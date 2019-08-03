إطلاق نار بالقرب من متجر بأمريكا.. وإصابة 18 شخصا

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 18 شخصا في إطلاق نار بالقرب من متجر في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة: إنها تصدت لشخص يُطلق الرصاص في مدينة "إل باسو"، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري. وأضافت على "تويتر": "الوضع ما زال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة. والإثنين الماضي، أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وعرضت مقاطع مصورة بُثتت على مواقع التواصل الاجتماعي رواد المهرجان يجرون بشكل مرتبك في جميع الاتجاهات في الوقت الذي كان يمكن فيه سماع صوت فرقعة عالية في الخلفية. وسمع صوت امرأة في المقطع وهي تقول "ماذا يحدث؟ "من الذي يطلق النار في مهرجان جارليك". ويتضمن مهرجان جيلروي جارليك الذي تأسس عام 1979 مواد غذائية