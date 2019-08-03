جونسون للسيسي: أتطلع لمقابلتك في قمة «G7»

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أكد أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: إن الرئيس السيسي توجه، خلال الاتصال، بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، وبخاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيدا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية.وأكد جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، معبرا عن تطلعه للقاء الرئيس