رياضة

دورتموند بطلا للسوبر الألماني على حساب بايرن ميونخ

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
توج فريق بروسيا دورتموند بلقب كأس السوبر الألماني، بعد الفوز على نظيره فريق بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السابت، على استاد سيجنال إيدونا بارك، ليتوج الفريق الأصفر باللقب السادس له، والأول منذ عام 2014، حيث توج بايرن بها ثلاثة مرات متتالية ويمتلك الفريق البافاري في جعبته سبعة ألقاب، ويفشل في الاحتفاظ بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي. المباراة بدأت سريعة وبعد مرور 50 ثانية فقط هدد فريق دورتموند مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، ونجح الأخير في التصدي لتسديدة قوية من ماركو رويس.
ونجح نوير في التصدي لفرصة خطيرة ثانية أثر تسديدة قوية من البرتغالي رافاييل جيريرو لاعب دورتموند. في نهاية الشوط الأول نجح مارفين هيتس حارس مرمى دورتموند في التصدي لفرصة خطيرة للفريق البافاري كينجسلي كومان الذي تلقى عرضية مميزة من ليون جوريتسكا، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. في الشوط الثاني لم يحتج دورتموند
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بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
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