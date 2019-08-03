رياضة

في غياب كهربا.. أفيس يودع منافسات كأس البرتغال

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
كهربا
كهربا
ودع فريق ديسبورتيفو أفيس منافسات كأس البرتغال، في الوقت القاتل خلال المباراة التي جمعته بنظيره جل فيسنتي ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة، ولم يشارك محمود عبدالمنعم كهربا في المباراة، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بسبب أزمته مع الزمالك. وخسر فريق ديسبورتيفو أفيس المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع بطولة كأس دوري البرتغال من المرحلة الأولى المؤهلة لمرحلة المجموعات، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكنه شهد ركلة جزاء مهدرة من جانب فريق أفيس في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.
الشوط الثاني جاء مشتعلا حيث تقدم فريق أفيس مبكرا عن طريق ويلنتون في الدقيقة 53، ثم تعادل فيستني في الدقيقة 63 عن طريق ساندرو ليما. وبعدها تقدم فيسنتي في الدقيقة 72 عن طريق لورينسي رودريجيز، قبل أن يتعادل بيو بعدها بثلاث دقائق فقط وتحديدًا في الدقيقة 75، ثم سجل بوزاهيدار كرايف هدفا قاتلا في الدقيقة
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كهربا

الأهلي: ليس لنا علاقة بكهربا.. وسنضمه في هذه الحالة

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة تواصل النادي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك الذي هرب من القلعة البيضاء ووقع على عقود لنادي أفيس البرتغالي، حيث أوضح المصدر أن النادي ليس له علاقة حتى الآن بمحمود كهربا وقال المصدر إن الأهلي لن يتدخل أبدا أو يكون طرفًا في الأزمة الحالية بين اللاعب ونادي الزمالك. وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الأهلي في ضم كهربا عندما تنتهي العلاقة بينه وبين الزمالك بشكل تام ويتأكد صحة الوضع القانوني للاعب تماما، وقتها من الممكن التعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.
كهربا

مفاجأة.. أفيس البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد، ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي.
كهربا

تقارير تركية: عقبة وحيدة تفصل كهربا عن دينيزلي سبور

أكدت تقارير تركية أن محمود عبدالمنعم "كهربا" طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويًّا من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى دينيزلي سبور التركي، وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، المهتم بأخبار الفريق التركي، أن النادي المحلي عرض على كهربا الحصول على مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه. وأشار الموقع، بحسب مصادره، إلى أن المفاوضات بين كهربا ومسؤولي الفريق التركي ستستأنف من جديد خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول إلى حل وسط ومن ثم التوقيع على العقود.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
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