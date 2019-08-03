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رامي جمال وتوما ينضمان لألبوم هيثم شاكر بهذه الأغنية

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
انضم الشاعر أمير طعيمة ورامي جمال وتوما لألبوم هيثم شاكر «معرفة قديمة» بأغنية (تيجي منك) التي انتهى هيثم من تسجيلها وضمها للألبوم قبل أيّام قليلة من طرح الألبوم بالأسواق. من المقرر أن يطرح هيثم الألبوم في أغسطس الجاري، ويضم 12 أغنية، هي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا"، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين.
طرح هيثم منذ أسبوع كليب أغنية ماتوصونيش، من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان، ويقول هيثم شاكر "استمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، وتعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل
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أصالة لابنتها شام: «أنت روحي والسبب الأكبر لنجاحي»

نشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها الكبرى (شام)، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» ووجهت لها رسالة مليئة بالحب احتفالا بعيد ميلادها، حيث كتبت: «أنت دليلي للنقاء.. أنت مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السبب الأكبر لنجاحي.. أنت روحي، أنت عيناي التي أرى بهما.. أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكل أبنائي.. أنت الدليل لي، أنت عنوان أملي وأنت غدي.. كلّ عام تكبرين فيه يكبر كل ماذكرت ويتجدد.. لولاكِ ماكنتُ أنا أنا، كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة.. وحين أراكِ أرى من خلالك عمري.. يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ».
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عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

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إيناس-عبد-الدايم

اعتماد برنامج الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى أول سبتمبر. وأكدت عبد الدايم، أن الدورة الـ 28 تشهد جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس، والجزائر، وغينيا، وناميبيا، مشيرة إلى أنه من المهرجانات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها الوزارة منذ ميلاده عام 1990.
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ألبومات صيف 2019.. الهضبة ينافس بالألبوم الـ32

حالة كساد سيطرت على سوق الكاسيت خلال السنوات الماضية، لأسباب مختلفة، ورغم ذلك يشهد سوق الغناء فى الموسم الصيفى الجارى، حالة من النشاط والانتعاش، وذلك بطرح عدة ألبومات غنائية لعدد من النجوم، وترقب طرح ألبومات أخرى، فضلًا عن الأغنيات السينجل، والحفلات التى يرتكز أغلبها فى المدن الساحلية، كل هذا بالإضافة إلى عودة عدد من المطربين الغائبين عن الساحة منذ سنوات، ما يدل على منافسة شرسة منتظرة يشهدها صيف 2019. ومن أبرز المطربين المنتظر طرحهم لألبومات بالفترة المقبلة:-
هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطرح برومو «ماتوصنيش»: أهم أغاني الألبوم

أطلق الفنان هيثم شاكر، برومو كليب "ماتوصنيش"، قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب الذي تم تصويره في مدينة أثينا المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، واستمرت فترة التحضير لهذا الألبوم أكثر من 5 سنوات، ويقول هيثم: "تعودّت أن أفاجئ الجمهور دائمًا ومتفائل برد الفعل"، وبخصوص الكليب صرّح "استمتعت بتصوير الكليب في اليونان وساظهر مع المخرج يانيس بشكل مختلف واستخدمنا تقنيات جديدة، وأغنية ماتوصنيش واحدة من أهم أغاني الألبوم وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور".
دنيا- سمير- غانم

الحلفاوي يشيد بـ«وأدينا النهارده».. وهكذا ردت «دنيا»

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأغنية "وأدينا النهارده" التي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض باهرة، ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة النهائي التي جمعت بين منتخبي السنغال والجزائر، ونجح محاربو الصحراء مساء الجمعة، في نيل اللقب باستاد القاهرة الدولي. والأغنية من ألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي، وتقول كلماتها التي كتبها أمير طعيمة: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".
محمد-منير

محمد منير يطرح أغنية «مهموم» قريبًا

شوق الكينج محمد منير، جمهوره، لأحدث أغانيه، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بوستر أغنيته "مهموم"، وعلق: "قريبًا"، وقد تفاعل معه متابعوه بشكل واسع، مؤكدين أنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر. ويتعاون منير في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، وهي الثانية التي يطرحها خلال العام الحالي بعد "أنت البطل" التي قدمها في إعلان من أجل جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 وقد لاقت الأغنية إعجاب الكثيرين من جمهور الكينج.
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