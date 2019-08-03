دورتموند بطلا للسوبر الألماني على حساب بايرن ميونخ

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

بروسيا دورتموند

توج فريق بروسيا دورتموند بلقب كأس السوبر الألماني، بعد الفوز على نظيره فريق بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السابت، على استاد سيجنال إيدونا بارك، ليتوج الفريق الأصفر باللقب السادس له، والأول منذ عام 2014، حيث توج بايرن بها ثلاثة مرات متتالية ويمتلك الفريق البافاري في جعبته سبعة ألقاب، ويفشل في الاحتفاظ بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي. المباراة بدأت سريعة وبعد مرور 50 ثانية فقط هدد فريق دورتموند مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، ونجح الأخير في التصدي لتسديدة قوية من ماركو رويس.

ونجح نوير في التصدي لفرصة خطيرة ثانية أثر تسديدة قوية من البرتغالي رافاييل جيريرو لاعب دورتموند. في نهاية الشوط الأول نجح مارفين هيتس حارس مرمى دورتموند في التصدي لفرصة خطيرة للفريق البافاري كينجسلي كومان الذي تلقى عرضية مميزة من ليون جوريتسكا، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. في الشوط الثاني لم يحتج دورتموند

ونجح نوير في التصدي لفرصة خطيرة ثانية أثر تسديدة قوية من البرتغالي رافاييل جيريرو لاعب دورتموند.



في نهاية الشوط الأول نجح مارفين هيتس حارس مرمى دورتموند في التصدي لفرصة خطيرة للفريق البافاري كينجسلي كومان الذي تلقى عرضية مميزة من ليون جوريتسكا، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا.



في الشوط الثاني لم يحتج دورتموند سوى ثلاث دقائق ونجح في قص شريط الأهداف عبر باكو ألكاسير، من تسديدة أرضية فشل نوير في التعامل معها، وفي الدقيقة 69 نجح سانشو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن شق طريقه بصورة فردية حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني.



حاول لاعبو فريق بايرن ميونخ تقليص النتيجة خلال الوقت المتبقي لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بهدفين لدورتموند.