من الناحية الدبلوماسية وغير كفؤة".
البحرية الأمريكية

تفاصيل خطة أمريكا لحماية الملاحة في الخليج

"لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة"، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التساؤل في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، في أعقاب الهجوم على ناقلات نفطية في الخليج العربي. والآن، يبدو أن الولايات المتحدة وجدت طريقة لتنفيذ هذه الخطة، حيث قال جنرال أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تشكيل تحالف عسكري، خلال الأسبوعين المقبلين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تلقي واشنطن باللوم على إيران والمقاتلين التابعين لها بالوقوف وراء هذه الهجمات.
صحف-سعودية

صحف سعودية: أوروبا تعاقب إيران.. ولا شعارات في الحج

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت رفض المملكة رفع أي شعارات في الحج واستعرضت أيضا العقوبات الأمريكية على حزب الله وغيرها من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "تفاهم أمريكي ـ روسي في سوريا لإضعاف إيران ومحاربة القاعدة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المفاوضات بين واشنطن وموسكو أسفرت عن "تفاهمات" تسمح للجيش الأمريكي بتوجيه "ضربات جراحية" في سوريا، تستهدف متطرفين قريبين من تنظيم القاعدة، يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، بالتزامن مع قيام روسيا بـ"خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران.
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