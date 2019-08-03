أمن الجيزة يضبط المتهمين بالسطو على محطة وقود بالهرم

تحرير:محمد الشاملي ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

سطو مسلح - تعبيرية

6 أيام من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال المباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات حادث السطو المسلح على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وتوصلت جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن 6 متهمين ثبت تورطهم في الواقعة، تنوعت أدوارهم ما بين التنفيذ والمراقبة وتأمين عملية الهروب إلى طريق المريوطية ومنه إلى مناطق جنوب محافظة الجيزة بعيدا عن ملاحقات قوات الشرطة.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمود السبيلي ونائباه اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس وبمشاركة ضباط فرقتي الهرم والجنوب. تركزت خطة البحث على فحص العاملين الحاليين والسابقين في المحطة، ومراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير هروب