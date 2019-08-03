زوجة بشار الأسد تعلن شفاءها من السرطان وتوجه رسالة للسوريين

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

أسماء الأسد

أعلنت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، مساء السبت، انتصارها وتعافيها من مرض السرطان، وذلك خلال لقاء تليفزيوني بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشرت حسابات الرئاسة السورية، عبر السوشيال ميديا أن "الأسد" تقول للسوريين "مشاعركم ووقفتكم معي.. واللي عملتوه مهم وكبير.. وبعتبرو دين وجميل.. أنا اليوم عالشاشة السورية لأمتن لكل سوري وقف معي.. ولاتمنى من كل قلبي الشفاء لكل مريض سواء مرضى السرطان أو غيرهم.. والتعافي لكل جرحانا.. وطبعا بدي أتمنى الأمان والازدهار لأمنا وبلدنا سورية بإذن الله".

وقالت: "رحلتي مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها، الحمد لله أنا خلصت"، في إجابة على سؤال حول المرحلة التي وصلت إليها السيدة الأولى من مراحل علاجها. وتحدثت أسماء الأسد عن اكتشافها للمرض، قائلة "إن ما قمت به هو شيء بدهي ويمثل "أ ب" الصحة؛ لأن الكشف المبكر عن أي مرض يزيد من نسبة الشفاء