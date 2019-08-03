الآثار: فك مقبرة «توتو» لنقلها إلى العاصمة الإدارية

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

مقبرة أثرية - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، عن انتهاء مرممي المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت على نقلها. وأُضيف جدران المقبرة ضمن سيناريو العرض المتحفي لمتحف العاصمة الإدارية المزمع افتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، لتقديم سيناريو عرض مبهر للعالم ولضيوف مصر من خلال إبراز جمال وعظمة آثار مدن وعواصم مصر القديمة.

وعُثر على مكان هذه المقبرة ومدخلها عام 2018 في أثناء عملية القبض على أحد العصابات الذي حاول الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الأثرى بمنطقة الديابات والذي لا يتبع المجلس الأعلى للآثار. وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الأثري والعلمي عن