رامي جمال وتوما ينضمان لألبوم هيثم شاكر بهذه الأغنية

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

هيثم شاكر

انضم الشاعر أمير طعيمة ورامي جمال وتوما لألبوم هيثم شاكر «معرفة قديمة» بأغنية (تيجي منك) التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيّام قليلة من طرح الألبوم بالأسواق. من المقرر أن يطرح هيثم الألبوم في أغسطس الجاري، ويضم 12 أغنية، هي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

طرح هيثم منذ أسبوع كليب أغنية ماتوصونيش، من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان، ويقول هيثم شاكر "استمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، وتعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل