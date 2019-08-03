جريمة

أمن الجيزة يضبط المتهمين بالسطو على محطة وقود بالهرم

تحرير:محمد الشاملي ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
سطو مسلح - تعبيرية
سطو مسلح - تعبيرية
6 أيام من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال المباحث بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات حادث السطو المسلح على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وتوصلت جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن 6 متهمين ثبت تورطهم في الواقعة، تنوعت أدوارهم ما بين التنفيذ والمراقبة وتأمين عملية الهروب إلى طريق المريوطية ومنه إلى مناطق جنوب محافظة الجيزة بعيدا عن ملاحقات قوات الشرطة.
وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء محمود السبيلي ونائباه اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس وبمشاركة ضباط فرقتي الهرم والجنوب. تركزت خطة البحث على فحص العاملين الحاليين والسابقين في المحطة، ومراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير هروب
اقرأ المزيد
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال 24 ساعة؟

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

24 ساعة حسم.. الداخلية تنفذ 49 ألف حكم قضائي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهما عبارة عن (4 بنادق آلية- 7 بنادق خرطوش- 16 فردا محليا- 73 طلقة- 5 خزائن- 182 قطعة سلاح أبيض).
سرقة

حرية لم تدم طويلا.. ضبط مسجل خطر تزعم عصابة للسرقة

لم يكتف مسجل خطر بسجله الإجرامي الذي يضم قضيتي سرقة متنوعة، أقدم على زيادة رصيده من الأفعال غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون، قاده تفكيره الشيطاني إلى استغلال مهارته في السرقة لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات التجارية والشركات، مستعينا بأربعة أشخاص آخرين، وراحوا ينفذون الواقعة تلو الأخرى بنجاح دون كشف أمرهم، حتى إن زعيم التشكيل استبعد احتمالية سقوطه معتبرا الأمر دربا من الخيال إلا أن مباحث قسم شرطة النزهة زجت به وأعوانه خلف القضبان.
الشرطة - استعدادات أمنية (1)

31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزارة-الداخلية

«ولادنا في خطر».. سر «بوست» أغضب وزير الداخلية

"لازم الشرطة تشوف حل.. ولادنا في خطر.. المخدرات بتتباع عيني عيك في الشارع".. ما سبق نص منشور تداوله الآلاف من قاطني منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة وتحديدا شارع ناهيا، بعدما ضاقوا ذرعا من انتشار تجار المواد المخدرة بالطرقات على مرأى ومسمع المارة، مما يهدد حياتهم وأبناءهم على حد سواء، إضافة إلى نشوب مشاجرات بأسلحة نارية وبيضاء بشكل متكرر، حتى إن بعض قاطني المنطقة الشعبية المكتظة بالسكان بدأ يبحث عن مسكن جديد خوفا من مصير مجهول محفوف بالمخاطر.
خزنة (2)

حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر

لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.
جثة

بسبب المصروف.. يضرب زوجته حتى الموت بأوسيم

مشادة كلامية معتادة بين "هدى" وزوجها "هاني"، انصبت تلك المرة على تراجع مصروف المنزل مع قرار رب الأسرة الزواج بسيدة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة ونار الغيرة لدى الزوجة الأولى فكانت تبحث عن افتعال المشكلات ظنا أنها بذلك ستمثل ورقة ضغط على بعلها الذي لم يعبأ بأفعالها بل راح يغدق المال والمشاعر معًا على "العروس الجديدة"، فاختارت "هدى" أزمة المصروف لتكون شرارة تلك المشاحنة دون أن تدري أن فعلتها ستعجل من موتها على يد زوجها الذي كتب المشهد الأخير من حياتها.
شركات -مزيفة-نصب

كواليس سقوط عصابة «بابا وماما» لتزوير المستندات

زوجان قررا طرق باب عالم الجريمة بحثا عن المال، واستغل الزوج سجله الإجرامي المكتظ بالقضايا والوقائع المخالفة التي ارتكبها غير عابئ بكونه مطلوبا لأجهزة الشرطة على خلفية صدور 6 أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، فكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في أعمال التزييف والتزوير، وتحديدا تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية. وجاءت أولى خطوات تنفيذ خطتهما الشيطانية بالبحث عن عناصر تنضم للعصابة لتوزيع الأدوار في ما بينهم ظنا أن الأمر لن تنكشف خباياه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org