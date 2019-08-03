في غياب كهربا.. أفيس يودع منافسات كأس البرتغال

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

كهربا

ودع فريق ديسبورتيفو أفيس منافسات كأس البرتغال، في الوقت القاتل خلال المباراة التي جمعته بنظيره جل فيسنتي ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة، ولم يشارك محمود عبدالمنعم كهربا في المباراة، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بسبب أزمته مع الزمالك. وخسر فريق ديسبورتيفو أفيس المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع بطولة كأس دوري البرتغال من المرحلة الأولى المؤهلة لمرحلة المجموعات، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكنه شهد ركلة جزاء مهدرة من جانب فريق أفيس في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

الشوط الثاني جاء مشتعلا حيث تقدم فريق أفيس مبكرا عن طريق ويلنتون في الدقيقة 53، ثم تعادل فيستني في الدقيقة 63 عن طريق ساندرو ليما. وبعدها تقدم فيسنتي في الدقيقة 72 عن طريق لورينسي رودريجيز، قبل أن يتعادل بيو بعدها بثلاث دقائق فقط وتحديدًا في الدقيقة 75، ثم سجل بوزاهيدار كرايف هدفا قاتلا في الدقيقة