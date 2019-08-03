رياضة

مران الزمالك.. قياسات بدنية للاعبين وتأهيل علاء

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
مران الزمالك
مران الزمالك
انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب النادي مساء اليوم استعدادًا لانطلاق مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهد المران مشاركة محمود عبدالعزيز ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية.
فيما حصل باقي اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني. وأدى محمود علاء مدافع الفريق جلسة علاجية بجيمانزيوم النادي على هامش المران، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيل وضعه له الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة. وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيى بإجراء قياسات بدنية للاعبين عن
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مؤمن زكريا يثير الجدل: طريقة المعاملة فن

أثار مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا دهشته من المعاملة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، جاءت كلمات مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية، التي ضمت 26 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب وإياب البطولة الإفريقية.
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دورتموند بطلا للسوبر الألماني على حساب بايرن ميونخ

توج فريق بروسيا دورتموند بلقب كأس السوبر الألماني، بعد الفوز على نظيره فريق بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السابت، على استاد سيجنال إيدونا بارك، ليتوج الفريق الأصفر باللقب السادس له، والأول منذ عام 2014، حيث توج بايرن بها ثلاثة مرات متتالية ويمتلك الفريق البافاري في جعبته سبعة ألقاب، ويفشل في الاحتفاظ بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي. المباراة بدأت سريعة وبعد مرور 50 ثانية فقط هدد فريق دورتموند مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، ونجح الأخير في التصدي لتسديدة قوية من ماركو رويس.
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في غياب كهربا.. أفيس يودع منافسات كأس البرتغال

ودع فريق ديسبورتيفو أفيس منافسات كأس البرتغال، في الوقت القاتل خلال المباراة التي جمعته بنظيره جل فيسنتي ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة، ولم يشارك محمود عبدالمنعم كهربا في المباراة، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بسبب أزمته مع الزمالك. وخسر فريق ديسبورتيفو أفيس المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع بطولة كأس دوري البرتغال من المرحلة الأولى المؤهلة لمرحلة المجموعات، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكنه شهد ركلة جزاء مهدرة من جانب فريق أفيس في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.
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اشرف بن شرقى مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (4)

شيكابالا: الزمالك خسر الدورى بسبب الظلم

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن سعادته بالعودة لللعب فى صفوف نادى الزمالك مرة أخرى، واصفا عودته بأنها الخطوة الأهم في حياته، وعاد محمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة فريق القلعة البيضاء اليوم الأربعاء، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم فى مقر القلعة البيضاء، وهم محمد عواد، أبوجبل، محمد صبحي، محمد عبدالشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، وأوناجم ومصطفى محمد. وقال شيكابالا خلال تصريحاته: "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

جلسة بين رئيس الزمالك وثلاثي الفريق لتجديد عقودهم

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين رئيس محلس إدارة نادي الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمتها بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم. وعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها للموسم المقبل.
شيكابالا 1) (2)

رئيس الزمالك: نفذت وعدي مع شيكا وهذا الثلاثي لن يرحل

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جميع لاعبي القلعة البيضاء أبطال، فيما عدا لاعبين أو ثلاثة متخاذلين، موضحًا خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان صفقات نادي الزمالك المنعقد حاليا داخل مقر نادي القلعة البيضاء: «جميع الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها تم سداد أموالها نقدًا، ولا يتبقى أي مليم على النادي»، وأشار رئيس الزمالك: «محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي لن يرحلوا عن النادي ولن يتم التفريط في القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء».
احمد-حسام-ميدو

ميدو: المقاصة حصل على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن حصول النادي الفيومي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، موضحًا أنه أقنع اللاعب بالانتقال للفريق وأنه سيستفيد فنيا من هذه الخطوة وشدد ميدو على عدم تدخله في المفاوضات المادية بين إدارة المقاصة واللاعب؛ لأنها شأن خاص بالطرفين مؤكدًا أن المفاوضات حول قيمة العقد بين اللاعب والنادي لاتزال جارية حتى الآن وفي حالة الوصول لاتفاق سيتم الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.
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