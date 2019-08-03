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زوجة بشار الأسد تعلن شفاءها من السرطان وتوجه رسالة للسوريين

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
أسماء الأسد
أسماء الأسد
أعلنت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، مساء السبت، انتصارها وتعافيها من مرض السرطان، وذلك خلال لقاء تليفزيوني بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشرت حسابات الرئاسة السورية، عبر السوشيال ميديا أن "الأسد" تقول للسوريين "مشاعركم ووقفتكم معي.. واللي عملتوه مهم وكبير.. وبعتبرو دين وجميل.. أنا اليوم عالشاشة السورية لأمتن لكل سوري وقف معي.. ولاتمنى من كل قلبي الشفاء لكل مريض سواء مرضى السرطان أو غيرهم.. والتعافي لكل جرحانا.. وطبعا بدي أتمنى الأمان والازدهار لأمنا وبلدنا سورية بإذن الله".
وقالت: "رحلتي مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها، الحمد لله أنا خلصت"، في إجابة على سؤال حول المرحلة التي وصلت إليها السيدة الأولى من مراحل علاجها. وتحدثت أسماء الأسد عن اكتشافها للمرض، قائلة "إن ما قمت به هو شيء بدهي ويمثل "أ ب" الصحة؛ لأن الكشف المبكر عن أي مرض يزيد من نسبة الشفاء
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الرئيس-الصومالي-محمد-عبد الله-فرماجو

إلهان عمر وفرماجو.. سر تخلي رئيس الصومال عن الجنسية الأمريكية

رغم أن الدستور الوطني في الصومال يتيح للمواطن الصومالي بالتجنس بجنسية بلد آخر، فإن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، قرر بشكل مفاجئ التخلى بصفة رسمية عن الجنسية الأمريكية، رغم أنه عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة وحصل فيها على خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، ولا تزال عائلته تعيش هناك، إلا أن ذلك لم يمنعه عن ذلك القرار.. الرئاسة الصومالية قالت فى بيان إن "الدستور الصومالى المؤقت يجيز للمواطنين حمل جوازى سفر، لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلى عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: اتفاق نووي جديد.. وأول هزيمة لجونسون

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، إذ استعرضت الأوضاع في السودان والجزائر وسوريا، وتناولت آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان «السودان ينتظر حسم المفوضيات وتوقيت حل (الانتقالي)»، فقد أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جدا من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية.
مظاهرات السودان

أبرز نقاط الوثيقة الدستورية المتوافق عليها بالسودان

نشرت وكالة رويترز، أبرز البنود في الوثيقة الدستورية، التى تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وأن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء. أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
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أخيرًا.. التوافق على وثيقة دستورية بالسودان

أعلن الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ولد لبات، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية. وقال لبات في مؤتمر صحفي، اذيع على التلفزيون السوداني- "حسب سكاي نيوز عربية" - إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير "اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية"، مضبفًا أنهما يواصلان اجتماعاتهما من أجل إعداد ترتيبات التوقيع النهائي على الوثيقة.
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تويتر

سر اختفاء السفارة الروسية في سوريا من على تويتر

عاقب موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السفارة الروسية في سوريا، بعد نشرها "ادعاءات خاطئة" عن أصحاب "الخوذ البيضاء"، إذ قررت إدارة الموقع تعليق الحساب الرسمي للسفارة، لتظهر رسالة تلقائية لمن يحاول الوصول إلى الصفحة تفيد بأن "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع"، وفي حين لم ترد وزارة الخارجية في موسكو، على هذا الإجراء، وصفت سفارة روسيا بجنوب إفريقيا تويتر بأنه "شرطة الأفكار"، مشيرة إلى أن حظر الحساب بسبب نشر "انتقادات واقعية لأصحاب الخوذ البيضاء، نقلا عن الجيش الروسي"، دون مزيد من التفاصيل بشأن المحتوى، بحسب سكاي نيوز.
الرئيس-السيسي-يستقبل-عاهل-الأردن (6)

الإرهاب وقضايا العرب.. تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، بقصر الاتحادية، إذ رحب الرئيس بالعاهل الأردني في مصر، مشيدا بما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، مثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-20

نائب يحمل أردوغان مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم

حمل عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض باريش ياركاداش، الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سوريا. وقال ياركاداش: "سياسات أردوغان التعسفية هي السبب في تهجير السوريين من بلدهم إلى تركيا وباقي الدول"، مضيفا "أن تدخله السافر في الشأن السوري وتبنيه ودعمه الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير السوريين وكل ما يحدث من مآس لهم"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية.
قوات-سوريا-الديمقراطية (3)

هجوم انتحاري في ريف درعا يُصيب عسكريين سوريين

أفادت وكالة "سبوتنيك" في نبأ عاجل، اليوم السبت، أن عددا من العسكريين السوريين أصيبوا إثر تفجير انتحاري لنفسه، بحزام ناسف، خلال عملية اقتحام للجيش في منطقة مليحة العطش في ريف درعا. كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصرًا من قوات الجيش السوري والموالين له بريف درعا الغربي.
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