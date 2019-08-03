حارس الترجي: إعادة الميداليات والكأس؟ نحن الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

الترجي

تحدث رامي الجريدي -حارس مرمى الترجي التونسي- عن ثقته الكبيرة بشأن الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا، وصرّح الجريدي تعليقا على انتظار القرار النهائي: "كلما انتظرنا أكثر، كان طعم التتويج أفضل". وأضاف حارس الترجي في حديثه لإذاعة "موزاييك" التونسية: "مهما يحدث، فالميدالية ستظل في الدار، لن نعيدها، أنا متأكد من ذلك وكل اللاعبين وجماهير الترجي". وتُوِّج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعدما انسحب الوداد الرياضي المغربي بسبب أزمة تقنية الفيديو.

وأكمل الجريدي الذي كان الحارس الأساسي في مباراة الوداد: "نحن الأبطال، المحكمة الرياضية حسمت موقفها، ونحن في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي". وأتم: "قد يتم إقرار عقوبات، ولكن لا أتوقع سحب اللقب من الترجي". وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية بيانا أعلنت فيه تقدم الوداد يوم 14 يونيو الماضي بطعن على قرار الاتحاد

وأكمل الجريدي الذي كان الحارس الأساسي في مباراة الوداد: "نحن الأبطال، المحكمة الرياضية حسمت موقفها، ونحن في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي".



وأتم: "قد يتم إقرار عقوبات، ولكن لا أتوقع سحب اللقب من الترجي".



وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية بيانا أعلنت فيه تقدم الوداد يوم 14 يونيو الماضي بطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، ثم تقدم الترجي بطعن ضد نفس القرار يوم 17 يونيو.



ويطالب الوداد في طعنه بإلغاء قرار الكاف بإعادة المباراة، وإعلانه بطلا لدوري الأبطال وحصوله على الجوائز المقررة.



كما طلب الترجي في طعنه باعتبار قرار الكاف باطلا، وإعلانه فائزا بالبطولة مع احتفاظه بالجوائز والميداليات الذهبية التي حصل عليها.