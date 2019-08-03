مران الزمالك.. قياسات بدنية للاعبين وتأهيل علاء

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

مران الزمالك

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي مساء اليوم استعدادًا لانطلاق مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهد المران مشاركة محمود عبدالعزيز ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية.

فيما حصل باقي اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني. وأدى محمود علاء مدافع الفريق جلسة علاجية بجيمانزيوم النادي على هامش المران، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيل وضعه له الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة. وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيى بإجراء قياسات بدنية للاعبين عن