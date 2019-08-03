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20 قتيلا و18 مصابا حصيلة إطلاق نار في متجر بأمريكا

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية
الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية
أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء السبت، أن 18 شخصًا أصيبوا فى الواقعة التي جرت قرب أحد محلات (وول مارت) بولاية (تكساس) الأمريكية. وقالت الشرطة: إن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان. وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور".
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة، وأسفر عن سقوط عدة قتلى وجرحى، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن قناة "سي إن إن" الأمريكية. وقالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سُمع دوي إطلاق نار في وول مارت قرب مركز سيلو فيستا، وإنه جرى إجلاء المتسوقين
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دونالد ترامب

أول رد من ترامب على مقتل 20 أمريكيًا في هجوم تكساس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار المروع الذي وقع أمس السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى". وأضاف "تحدثت مع حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفدرالية". وأكدت السلطات في مدينة إل باسو سقوط عدد من القتلى واعتقال شخص عقب حادث إطلاق نار السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الحدودية مع المكسيك.
الشرطة الامريكية

إطلاق نار بالقرب من متجر بأمريكا.. وإصابة 18 شخصا

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 18 شخصا في إطلاق نار بالقرب من متجر في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة: إنها تصدت لشخص يُطلق الرصاص في مدينة "إل باسو"، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري. وأضافت على "تويتر": "الوضع ما زال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة. والإثنين الماضي، أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
ترامب (1)

أزمة جديدة.. أسباب فشل مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات

لا تزال الأزمات السياسية التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الداخلي، تُهدد فرص الاستقرار في إدارة البيت الأبيض، خاصة أن كل الإجراءات التي يتخذها على المستوى السياسي تجد معارضة شديدة من الكونجرس، وجاء اختيار جون راتكليف، عضو الكونجرس الجمهوري عن تكساس، كأحدث الملفات التي لم يستطع الرئيس الأمريكي خلالها إقناع الكونجرس بتوليه منصب رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي يدير كل الأجهزة المعلوماتية في الولايات المتحدة، بما في ذلك CIA.
تحذيرات-لترامب-من-الإفراط-في-عقوبات-روسيا

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا لتسميمها جاسوس سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا عام 2018. في بريطانيا عام 2018. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس في بيان إن "واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو من جانب المؤسسات المالية الدولية"، بحسب فرانس برس، مضيفة أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضًا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو.
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الشرطة الامريكية

إطلاق نار بالقرب من متجر بأمريكا.. وإصابة 18 شخصا

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 18 شخصا في إطلاق نار بالقرب من متجر في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت الشرطة: إنها تصدت لشخص يُطلق الرصاص في مدينة "إل باسو"، وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري. وأضافت على "تويتر": "الوضع ما زال متطورا"، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد، ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق المدينة. والإثنين الماضي، أطلق شخص مجهول النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا قد وقعوا جراء الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
حمزة بن لادن

أمريكا رصدت مليون دولار لضبطه.. أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وخليفته المحتمل، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ولم يدل المسؤولون بمعلومات بشأن مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة. وفي بداية العام الحالي، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن "الرؤوس الثمينة".
ترامب وماي

بعد إهانة ترامب.. استقالة السفير البريطاني في أمريكا

تقدم السير كيم داروش، السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، باستقالته، اليوم الأربعاء، على خلفية الأزمة التي وقعت بين واشنطن ولندن، عقب تسريب مراسلات له، ينتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وخلال الرسائل المسربة التي بدت أنها منذ صيف 2017، قال السير كيم: "الرئيس ترامب يشيع انعدام الأمن، ويمكن أن يواجه العار والسقوط". وأضاف: "نحن لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير، فهي أقل من حيث الأداء وأكثر صعوبة في التوقع، وتمزق الفصائل، وهي خرقاء من الناحية الدبلوماسية وغير كفؤة".
البحرية الأمريكية

تفاصيل خطة أمريكا لحماية الملاحة في الخليج

"لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة"، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التساؤل في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، في أعقاب الهجوم على ناقلات نفطية في الخليج العربي. والآن، يبدو أن الولايات المتحدة وجدت طريقة لتنفيذ هذه الخطة، حيث قال جنرال أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تشكيل تحالف عسكري، خلال الأسبوعين المقبلين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تلقي واشنطن باللوم على إيران والمقاتلين التابعين لها بالوقوف وراء هذه الهجمات.
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