20 قتيلا و18 مصابا حصيلة إطلاق نار في متجر بأمريكا

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء السبت، أن 18 شخصًا أصيبوا فى الواقعة التي جرت قرب أحد محلات (وول مارت) بولاية (تكساس) الأمريكية. وقالت الشرطة: إن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان. وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة، وأسفر عن سقوط عدة قتلى وجرحى، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن قناة "سي إن إن" الأمريكية. وقالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سُمع دوي إطلاق نار في وول مارت قرب مركز سيلو فيستا، وإنه جرى إجلاء المتسوقين