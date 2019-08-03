رياضة

حارس الترجي: إعادة الميداليات والكأس؟ نحن الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
الترجي
الترجي
تحدث رامي الجريدي -حارس مرمى الترجي التونسي- عن ثقته الكبيرة بشأن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا، وصرّح الجريدي تعليقا على انتظار القرار النهائي: "كلما انتظرنا أكثر، كان طعم التتويج أفضل". وأضاف حارس الترجي في حديثه لإذاعة "موزاييك" التونسية: "مهما يحدث، فالميدالية ستظل في الدار، لن نعيدها، أنا متأكد من ذلك وكل اللاعبين وجماهير الترجي". وتُوِّج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعدما انسحب الوداد الرياضي المغربي بسبب أزمة تقنية الفيديو.
وأكمل الجريدي الذي كان الحارس الأساسي في مباراة الوداد: "نحن الأبطال، المحكمة الرياضية حسمت موقفها، ونحن في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي". وأتم: "قد يتم إقرار عقوبات، ولكن لا أتوقع سحب اللقب من الترجي". وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية بيانا أعلنت فيه تقدم الوداد يوم 14 يونيو الماضي بطعن على قرار الاتحاد
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مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
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في عيد ميلاده..وائل جمعة صخرة ودعت كرة القدم بالدموع

"صخرة تحطم عليها كل المهاجمين".. مقولة أطلقها العديد من الجماهير المصرية بشكل عام، وجماهير الأهلي بشكل خاص على الصخرة وائل جمعة، نجم دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني، هو مدافع من الطراز الرفيع، لاعب نجح في حصد ألقاب مع فريقه أو منتخب بلاده، مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، ويحتفل الأسطوري وائل جمعة اليوم السبت بعيد ميلاد الـ44. ونشر حساب الأهلي على "تويتر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا الصخرة وائل جمعة.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. مباراة لن تنساها للصخرة مع فريقنا!؟.
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«استقالة وهمية».. كيف يدير أبو ريدة الكرة المصرية؟

يبدو أن الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، من رئاسة اتحاد الكرة لا تعدو كونها استقالة وهمية، حيث إن كل المعلومات تؤكد أن أبو ريدة، مازال يدير الجبلاية من الخارج، ويكفي أنه هو المنوط به للتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على موافقة لتشكيل اللجنة الخماسية التي ستدير اتحاد الكرة. عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، تقدم هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد

انتهت أزمة محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيده في قائمة الفريق الإفريقية للموسم الجديد، حيث جاء تأخير عملية قيده بسبب خلل فنى في السيستم الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علمًا بأن الخطأ الفني كان من جانب نظام "كاف"، متعلقا بنقل أوناجم من الوداد المغربي إلى الزمالك، وتم إرسال اسم اللاعب في الوقت المحدد. وقيد نادي الزمالك 29 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الهارب إلى البرتغال، الذي انضم لفريق أفيش البرتغالي.
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بيان جديد من «كاف» بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" بيانا رسميا حول لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إلغاء إعادة المباراة، وأكد كاف في بيانه أن اللجنة التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة، لاتخاذ قرار نهائي حول الأزمة، ومناقشة الأمر بكل تفاصيله. وكان الوداد قد توقف عن اللعب، حتى يتم تشغيل تقنية الفيديو، وذلك بعد إلغاء هدف لصالحه في مباراة إياب النهائي، أمام مضيفه الترجي، الذي قرر كاف حينها تتويجه باللقب، قبل أن يتراجع ويطالبه بتسليم الكأس والميداليات، ويعلن عن إعادة اللقاء على ملعب محايد.
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مركز التسوية يرفض اعتماد لائحة الزمالك

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية، حيث أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية بيانا رسميا، علمًا بأن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، كان قد أقام دعوى ضد مجلس اللجنة الأولمبية لإيقاف تنفيذ اللائحة وجاءكالتالي: "أقام ممدوح عباس الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم تداولها بالجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي للزمالك".
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رسميا.. الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

أعلنت المحكمة الدولية الرياضية (كاس)، اليوم الأربعاء، إبطال قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وإعلان الترجي الرياضي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا (2018-2019). وكان الترجي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-2019) بعد الفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف، أحرزه يوسف بلايلي في لقاء الإياب، بعد التعادل بهدف لكل منهما في الذهاب، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة هدف أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.
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